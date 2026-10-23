HAFTA SONU SINAV VAR MI? 24-25 Ekim Cumartesi Pazar günleri hangi sınavlar var? KPSS bu hafta sonu mu? ÖSYM-MEB sınav takvimi
Ekim ayının son hafta sonuna girilirken gözler ÖSYM'nin sınav takvimine çevrildi. 24-25 Ekim 2026 tarihlerinde sınav yapılıp yapılmayacağını araştıran adaylar, özellikle KPSS Ortaöğretim oturumunun ne zaman gerçekleştirileceğini öğrenmek istiyor. Sınav hazırlıklarını sürdüren binlerce kişinin gündeminde hafta sonu uygulanacak oturumlar ve sınav tarihleri bulunuyor. Peki, bu hafta sonu hangi sınavlar var? KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte adayların yanıt aradığı sorular ve 24-25 Ekim sınav takvimine ilişkin ayrıntılar...
24-25 Ekim 2026 hafta sonunda sınav olup olmayacağı, öğrenciler ve sınavlara hazırlanan adayların gündeminde yer alıyor. Özellikle kamu personeli olma hedefiyle çalışmalarını sürdüren adaylar, KPSS Ortaöğretim sınavının hangi gün yapılacağını merak ediyor. ÖSYM'nin Ekim ayı sınav programı araştırılırken, hafta sonunda düzenlenecek diğer oturumlar da yakından takip ediliyor. Peki, 24-25 Ekim tarihlerinde hangi sınavlar var? KPSS Ortaöğretim sınavı bu Pazar mı yapılacak? İşte hafta sonu sınav takvimine dair bilinmesi gerekenler...
HAFTA SONU SINAV YAPILACAK MI?
ÖSYM'nin yayımladığı 2026 yılı sınav takvimine göre, KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) aynı tarihlerde yapacağı diğer sınavlara ilişkin bilgilere ise kurumun resmi duyurularından ulaşılabilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre 2026-KPSS Ortaöğretim, 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.
Sınav oturumu sabah saat 10.15'te başlayacaktır. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına kesinlikle alınmayacaktır.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN, NASIL ALINIR?
2026 KPSS Ortaöğretim sınavına katılacak adaylar, sınav giriş belgelerine ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ulaşabiliyor. Sınava girilecek okulun adresi, bina, salon ve sıra numarası gibi bilgiler bu belgede yer alıyor.
Sınav giriş belgesini almak isteyen adayların şu adımları izlemesi gerekiyor:
- ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve şifreyle ya da e-Devlet üzerinden giriş yapın.
- Açılan ekranda "2026-KPSS Ortaöğretim Sınava Giriş Belgesi" bölümünü seçin.
- Sınav yerinize ilişkin bilgileri kontrol ederek belgenizi renkli veya siyah-beyaz olarak yazdırın.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA OLACAK?
2026 KPSS Ortaöğretim sınavında adayların karşısına Genel Yetenek ve Genel Kültür bölümlerinden toplam 120 soru çıkacak. Her iki testte de 60'ar soru yer alacak.
Sınavın soru dağılımı şöyle olacak:
- Genel Yetenek: 60 soru
- Genel Kültür: 60 soru
Adaylara 120 soruyu cevaplamaları için 130 dakika, yani 2 saat 10 dakika süre tanınacak. Saat 10.15'te başlayacak sınav, 12.25'te tamamlanacak.