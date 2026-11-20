Gelinim Mutfakta'da haftanın son bölümüyle birlikte gözler eleme sonuçlarına ve altın bileziklerin sahibine çevrildi. Tuğba, Yeşim, Ceren ve Sevim, 20 Kasım Cuma günü mutfaktaki tüm hünerlerini ortaya koyarak haftayı zirvede tamamlamak için yarıştı. Kayınvalidelerin yaptığı tadımların ardından verilen puanlar, hem günün birincisini hem de haftalık sıralamayı belirledi. Yarışmanın takipçileri, beş günlük mücadelenin sonunda hangi gelinin 10 altın bileziğe kavuştuğunu ve kimin yarışmaya veda ettiğini araştırmaya başladı. Peki, Gelinim Mutfakta 20 Kasım 2026 Cuma günü kim elendi, 10 altın bileziği kim kazandı? Günün birincisi hangi gelin oldu, haftalık puan durumu nasıl şekillendi? İşte Gelinim Mutfakta'nın 20 Kasım finalinde yaşananlar, eleme sonuçları ve altın bilezik yarışının ayrıntıları...