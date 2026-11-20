HAFTANIN FİNALİNDE ELENEN GELİN: Gelinim Mutfakta kim elendi, hangi gelin birinci oldu? 20 Kasım 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu
Sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da 20 Kasım 2026 Cuma günü haftanın finaliyle birlikte rekabet iyice kızıştı. Beş gün boyunca mutfakta hünerlerini sergileyen Tuğba, Yeşim, Ceren ve Sevim, haftanın son yemeğinde rakiplerini geride bırakmak ve kayınvalidelerden en yüksek puanı toplamak için mücadele etti. Günün sonunda yapılan tadımlar ve açıklanan puanlarla birlikte yarışmacıların haftalık performansları da netleşti. Bir gelinin yarışmaya veda edeceği, bir yarışmacının ise 10 altın bileziğin sahibi olacağı final bölümünde gözler sonuçlara çevrildi. Peki, 20 Kasım Gelinim Mutfakta'da kim elendi, 10 altın bileziği hangi gelin kazandı? Cuma günü çeyrek altını kim aldı, haftalık puan tablosunda kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 20 Kasım Cuma gününün eleme sonuçları, bilezik kazanan yarışmacı ve haftanın final puan durumu...
Gelinim Mutfakta'da haftanın son bölümüyle birlikte gözler eleme sonuçlarına ve altın bileziklerin sahibine çevrildi. Tuğba, Yeşim, Ceren ve Sevim, 20 Kasım Cuma günü mutfaktaki tüm hünerlerini ortaya koyarak haftayı zirvede tamamlamak için yarıştı. Kayınvalidelerin yaptığı tadımların ardından verilen puanlar, hem günün birincisini hem de haftalık sıralamayı belirledi. Yarışmanın takipçileri, beş günlük mücadelenin sonunda hangi gelinin 10 altın bileziğe kavuştuğunu ve kimin yarışmaya veda ettiğini araştırmaya başladı. Peki, Gelinim Mutfakta 20 Kasım 2026 Cuma günü kim elendi, 10 altın bileziği kim kazandı? Günün birincisi hangi gelin oldu, haftalık puan durumu nasıl şekillendi? İşte Gelinim Mutfakta'nın 20 Kasım finalinde yaşananlar, eleme sonuçları ve altın bilezik yarışının ayrıntıları...
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta’da 20 Kasım bugün en yüksek puanı alan ve çeyrek altını kazanan gelin Yeşim oldu.
GELİNİM MUTFAKTA AJDA BİLEZİĞİ KAZANAN KAYINVALİDE KİM OLDU?
Bu hafta Gelinim Mutfakta'da ajda bileziği kazanan kayınvalide Havva Hanım oldu.
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Bu hafta en yüksek puanı alan ve 10 altın bileziği kazanan gelin Yeşim oldu.
GELİNİM MUTFAKTA HANGİ GELİN ELENDİ?
Bu hafta Gelinim Mutfakta'da en düşük puanı alan ve elenen gelin Sevim oldu.
GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN VE HAFTANIN PUAN DURUMU
YEŞİM: 20 - 79
TUĞBA: 12 - 74
CEREN: 12 - 70
SEVİM: 14 - 65