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        Haberler Bilgi HAFTANIN İLK KAZANAN GELİNİ BELLİ OLDU! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 5 Ekim 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu

        HAFTANIN İLK KAZANAN GELİNİ BELLİ OLDU! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 5 Ekim 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu

        Gelinim Mutfakta'da yeni haftanın ilk gününde rekabet yeniden başladı. Cemile, Tuğba, Yeşim ve Beyza, günün yemeğinde en yüksek puanı toplamak için tezgah başına geçti. Kayınvalidelerin tadım ve değerlendirmelerinin ardından 5 Ekim Pazartesi gününe ait puan tablosu da netleşti. Peki, bugün Gelinim Mutfakta'da hangi gelin çeyrek altını kazandı? İşte 5 Ekim 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu ve günün kazananı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 16:22 Güncelleme:
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        Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk gününün ardından gözler puan tablosuna çevrildi. Cemile, Tuğba, Yeşim ve Beyza, hazırladıkları tabaklarla kayınvalidelerden en yüksek puanı almaya çalıştı. Tadımların tamamlanmasıyla birlikte günün sıralaması da ortaya çıktı. İzleyiciler şimdi 5 Ekim 2026 Pazartesi günü yarışmada kimin zirveye çıktığını ve en fazla puanı hangi gelinin topladığını araştırıyor. İşte Gelinim Mutfakta'nın 5 Ekim sonuçları ve günün birincisi...

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        GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?

        Gelinim Mutfakta’da bugün en yüksek puanı alan ve çeyrek altını kazanan gelin Tuğba oldu.

        Yemeği yakarak eksi 2 ceza puanını alan gelin ise Yeşim oldu.

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        GELİNİM MUTFAKTA 5 EKİM 2026 PUAN DURUMU

        Tuğba: 18 puan

        Yeşim: 15 puan

        Beyza: 7 puan

        Cemile: 7 puan

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