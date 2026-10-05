HAFTANIN İLK KAZANAN GELİNİ BELLİ OLDU! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 5 Ekim 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk gününün ardından gözler puan tablosuna çevrildi. Cemile, Tuğba, Yeşim ve Beyza, hazırladıkları tabaklarla kayınvalidelerden en yüksek puanı almaya çalıştı. Tadımların tamamlanmasıyla birlikte günün sıralaması da ortaya çıktı. İzleyiciler şimdi 5 Ekim 2026 Pazartesi günü yarışmada kimin zirveye çıktığını ve en fazla puanı hangi gelinin topladığını araştırıyor. İşte Gelinim Mutfakta'nın 5 Ekim sonuçları ve günün birincisi...