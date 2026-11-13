İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI 13 KASIM 2026: İstanbul barajlarında doluluk yüzde kaç oldu? Ömerli, Terkos, Alibey ve Büyükçekmece barajlarında son durum

İSTANBUL BARAJLARINDA EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK DOLULUK HANGİ BARAJDA?

13 Kasım verilerine göre İstanbul'da doluluk oranı en yüksek baraj yüzde 92,58 ile Darlık oldu. Ömerli Barajı yüzde 82,22 ile ikinci sırada yer aldı. En düşük su seviyesi ise yüzde 7,06 ile Pabuçdere Barajı'nda ölçüldü. Kazandere Barajı'nda da doluluk oranı yüzde 11,18 olarak kayıtlara geçti.