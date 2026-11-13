İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI 13 KASIM 2026: İstanbul barajlarında doluluk yüzde kaç oldu? Ömerli, Terkos, Alibey ve Büyükçekmece barajlarında son durum
13 Kasım 2026 İSKİ baraj doluluk oranları, İstanbul'da su rezervlerinin son durumunu takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kasım ayının ilk günlerinden itibaren İstanbul barajlarında doluluk oranlarının nasıl değiştiği, son yağışların su seviyelerine etkisi ve Ömerli, Terkos, Alibey, Büyükçekmece barajlarında yaşanan son durum merak ediliyor. Peki, 13 Kasım İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, hangi barajda su seviyesi en yüksek ve en düşük seviyede? İşte, 13 Kasım 2026 İSKİ baraj doluluk oranlarında son durum…
İstanbul'un su kaynakları arasında yer alan 10 barajın doluluk seviyeleri, İSKİ'nin günlük ölçümleriyle takip ediliyor. 13 Kasım tarihli verilerde bazı barajlarda doluluk oranları yüksek seviyelerde seyrederken özellikle Kazandere ve Pabuçdere'deki düşük su miktarı dikkat çekiyor. İstanbul barajlarında son durum, barajlara göre doluluk dağılımı ve güncel su seviyeleri belli oldu. Peki, 13 Kasım 2026 İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar oldu? İşte, Ömerli, Terkos, Alibey ve Büyükçekmece barajlarında su seviyesi güncel verileri…
13 KASIM 2026 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?
İSKİ'nin 13 Kasım 2026 tarihli verilerine göre İstanbul'daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 61,13 oldu. Barajlar arasında en yüksek doluluk yüzde 92,58 ile Darlık Barajı'nda, en düşük doluluk ise yüzde 7,06 ile Pabuçdere Barajı'nda kaydedildi.
ÖMERLİ, TERKOS VE ALİBEY BARAJI DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?
İstanbul'un önemli su kaynakları arasında bulunan Ömerli Barajı'nda doluluk oranı yüzde 82,22 olarak ölçüldü. Terkos Barajı'nda bu oran yüzde 52,16, Alibey Barajı'nda yüzde 77,99, Büyükçekmece Barajı'nda ise yüzde 41,52 oldu.
13 KASIM İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI TAM LİSTE
İSKİ tarafından açıklanan 13 Kasım 2026 tarihli baraj doluluk oranları şöyle:
İSTANBUL BARAJLARINDA EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK DOLULUK HANGİ BARAJDA?
13 Kasım verilerine göre İstanbul'da doluluk oranı en yüksek baraj yüzde 92,58 ile Darlık oldu. Ömerli Barajı yüzde 82,22 ile ikinci sırada yer aldı. En düşük su seviyesi ise yüzde 7,06 ile Pabuçdere Barajı'nda ölçüldü. Kazandere Barajı'nda da doluluk oranı yüzde 11,18 olarak kayıtlara geçti.