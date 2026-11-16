İster kafeinli ister kafeinsiz tüket! Kahveden bağırsaklara, bağırsaklardan beyne: Kahvenin etkisi
Günlük hayatta kahvesiz güne başlamayanlar veya kahve içmeden günü kapatmayanlar vardır. Kahve, kimi zaman güne keyifli bir başlangıç, kimi zaman günün yorgunluğuna verilen küçük bir ara, kimi zaman da sevdiklerimizle paylaşılan sıcacık bir mutluluk oluyor. Yapılan araştırmalara göre kafeinli ve kafeinsiz kahve, sağlığı farklı ancak birbirini tamamlayan yollarla etkiliyor.
Kahve sevilen bir içecek olmasının yanı sıra bağırsak sağlığından ruh haline kadar pek çok süreci etkileyebiliyor. Kimileri güne enerjik başlamak için kafeinli kahveyi tercih ederken kimileri daha hafif ve sakin bir kahve deneyimi yaşamak için kafeinsiz kahveyi tercih ediyor. Kafeinsiz kahvenin bağırsak mikrobiyotasını etkileyerek ruh hali, bilişsel işlevler ve stres düzeyleri üzerinde rol oynayabiliyor. 31 düzenli kahve tüketicisiyle yapılan araştırmada, iki haftalık kahve molasının metabolizmada değişikliklere yol açtığı görüldü.
KAHVEDEN BAĞIRSAKLARA, BAĞIRSAKLARDAN BEYNE: KAHVENİN ETKİSİ
University College Cork araştırmacılarının çalışması, kahvenin yalnızca kafein etkisiyle değerlendirilmemesi gerektiğini ortaya koyuyor. Kafeinli ve kafeinsiz kahvenin bağırsak mikrobiyotası üzerinde farklı etkiler oluşturabileceği, bu değişimlerin ise ruh hali ve bilişsel sağlıkla ilişkili olabileceği belirtiliyor.
Kapsamlı yapılan araştırmada bağırsak ile beyin arasındaki ilişki incelendi. Araştırmaya göre, normal kahve ve kafeinsiz kahve tüketimi bağırsaklarımızdaki yararlı bakterilerin yapısını ve dengesini değiştirebiliyor. Bu değişimler ise ruh halimizi, zihinsel performansımızı ve günlük stres seviyemizi olumlu yönde etkileyebiliyor. Projeden sorumlu ana kişi olan Prof. John Cryan'a göre kahvenin faydası sadece kafeinden kaynaklanmıyor. İçerdiği doğal bileşenler, bağırsak bakterilerini etkileyerek hem sindirim sistemine hem de ruh haline katkı sağlayabiliyor.
KAFEİNLİ VE KAFEİNSİZ KAHVENİN FARKLI ETKİLERİ
Kahvenin kafeinli ve kafeinsiz türleri, vücut ve beyin üzerinde farklı etkiler gösterebiliyor. Kahve Bilimsel Bilgi Enstitüsü tarafından finanse edilen bir araştırmada, bu iki kahve türünün bilişsel performans üzerindeki etkileri karşılaştırıldı. Araştırmada dikkat çeken sonuçlardan biri, kafeinsiz kahve tüketen grupta öğrenme ve hafıza becerilerinde gelişme görülmesiydi. Katılımcılar, kelime listelerini hatırlama ve bazı öğrenme testlerinde daha iyi sonuçlar elde etti. Araştırmacılar, bu etkinin kahvede bulunan antioksidan bileşiklerle ilişkili olabileceğini düşünüyor. Bu bileşiklerin bağırsak sağlığını destekleyerek beyin fonksiyonları üzerinde dolaylı bir etki oluşturabileceği değerlendiriliyor.
Kafeinli kahve ise özellikle zihinsel uyanıklık ve dikkat üzerindeki etkileriyle öne çıkmakta. Kafein tüketen katılımcıların dikkat ve odaklanma gerektiren görevlerde daha başarılı olduğu gözlemlenirken kafeinin zihinsel yorgunluk ve kaygı hissini azaltabileceğine yönelik bulgular elde edildi.
Kafeinli ve kafeinsiz kahvenin farklı avantajları bulunabilir. Kafeinsiz kahve, içerdiği antioksidanlar sayesinde öğrenme ve hafıza süreçlerini destekleyebilirken kafeinli kahve daha çok dikkat, odaklanma ve uyanıklıkla ilişkilendiriliyor. Bu nedenle kahve tercihinde kişinin beklentileri ve kafeine karşı hassasiyeti de önemli rol oynuyor.
KAHVE TÜKETİMİ VE BAĞIRSAK SAĞLIĞI: BEYİN İLE SİNDİRİM SİSTEMİ ARASINDAKİ DİKKAT ÇEKİCİ BAĞLANTI
Kahve tüketimindeki değişikliklerin bağırsak mikrobiyotası üzerindeki etkileri, bilim dünyasının ilgisini çeken konular arasında yer alıyor. Küçük ölçekli bir ön çalışma, kahve tüketiminin bırakılması veya yeniden başlanmasının bağırsaklardaki mikroorganizma dengesinde kısa süreli değişimlere yol açabileceğini ortaya koyuyor.
Araştırmanın dikkat çeken bir diğer yönü ise bağırsak sağlığı ile zihinsel iyilik hâli arasındaki ilişkiyi yeniden gündeme taşıması. Bağırsak ve beyin arasındaki çift yönlü iletişim, ruh hâlinden sindirim süreçlerine kadar pek çok biyolojik mekanizmada önemli rol oynuyor.
Yani sonuç olarak kahvenin etkileri yalnızca enerji ve uyanıklık hissiyle sınırlı olmayabiliyor. Bağırsak mikrobiyotası, sindirim sistemi ve beyin arasındaki etkileşimler açısından da önemli bir araştırma konusu olan kahve, dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları çerçevesinde değerlendirilmeyi hak ediyor.
*Kaynak: Nature Communications / University College Cork / ScienceDaily