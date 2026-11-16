İster kafeinli ister kafeinsiz tüket! Kahveden bağırsaklara, bağırsaklardan beyne: Kahvenin etkisi

Kafeinli kahve ise özellikle zihinsel uyanıklık ve dikkat üzerindeki etkileriyle öne çıkmakta. Kafein tüketen katılımcıların dikkat ve odaklanma gerektiren görevlerde daha başarılı olduğu gözlemlenirken kafeinin zihinsel yorgunluk ve kaygı hissini azaltabileceğine yönelik bulgular elde edildi.

Kafeinli ve kafeinsiz kahvenin farklı avantajları bulunabilir. Kafeinsiz kahve, içerdiği antioksidanlar sayesinde öğrenme ve hafıza süreçlerini destekleyebilirken kafeinli kahve daha çok dikkat, odaklanma ve uyanıklıkla ilişkilendiriliyor. Bu nedenle kahve tercihinde kişinin beklentileri ve kafeine karşı hassasiyeti de önemli rol oynuyor.