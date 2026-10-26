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        Haberler Bilgi Yaşam İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? Genç Üniversiteli İBB burs sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

        İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? Genç Üniversiteli İBB burs sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan Genç Üniversiteli Eğitim Desteği için başvuru süreci tamamlandı. Şimdi gözler İBB burs sonuçlarının açıklanma tarihine çevrildi. Peki İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? Genç Üniversiteli İBB burs sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 22:59 Güncelleme:
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        İBB burs sonuçları için geri sayım başladı. İBB burs başvuruları tamamlandıktan sonran belgelerin ve başvuru bilgilerinin değerlendirilmesi bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerine verilen maddi eğitim desteği aynı zamanda öğrencilerin kitap, kırtasiye, ulaşım, yemek, kira ve diğer eğitim masraflarını karşılamalarına yardımcı olur. Peki İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

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        İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        İBB burs sonuçları geçtiğimiz sene ocak ayında açıklanmıştı. 2026 2027 İBB burs sonuçlarının açıklanma tarihi henüz belli olmadı. Yeni yıla yaklaşırken sonuçların duyurulması bekleniyor.

        İBB BURS BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Genç Üniversiteli Sosyal Desteği başvuru takvimini açıkladı. 29 Eylül’de başlayan başvurular, 23 Ekim 2026 Cuma günü sona erdi.

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        İBB BURS SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

        İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler başvuru sonuçlarını https://gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden öğrenebilecek.

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