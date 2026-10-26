İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? Genç Üniversiteli İBB burs sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

İBB burs sonuçları için geri sayım başladı. İBB burs başvuruları tamamlandıktan sonran belgelerin ve başvuru bilgilerinin değerlendirilmesi bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerine verilen maddi eğitim desteği aynı zamanda öğrencilerin kitap, kırtasiye, ulaşım, yemek, kira ve diğer eğitim masraflarını karşılamalarına yardımcı olur. Peki İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?