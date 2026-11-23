İçişleri Bakanlığı 1170 sözleşmeli personel alımı yapacak! 2026 İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler, kadro ve branş dağılımı nasıl?
İçişleri Bakanlığı personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere sözlü sınavla 1170 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Lise, ön lisans ve lisans mezunlarının başvurabileceği alımlarda en az 60 KPSS puanı şartı aranacak. İlanın yayımlanmasıyla birlikte başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı da belli oldu. Peki, İçişleri Bakanlığı 1170 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler? İşte 2026 İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri, kadro ve kontenjan dağılımına ilişkin merak edilen ayrıntılar...
İçişleri Bakanlığı, 2026 yılı kapsamında merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 1170 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. 23 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla birlikte başvuru takvimi, kadrolar ve adaylarda aranan şartlar belli oldu. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında gerçekleştirilecek alımlarda merkez teşkilatı için 119, taşra teşkilatı için 1.051 kontenjan ayrıldı. Büro personeli, çağrı karşılama personeli, destek personeli, mühendis ve teknisyen gibi farklı kadrolarda yapılacak alımlar için adayların 2026 KPSS'den en az 60 puan alması gerekiyor. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak ve adaylar KPSS puan sıralamasının ardından sözlü sınava tabi tutulacak. İşte İçişleri Bakanlığı 1170 sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro dağılımı...
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 1170 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
İçişleri Bakanlığı 1170 sözleşmeli personel alımı başvuruları, 7 Aralık 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 11 Aralık 2026 Cuma günü saat 16.00'da sona erecek.
Adaylar, belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. Başvurular yalnızca elektronik ortamda alınacak. Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları, Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan Duyurular bölümünden yapılacak.
Adaylar, 7-11 Aralık 2026 tarihlerinde yayımlanacak "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" bağlantısına e-Devlet bilgileriyle giriş yapabilecek.
Başvuru ekranında en fazla 30 yer veya pozisyon tercihi yapılabilecek. Adayların bilgilerini kontrol ederek işlemlerini "Başvurumu Tamamla" butonuyla onaylaması gerekecek. Bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 1170 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI
İçişleri Bakanlığının yayımladığı ilana göre 1170 sözleşmeli personelin 119'u Bakanlığın merkez teşkilatında, 1051'i ise taşra teşkilatında istihdam edilecek.
Taşra teşkilatındaki kontenjanların 522'si valilik birimlerine, 529'u ilçe birimlerine ayrıldı. En fazla personel alımı 621 kişiyle büro personeli kadrosunda gerçekleştirilecek.
280 çağrı karşılama personeli ve 138 destek personelinin yanı sıra mühendis, teknisyen, programcı ve farklı meslek gruplarında da alım yapılacak.
Büro personeli: 621
Çağrı karşılama personeli: 280
Destek personeli: 138
Mühendis: 61
Teknisyen: 17
Programcı: 10
Arşiv uzmanı: 9
Mimar: 9
Avukat: 7
Koruma ve güvenlik görevlisi:7
Tekniker: 5
Diğer teknik hizmet personeli: 5
Psikolog: 1
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KPSS ŞARTI KAÇ PUAN?
İçişleri Bakanlığı 1170 sözleşmeli personel alımı başvurularında 2026 KPSS (B) grubu puanı esas alınacak. Lisans mezunlarının KPSSP3, ön lisans mezunlarının KPSSP93, lise mezunlarının ise KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olması gerekecek.
Başvuruların değerlendirilmesinde adayların KPSS puanları ve tercih sıralamaları dikkate alınacak. Her pozisyon için ilan edilen kontenjanın en fazla dört katı kadar aday sözlü sınav aşamasına alınacak.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
İçişleri Bakanlığının 1170 personel alımı için yayımladığı ilana göre adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 11 Aralık 2026 tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş bulunması veya yasal olarak ergin kılınmış olması ve kamu haklarından mahrum olmaması gerekiyor.
Erkek adayların askerlik durumlarının mevzuata uygun olması, adayların görevlerini yapmalarına engel oluşturacak sağlık sorunlarının bulunmaması ve ilanda belirtilen adli sicil şartlarını karşılaması da isteniyor.
Ayrıca her kadro için eğitim ve mesleki yeterlilik koşulları ayrı ayrı uygulanacak. Örneğin şoför kadrosuna başvuracak adaylardan en az B sınıfı sürücü belgesi, programcı kadrosuna başvuracak adaylardan ise ilanda belirtilen İngilizce yeterlilik belgesi talep edilecek.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAVI NE ZAMAN?
İçişleri Bakanlığı 1170 sözleşmeli personel alımı kapsamında sözlü sınav uygulanacak. Sözlü sınav tarihleri Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Adaylar sınav yeri, tarihi ve saatine ilişkin bilgilere e-Devlet başvuru sistemindeki "Başvurularım" bölümünden ulaşabilecek.
Sınavlar tek aşamada gerçekleştirilecek ve adaylar 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Sözlü sınavda en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak.
Sınav sonucunda elde edilen puan, adayların başarı sıralamasında esas alınacak. Sözlü sınav puanlarının eşit olması durumunda ise KPSS puanı daha yüksek olan adaya öncelik verilecek.