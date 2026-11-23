İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İçişleri Bakanlığının 1170 personel alımı için yayımladığı ilana göre adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 11 Aralık 2026 tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş bulunması veya yasal olarak ergin kılınmış olması ve kamu haklarından mahrum olmaması gerekiyor.

Erkek adayların askerlik durumlarının mevzuata uygun olması, adayların görevlerini yapmalarına engel oluşturacak sağlık sorunlarının bulunmaması ve ilanda belirtilen adli sicil şartlarını karşılaması da isteniyor.

Ayrıca her kadro için eğitim ve mesleki yeterlilik koşulları ayrı ayrı uygulanacak. Örneğin şoför kadrosuna başvuracak adaylardan en az B sınıfı sürücü belgesi, programcı kadrosuna başvuracak adaylardan ise ilanda belirtilen İngilizce yeterlilik belgesi talep edilecek.