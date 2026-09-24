İLK ORUÇ TARİHİ 2027: Diyanet ile Ramazan ayı ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak?
2027 yılında idrak edilecek Ramazan ayının başlangıç tarihi, İslam dünyasının merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimiyle birlikte, gelecek yıl Ramazan'ın hangi tarihte başlayacağı ve bayram günlerinin ne zaman kutlanacağı netlik kazandı. Peki, ilk oruç ne zaman tutulacak, Ramazan ayı ne zaman başlayacak, Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor? İşte 2027 Ramazan ayı başlangıç tarihi, Kadir Gecesi ve bayram takvimine ilişkin merak edilen tüm bilgiler…
2027 Ramazan ayının ne zaman başlayacağı, milyonlarca Müslümanın araştırdığı konuların başında geliyor. Dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayının başlangıç tarihi, ilk orucun tutulacağı gün ve Ramazan Bayramı’nın hangi tarihlere denk geleceği belli oldu. Gelecek yıl kış mevsiminde karşılanacak olan mübarek ay için hazırlık yapmak isteyen vatandaşlar, sahur ve iftar tarihleri başta olmak üzere önemli günleri merak ediyor. İşte Diyanet’in takvimine göre 2027 Ramazan ayı, Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı tarihleri…
2027 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takvimine göre 2027 Ramazan ayı, 8 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Müslümanlar, Ramazan’ın ilk orucu için 7 Şubat’ı 8 Şubat’a bağlayan gece ilk sahura kalkacak.
Ramazan ayının başlamasından önce ilk teravih namazı ise 7 Şubat Pazar akşamı kılınacak. Böylece 2027 yılının Ramazan ayı, kış mevsiminde ibadetlerle idrak edilecek.
KADİR GECESİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?
Ramazan ayının en önemli gecelerinden biri olarak kabul edilen Kadir Gecesi’nin 2027 yılı tarihi belli oldu. Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı ve “bin aydan daha hayırlı” olarak nitelendirilen bu mübarek gece, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın takvimine göre 5 Mart 2027 Cuma günü idrak edilecek.
2027 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı dini günler takvimine göre 2027 Ramazan Bayramı’nın tarihleri belli oldu. Ramazan ayının sona ermesiyle başlayacak bayram, 9 Mart Salı günü idrak edilecek.
Üç gün sürecek Ramazan Bayramı’nın ikinci günü 10 Mart Çarşamba, son günü ise 11 Mart Perşembe olacak. Bayram öncesindeki arefe günü ise 8 Mart Pazartesi gününe denk geliyor.