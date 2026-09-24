İLK ORUÇ TARİHİ 2027: Diyanet ile Ramazan ayı ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak?

2027 Ramazan ayının ne zaman başlayacağı, milyonlarca Müslümanın araştırdığı konuların başında geliyor. Dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayının başlangıç tarihi, ilk orucun tutulacağı gün ve Ramazan Bayramı’nın hangi tarihlere denk geleceği belli oldu. Gelecek yıl kış mevsiminde karşılanacak olan mübarek ay için hazırlık yapmak isteyen vatandaşlar, sahur ve iftar tarihleri başta olmak üzere önemli günleri merak ediyor. İşte Diyanet’in takvimine göre 2027 Ramazan ayı, Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı tarihleri…