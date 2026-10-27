İPTAL OLAN VAPUR SEFERLERİ 27 EKİM 2026 Bugün İstanbul'da İDO, BUDO ve Şehir Hatları vapur seferleri iptal mi oldu, hangi vapur seferleri iptal edildi?

27 Ekim'de İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde beklenen yağışlı hava, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edilirken Şehir Hatları da belirli güzergahlarda seferlerini durdurdu. Yolcuların yola çıkmadan önce güncel sefer duyurularını kontrol etmesi gerekiyor. Peki, Bugün İstanbul'da İDO, BUDO ve Şehir Hatları vapur seferleri iptal mi? İşte, 27 Ekim 2026 iptal olan vapur seferleri listesi…