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        Haberler Bilgi İPTAL OLAN VAPUR SEFERLERİ 27 EKİM 2026 Bugün İstanbul'da İDO, BUDO ve Şehir Hatları vapur seferleri iptal mi oldu, hangi vapur seferleri iptal edildi?

        İPTAL OLAN VAPUR SEFERLERİ 27 EKİM 2026 Bugün İstanbul'da İDO, BUDO ve Şehir Hatları vapur seferleri iptal mi oldu, hangi vapur seferleri iptal edildi?

        İstanbul'da 27 Ekim'de vapur seferlerini kullanacak yolcular, olumsuz hava koşulları nedeniyle alınan iptal kararlarını takip ediyor. İDO, BUDO ve Şehir Hatları için açıklanan sefer bilgileri, deniz yoluyla ulaşım sağlayacak vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, Bugün hangi vapur seferleri iptal edildi? İşte, 27 Ekim 2026 İDO, BUDO ve Şehir Hatları iptal olan seferler bilgileri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 07:10 Güncelleme:
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        1

        27 Ekim'de İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde beklenen yağışlı hava, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edilirken Şehir Hatları da belirli güzergahlarda seferlerini durdurdu. Yolcuların yola çıkmadan önce güncel sefer duyurularını kontrol etmesi gerekiyor. Peki, Bugün İstanbul'da İDO, BUDO ve Şehir Hatları vapur seferleri iptal mi? İşte, 27 Ekim 2026 iptal olan vapur seferleri listesi…

        2

        İSTANBUL'DA VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

        İstanbul'da 27 Ekim için bazı Şehir Hatları seferlerinin iptal edildiği bildirildi. İptal edilen hatlar arasında Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Maltepe-Adalar, Adalar-Beşiktaş ve Sedefadası-Büyükada güzergahları bulunuyor.

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        İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ, HANGİ SEFERLER YAPILMAYACAK?

        27 Ekim'de olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO'nun dört seferinin iptal edildiği bildirildi. İptal duyurusunda yer alan seferler şöyle:

        07.45: Bandırma-Yenikapı-Kadıköy

        08.30: Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy

        09.05: Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa

        11.30: Kadıköy-Yenikapı-Bandırma

        4

        BUDO SEFERLERİ İPTAL Mİ, HANGİ GÜZERGAHLAR ETKİLENDİ?

        BUDO'nun 27 Ekim'de gerçekleştirilmesi planlanan beş seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Duyuruda yer alan seferler şu şekilde sıralandı:

        08.00: Eminönü/Sirkeci-Mudanya

        09.30: Mudanya-Eminönü/Sirkeci

        10.00: Armutlu-Eminönü/Sirkeci

        11.30: Eminönü/Sirkeci-Mudanya

        11.30: Eminönü/Sirkeci-Armutlu

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        VAPUR SEFERLERİ İÇİN GÜNCEL DUYURULAR NEREDEN TAKİP EDİLİR?

        İstanbul'da deniz ulaşımını kullanacak yolcular, Şehir Hatları, İDO ve BUDO'nun resmi internet siteleri ile duyuru kanallarından sefer durumunu kontrol edebilir. Hava şartlarına bağlı olarak yeni iptaller veya sefer saatlerinde değişiklikler yapılabileceğinden hareket öncesinde güncel bilgilerin kontrol edilmesi gerekiyor.

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        #budo
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