19 Kasım 2026 Perşembe günü Marmara Bölgesi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. İstanbul'da vapurla işe veya okula gitmeye hazırlanan vatandaşlar ile Bursa ve İstanbul arasında seyahat edecek yolcular, sabah saatlerinden itibaren iptal duyurularını araştırmaya başladı. Kuvvetli lodos nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) 12 seferi iptal ederken İstanbul Şehir Hatları da birçok güzergah için seferlerin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceğini açıkladı. İDO'da da belirli seferler için iptal kararları gündemde. Peki, bugün İDO, BUDO ve Hatları'nda hangi seferler iptal edildi? İşte 19 Kasım 2026 iptal edilen vapur seferleri listesi…