İPTAL OLAN VAPUR SEFERLERİ LİSTESİ 19 KASIM 2026: İDO, BUDO ve Şehir Hatları'nda hangi seferler iptal edildi? İDO, BUDO ve Şehir Hatları iptal vapur seferleri sorgulama
Marmara Denizi'nde etkisini sürdüren kuvvetli lodos, 19 Kasım 2026 Perşembe günü deniz ulaşımında aksamalara yol açtı. İstanbul ve Bursa arasında yolculuk yapacak vatandaşları yakından ilgilendiren iptal kararları peş peşe gelirken BUDO, gün içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan 12 seferin iptal edildiğini duyurdu. Şehir Hatları da bazı vapur hatlarını geçici olarak durdururken belirli güzergahlarda değişikliğe gitti. İDO'daki seferlerin durumu da merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, bugün vapur seferleri iptal mi? İDO, BUDO ve Hatları'nda hangi seferler iptal edildi? İşte 19 Kasım 2026 iptal edilen vapur seferleri listesi ile İDO, BUDO ve Şehir Hatları iptal seferler sorgulama ekranı…
19 Kasım 2026 Perşembe günü Marmara Bölgesi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. İstanbul'da vapurla işe veya okula gitmeye hazırlanan vatandaşlar ile Bursa ve İstanbul arasında seyahat edecek yolcular, sabah saatlerinden itibaren iptal duyurularını araştırmaya başladı. Kuvvetli lodos nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) 12 seferi iptal ederken İstanbul Şehir Hatları da birçok güzergah için seferlerin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceğini açıkladı. İDO'da da belirli seferler için iptal kararları gündemde. Peki, bugün İDO, BUDO ve Hatları'nda hangi seferler iptal edildi? İşte 19 Kasım 2026 iptal edilen vapur seferleri listesi…
19 KASIM 2026 VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?
19 Kasım Perşembe günü İstanbul ve Bursa'daki bazı vapur ve deniz otobüsü seferleri iptal edildi. BUDO'nun resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre Mudanya, Kabataş ve Armutlu güzergahlarında toplam 12 sefer yapılmayacak.
İstanbul Şehir Hatları ise elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı hatlardaki seferlerini geçici olarak durdurdu. Kurumun duyurusunda sabah saatlerindeki belirli seferlerin yanı sıra Adalar bağlantılı bazı hatların da iptal edildiği bildirildi.
İptaller bütün deniz ulaşımını kapsamıyor. Bu nedenle yolcuların kullanacakları hat ve kalkış saatini ayrı ayrı kontrol etmeleri gerekiyor.
19 KASIM BUDO İPTAL EDİLEN SEFERLER HANGİLERİ?
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle 19 Kasım Perşembe günü 12 seferini iptal etti. BUDO'nun resmi açıklamasına göre iptal edilen seferlerin tamamı şöyle:
07.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)
08.00 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)
09.30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Kabataş)
11.30 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)
11.30 İstanbul (Kabataş) – Armutlu (İhlas)
13.00 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)
16.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)
16.30 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)
19.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)
19.30 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)
19 KASIM ŞEHİR HATLARI VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?
İstanbul Şehir Hatları da 19 Kasım tarihli resmi açıklamasında birçok hatta sefer iptali yapıldığını duyurdu. Elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı hatlarda seferler ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyecek.
Şehir Hatları'nın geçici olarak durdurduğunu açıkladığı hatlar şöyle:
Bostancı – Moda – Karaköy – Kabataş
Büyükada – Sedef Adası
Maltepe – Büyükada – Heybeliada – Burgazada – Kınalıada
Adalar – Beşiktaş
Ayrıca Rumeli Kavağı – Eminönü ring hattında Emirgan İskelesi'ne uğrama da iptal edildi.
Şehir Hatları'nın duyurusunda, belirli saatlerde yapılması planlanan başka vapur seferlerinin de iptal listesine eklendiği görüldü.
ŞEHİR HATLARI'NDA SAAT SAAT İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ
19 Kasım Perşembe günü için duyurulan saatli sefer iptalleri şu şekilde:
05.45 Büyükada – Kabataş
06.10 Kadıköy – Karaköy
06.40 Üsküdar – Eminönü
06.45 Büyükada – Heybeliada – Bostancı
06.45 Kabataş – Kadıköy – Adalar – Bostancı
07.00 Eminönü – Üsküdar
07.05 Bostancı – Adalar – Kadıköy – Kabataş
07.45 Bostancı – Büyükada – Heybeliada
07.55 Büyükada – Heybeliada – Kabataş
08.00 Kabataş – Kadıköy – Adalar
AŞİYAN-ÜSKÜDAR VAPUR HATTINDA GÜZERGAH DEĞİŞTİ
Şehir Hatları, iptal kararlarının yanında iki hatta güzergah değişikliği de yaptı. Buna göre Aşiyan-Üsküdar seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar arasında gerçekleştirilecek.
Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan ring hattı ise Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek güzergahında hizmet verecek.
19 KASIM İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ? YENİKAPI-YALOVA SEFERLERİNDE SON DURUM
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) seferleri de Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşullarından etkilendi. İDO tarafından 19 Kasım Perşembe günü Yenikapı-Yalova hattında karşılıklı iki sefer için iptal bildirimi yapıldı.
İptal bildirimi yayımlanan seferler şöyle:
15.45 Yalova – Yenikapı
15.45 Yenikapı – Yalova
İDO, BUDO VE ŞEHİR HATLARI İPTAL SEFERLER NEREDEN SORGULANIR?
İstanbul, Bursa ve Yalova arasında deniz yoluyla seyahat edecek vatandaşlar, güncel sefer bilgilerini işletmelerin resmi internet sitelerinden öğrenebilir.
İDO İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
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