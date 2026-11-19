İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU KAMPANYASI| Emeklilere 25 bin TL'ye varan ödeme! Kasım 2026 İş Bankası maaş promosyon tutarları ne kadar?
İş Bankası, 1-30 Kasım 2026 tarihleri arasında SGK emeklilerine 25 bin TL'ye varan emekli promosyonu sunuyor. Maaş tutarına göre 15 bin TL'ye kadar nakit ödeme yapan banka, belirli koşulları yerine getiren müşterilerine 10 bin TL'ye kadar ek kazanç fırsatı sağlıyor. Peki, İş Bankası emekli promosyonu ne kadar, hangi maaşa kaç TL ödeme yapılıyor? İşte Kasım 2026 güncel promosyon tutarları ve başvuru şartları...
Emekli maaşını farklı bir bankaya taşımayı düşünen veya mevcut emekli promosyon taahhüdünü yenilemek isteyen vatandaşlar, Kasım ayı banka kampanyalarını araştırıyor. İş Bankası'nın emekli promosyon kampanyasında nakit ödemenin yanı sıra fatura talimatı, bankamatik ve kredi kartı harcamaları, sigorta poliçesi ve bireysel emeklilik üzerinden ek kazanç imkanları bulunuyor. Peki, 2026 Kasım İş Bankası emekli promosyon kampanyasından kimler yararlanabilir? İşte, İş Bankası emekli promosyonu başvuru şartları hakkında merak edilenler…
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR? MAAŞA GÖRE ÖDEME TUTARLARI
İş Bankası, Kasım 2026 emekli promosyon kampanyası kapsamında emekli maaşının tutarına göre farklı miktarlarda nakit ödeme yapıyor. Aylık emekli maaşı 0-9.999 TL arasında olanlara 6 bin 250 TL, 10.000-14.999 TL arasında olanlara 10 bin TL, 15.000-19.999 TL arasında olanlara 12 bin 500 TL, 20 bin TL ve üzerinde olanlara ise 15 bin TL nakit promosyon veriliyor.
Nakit promosyonun yanı sıra kampanya koşullarını yerine getiren emekliler, 10 bin TL'ye kadar ek kazanç elde edebiliyor. Bu ödemelerle birlikte 0-9.999 TL maaş alanların toplam kazancı 16 bin 250 TL'ye, 10.000-14.999 TL maaş alanların 20 bin TL'ye, 15.000-19.999 TL maaş alanların 22 bin 500 TL'ye, 20 bin TL ve üzerinde maaş alanların ise 25 bin TL'ye ulaşıyor.
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONUNA EK 10 BİN TL NASIL ALINIR?
İş Bankası, nakit promosyon ödemesine ek olarak belirli bankacılık ürünlerini kullanan emeklilere toplam 10 bin TL'ye kadar ek kazanç fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında ilk kez iki yeni fatura ödeme talimatı veren emeklilere 2 bin TL kazanç sağlanıyor.
Bankamatik kartıyla yapılan harcamalar için 3 bin TL, kredi kartıyla yapılan harcamalar için 3 bin TL ek kazanç imkanı bulunuyor. Ayrıca yeni kasko veya konut sigortası poliçesi yaptıranlara 1.000 TL, yeni bireysel emeklilik planı oluşturanlara da 1.000 TL ek kazanç sunuluyor.
Belirtilen koşulların tamamını yerine getiren emekliler, nakit promosyonlarına ek olarak 10 bin TL kazanabiliyor. Böylece 20 bin TL ve üzerinde emekli maaşı alanların toplam promosyon ve ek kazanç tutarı 25 bin TL'ye çıkıyor.
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?
İş Bankası'nın 1-30 Kasım 2026 tarihleri arasında geçerli emekli promosyon kampanyasından SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri yararlanabiliyor.
Bu kapsamda 1-30 Kasım 2026 tarihleri arasında emekli maaşını İş Bankası'ndan almak için yeni talimat veren SGK emeklilerinin promosyon taahhüdünde bulunması gerekiyor. Halihazırda emekli maaşını İş Bankası üzerinden alan müşteriler de aynı tarihler arasında promosyon taahhüdü vererek veya mevcut taahhütlerini yenileyerek kampanyaya katılabiliyor.
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Emekliler, İş Bankası emekli promosyon kampanyasına İşCep, İnternet Şubesi veya banka şubeleri üzerinden başvurabiliyor. Maaşını başka bankadan İş Bankası'na taşımak isteyenler e-Devlet üzerinden de banka değişikliği talimatı verebiliyor.
Kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin 1-30 Kasım 2026 tarihleri arasında maaş taşıma talimatı vermesi ve promosyon taahhüdünde bulunması ya da mevcut promosyon taahhüdünü yenilemesi gerekiyor. Kampanyanın son başvuru tarihi 30 Kasım 2026 olarak uygulanıyor.