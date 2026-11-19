İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONUNA EK 10 BİN TL NASIL ALINIR?

İş Bankası, nakit promosyon ödemesine ek olarak belirli bankacılık ürünlerini kullanan emeklilere toplam 10 bin TL'ye kadar ek kazanç fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında ilk kez iki yeni fatura ödeme talimatı veren emeklilere 2 bin TL kazanç sağlanıyor.

Bankamatik kartıyla yapılan harcamalar için 3 bin TL, kredi kartıyla yapılan harcamalar için 3 bin TL ek kazanç imkanı bulunuyor. Ayrıca yeni kasko veya konut sigortası poliçesi yaptıranlara 1.000 TL, yeni bireysel emeklilik planı oluşturanlara da 1.000 TL ek kazanç sunuluyor.

Belirtilen koşulların tamamını yerine getiren emekliler, nakit promosyonlarına ek olarak 10 bin TL kazanabiliyor. Böylece 20 bin TL ve üzerinde emekli maaşı alanların toplam promosyon ve ek kazanç tutarı 25 bin TL'ye çıkıyor.