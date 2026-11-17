İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 17 KASIM 2026: En dolu ve en boş baraj belli oldu! İstanbul barajlarında son durum ne, doluluk oranı yüzde kaç?
İstanbul baraj doluluk oranları 17 Kasım 2026 Salı günü için araştırılmaya başlandı. Kasım ayında etkili olan sağanak yağışların ardından İstanbul barajlarındaki su seviyesi yükseldi. Bugün megakentte gök gürültülü sağanak yağış beklenirken gözler barajlardaki son duruma çevrildi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi yüzde 60'ın üzerinde ölçülürken en dolu ve en boş baraj da belli oldu. Darlık ve Ömerli barajları ile Pabuçdere ve Kazandere arasındaki fark dikkat çekti. Peki, bugün İstanbul barajları yüzde kaç dolu, doluluk oranı arttı mı, azaldı mı? İşte 17 Kasım 2026 İSKİ baraj doluluk oranı verileri…
17 Kasım 2026 İSKİ baraj doluluk oranları, İstanbul'un su rezervlerindeki son durumu öğrenmek isteyenler tarafından araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan 10 barajın genel doluluk oranı yüzde 60 üzerinde bulunuyor. Kasım ayının başından bu yana yükselen su seviyelerine rağmen barajlar arasındaki belirgin fark sürüyor. Darlık Barajı yüzde 90'ın üzerinde doluluk oranına sahipken Pabuçdere Barajı'nda bu oran yüzde 10'un altında bulunuyor. Peki, İstanbul baraj doluluk oranı kaç? Ömerli, Darlık, Terkos, Alibey, Büyükçekmece ve Sazlıdere barajları yüzde kaç dolu? İşte İSKİ verileri ile 17 Kasım 2026 İstanbul barajlarında son durum...
17 KASIM 2026 İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) 17 Kasım 2026 tarihli verilerine göre İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı yüzde 61,06 olarak ölçüldü. Bir önceki gün yüzde 61,11 olan doluluk oranı, 0,05 puanlık düşüş gösterdi.
İSTANBUL'DA EN DOLU BARAJ HANGİSİ?
İSKİ'nin son verilerine göre İstanbul'da doluluk oranı en yüksek baraj yüzde 90,61 ile Darlık oldu. Darlık Barajı'nı yüzde 80,76 ile Ömerli, yüzde 76,40 ile Alibey Barajı takip etti.
İSTANBUL'DA EN AZ SU HANGİ BARAJDA?
İstanbul'da doluluk oranı en düşük baraj yüzde 7,34 ile Pabuçdere oldu. Kazandere Barajı'nda da doluluk yüzde 11,89 seviyesinde kaldı. Böylece her iki barajdaki su seviyesi, İstanbul genelindeki ortalamanın oldukça altında gerçekleşti.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI GEÇEN YIL KAÇTI?
İstanbul barajlarındaki su miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre daha yüksek seviyede bulunuyor. İSKİ'nin geçmiş yıllara ait verilerine göre 16 Kasım 2025 tarihinde genel doluluk oranı yüzde 21,24 olarak kaydedilmişti.
17 Kasım 2026'da ise bu oran yüzde 61,06'ya ulaştı. Böylece İstanbul barajlarının doluluk oranı geçen yılın aynı gününe göre 39,82 puan yükseldi.
İSTANBUL BARAJLARI YÜZDE KAÇ DOLU?
İSKİ'nin 16 Kasım 2026 tarihli son ölçümlerine göre İstanbul'daki 10 barajın doluluk oranları şöyle:
Darlık Barajı: %90,61
Ömerli Barajı: %80,76
Alibey Barajı: %76,40
Elmalı Barajı: %67,04
Istrancalar Barajı: %58,50