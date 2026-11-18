İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 18 KASIM 2026: İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç, arttı mı azaldı mı? Ömerli, Terkos, Alibey, Büyükçekmece barajlarında son durum!
18 Kasım 2026 İSKİ baraj doluluk oranları, İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışların ardından merak ediliyor. Kasım ayının başında yükselişe geçen su seviyeleri son günlerde sınırlı düşüş gösterirken barajlar arasındaki fark dikkat çekiyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre genel doluluk oranı yüzde 60'ı geçmiş durumda. En yüksek su seviyesi Darlık barajında ölçülürken en düşük su seviyesi Kazandere'de kaydedildi. Peki, bugün İstanbul barajları yüzde kaç dolu? İstanbul baraj doluluk oranı arttı mı, azaldı mı? İşte 18 Kasım 2026 Çarşamba İSKİ baraj doluluk oranları…
İstanbul baraj doluluk oranları 18 Kasım 2026 Çarşamba günü kentin su rezervlerindeki son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son haftalarda etkili olan yağışlarla birlikte İstanbul'un içme suyu kaynaklarında önemli bir artış yaşandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) verilerine göre, Kasım ayının başında yüzde 55'in altında bulunan barajların genel doluluk oranı yüzde 60’ın üzerine yükseldi. Barajlar arasında ise belirgin farklılıklar bulunuyor. Darlık Barajı yüzde 90'ın üzerinde doluluğa sahipken Pabuçdere Barajı'nda su seviyesi yüzde 10'un altında kaldı. Peki, İstanbul barajlarında son durum ne? Ömerli, Darlık, Terkos, Alibey, Büyükçekmece ve Sazlıdere barajları yüzde kaç dolu? İşte 18 Kasım 2026 İSKİ baraj doluluk oranı…
18 KASIM 2026 İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) 18 Kasım 2026 tarihli verilerine göre İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı yüzde 60,96 olarak ölçüldü.
İSTANBUL'DA EN DOLU BARAJ HANGİSİ?
İSKİ'nin son ölçümlerine göre İstanbul'da doluluk oranı en yüksek baraj yüzde 90,45 ile Darlık oldu. Darlık Barajı'nı yüzde 80,36 ile Ömerli, yüzde 75,91 ile Alibey Barajı takip etti.
İSTANBUL'DA EN AZ SU HANGİ BARAJDA?
İstanbul'da doluluk oranı en düşük baraj yüzde 7,06 ile Pabuçdere oldu. Kazandere Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 11,70 olarak ölçüldü. Böylece iki barajdaki su seviyesi, kent genelindeki ortalamanın oldukça altında kaldı.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI ARTTI MI, AZALDI MI?
İstanbul'da kasım ayının ilk günlerinde etkili olan yağışlar, barajlardaki su seviyesinin yükselmesini sağladı. İSKİ verilerine göre 4 Kasım 2026 tarihinde yüzde 54,75 olarak ölçülen genel doluluk oranı, 18 Kasım'da yüzde 60,96'ya ulaştı.
Böylece barajların doluluk oranı 14 günlük dönemde 6,21 puan artış gösterdi. Ancak kasım ayının ikinci haftasından itibaren sınırlı gerileme yaşandı.
10 Kasım'da yüzde 61,81 olan doluluk oranı, 16 Kasım'da yüzde 61,11'e, 17 Kasım'da yüzde 61,06'ya, 18 Kasım'da ise yüzde 60,96'ya düştü. Buna göre son bir haftada barajların genel doluluk oranı 0,85 puan geriledi.
İSTANBUL BARAJLARI YÜZDE KAÇ DOLU?
İSKİ'nin 17 Kasım 2026 tarihli verilerine göre İstanbul'daki 10 barajın doluluk oranları şöyle:
Darlık Barajı: %90,45
Ömerli Barajı: %80,36
Alibey Barajı: %75,91
Elmalı Barajı: %66,92
Terkos Barajı: %54,04