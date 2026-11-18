İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI ARTTI MI, AZALDI MI?

İstanbul'da kasım ayının ilk günlerinde etkili olan yağışlar, barajlardaki su seviyesinin yükselmesini sağladı. İSKİ verilerine göre 4 Kasım 2026 tarihinde yüzde 54,75 olarak ölçülen genel doluluk oranı, 18 Kasım'da yüzde 60,96'ya ulaştı.

Böylece barajların doluluk oranı 14 günlük dönemde 6,21 puan artış gösterdi. Ancak kasım ayının ikinci haftasından itibaren sınırlı gerileme yaşandı.

10 Kasım'da yüzde 61,81 olan doluluk oranı, 16 Kasım'da yüzde 61,11'e, 17 Kasım'da yüzde 61,06'ya, 18 Kasım'da ise yüzde 60,96'ya düştü. Buna göre son bir haftada barajların genel doluluk oranı 0,85 puan geriledi.