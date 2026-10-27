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        Haberler Bilgi İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI 27 EKİM 2026: İstanbul'un en dolu ve en boş barajları belli oldu! Sağanak yağış sonrası İstanbul barajları doluluk oranı yüzde kaç?

        İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI 27 EKİM 2026: İstanbul'un en dolu ve en boş barajları belli oldu! Sağanak yağış sonrası İstanbul barajları doluluk oranı yüzde kaç?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sağanak yağış uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Gözler ise barajların su seviyelerine çevrildi. Pabuçdere ve Kazandere başta olmak üzere barajların güncel doluluk oranları merak konusu oldu. İSKİ'nin son verilerine göre kent genelindeki doluluk oranı yüzde 50'nin üzerinde bulunurken bazı barajlarda su miktarının oldukça düşük seviyelerde kalması dikkat çekiyor. Peki İstanbul barajları doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul'un en dolu ve en boş barajı hangisi? İşte 27 Ekim 2026 İSKİ baraj doluluk oranları ile Ömerli, Darlık, Terkos, Alibey ve diğer barajların güncel su seviyeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 09:34 Güncelleme:
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        İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranları, bu sabah etkili olan sağanak yağışın ardından merak konusu oldu. İstanbul baraj doluluk oranları 27 Ekim 2026 verileri megakentliler tarafından araştırılmaya başlandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) son verilerine göre kent genelindeki baraj doluluk oranı yüzde 50’nin üzerinde ölçüldü. Darlık ve Ömerli barajlarında doluluk oranları yüksek seviyelerde seyrederken Pabuçdere ve Kazandere'deki düşük su miktarı dikkat çekti. Peki, 27 Ekim Salı günü İstanbul barajları yüzde kaç dolu? İşte İSKİ'nin son ölçümleri ve baraj baraj doluluk oranları...

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        İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 27 EKİM 2026: İSTANBUL BARAJLARI YÜZDE KAÇ DOLU?

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan 27 Ekim 2026 tarihli verilere göre İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı yüzde 52,97 olarak kaydedildi.

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        İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANLARI

        İSKİ'nin 27 Ekim tarihli resmi ölçümünde İstanbul'a su sağlayan 10 barajın doluluk oranları şöyle kaydedildi:

        Darlık: %88,29

        Ömerli: %77,16

        Elmalı: %73,98

        Alibey: %73,37

        Istrancalar: %48,61

        Terkos: %36,98

        Sazlıdere: %32,64

        Büyükçekmece: %30,85

        Kazandere: %5,08

        Pabuçdere: %2,98

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        İSTANBUL'UN EN DOLU BARAJI HANGİSİ?

        İSKİ'nin son ölçümüne göre İstanbul'un en yüksek doluluk oranına sahip barajı yüzde 88,29 ile Darlık oldu. Darlık'ı yüzde 77,16 ile Ömerli, yüzde 73,98 ile Elmalı ve yüzde 73,37 ile Alibey barajları takip etti.

        Ömerli Barajı, İstanbul'un en büyük depolama kapasitesine sahip su kaynaklarından biri olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 244,5 milyon metreküplük kapasitesi bulunan barajdaki doluluk oranı, kent genelindeki su rezervlerinin değerlendirilmesinde önemli bir yer tutuyor.

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        PABUÇDERE VE KAZANDERE BARAJLARINDA SU SEVİYESİ DİKKAT ÇEKTİ

        İstanbul'un en düşük doluluk oranına sahip barajı yüzde 2,98 ile Pabuçdere oldu. Kazandere Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 5,08 seviyesinde ölçüldü.

        Böylece iki barajdaki doluluk oranı da yüzde 10'un altında kaldı. Büyükçekmece, Sazlıdere ve Terkos barajlarında da doluluk oranları yüzde 40'ın altında ölçüldü.

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        EKİM AYINDA İSTANBUL BARAJLARINDA SU SEVİYESİ ARTTI MI?

        İstanbul'da ekim ayının ortasında etkili olan kuvvetli yağışlar baraj doluluk oranlarında belirgin bir yükselişi beraberinde getirdi.

        14 Ekim'de yüzde 38,06 olan genel doluluk oranı, 18 Ekim'de yüzde 52,43'e ulaştı. Böylece dört gün içerisinde 14,37 puanlık artış yaşandı.

        23 Ekim'de yüzde 53,01 olarak ölçülen doluluk oranı, 26 Ekim'de yüzde 52,77'ye geriledi. Bu iki tarih arasında 0,24 puanlık düşüş kaydedildi.

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