İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI 27 EKİM 2026: İstanbul'un en dolu ve en boş barajları belli oldu! Sağanak yağış sonrası İstanbul barajları doluluk oranı yüzde kaç?

İSTANBUL'UN EN DOLU BARAJI HANGİSİ?

İSKİ'nin son ölçümüne göre İstanbul'un en yüksek doluluk oranına sahip barajı yüzde 88,29 ile Darlık oldu. Darlık'ı yüzde 77,16 ile Ömerli, yüzde 73,98 ile Elmalı ve yüzde 73,37 ile Alibey barajları takip etti.

Ömerli Barajı, İstanbul'un en büyük depolama kapasitesine sahip su kaynaklarından biri olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 244,5 milyon metreküplük kapasitesi bulunan barajdaki doluluk oranı, kent genelindeki su rezervlerinin değerlendirilmesinde önemli bir yer tutuyor.