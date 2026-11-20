İstanbul'da aralıklarla görülen yağışlar, milyonlarca kişinin yakından takip ettiği baraj doluluk oranlarını yeniden gündeme taşıdı. Yağmurun kentin su rezervlerine ne ölçüde katkı sağladığı merak edilirken İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 20 Kasım 2026 tarihli verileri açıkladı. Ömerli, Darlık, Terkos, Elmalı, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarındaki son durum, İstanbul'un su kaynaklarına ilişkin güncel tabloyu ortaya koydu. Peki, son yağışlarla birlikte İstanbul barajlarının doluluk oranı arttı mı? Barajlarda ne kadar su var, doluluk oranları yüzde kaç seviyesinde? İşte detaylar haberimizde...