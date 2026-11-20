İSKİ GÜNCEL VERİLERİ PAYLAŞTI: İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde kaç oldu, yükseldi mi? 20 Kasım 2026 İSKİ baraj doluluk oranı...
İstanbul'da son günlerde aralıklarla etkili olan yağışların ardından gözler yeniden barajlardaki su seviyelerine çevrildi. Kentin su ihtiyacını karşılayan barajlarda yağışların nasıl bir değişim yarattığı merak edilirken İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 20 Kasım 2026 tarihli güncel verilerini yayımladı. Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarının doluluk oranları yeniden gündeme geldi. Peki, İstanbul barajlarının toplam doluluk oranı yüzde kaç oldu? Hangi barajda ne kadar su kaldı? İşte İSKİ tarafından paylaşılan güncel veriler...
İstanbul'da aralıklarla görülen yağışlar, milyonlarca kişinin yakından takip ettiği baraj doluluk oranlarını yeniden gündeme taşıdı. Yağmurun kentin su rezervlerine ne ölçüde katkı sağladığı merak edilirken İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 20 Kasım 2026 tarihli verileri açıkladı. Ömerli, Darlık, Terkos, Elmalı, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarındaki son durum, İstanbul'un su kaynaklarına ilişkin güncel tabloyu ortaya koydu. Peki, son yağışlarla birlikte İstanbul barajlarının doluluk oranı arttı mı? Barajlarda ne kadar su var, doluluk oranları yüzde kaç seviyesinde? İşte detaylar haberimizde...
İSKİ 20 KASIM 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 20 Kasım 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 60,81 seviyesinde kaydedildi.
İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL VERİLERİ
Ömerli Barajı: yüzde 79,71
Darlık Barajı: yüzde 89,85
Elmalı Barajı: yüzde 67,73
Terkos Barajı: yüzde 54,39
Alibey Barajı: yüzde 73,76
Büyükçekmece Barajı: yüzde 42,21
Sazlıdere Barajı: yüzde 44,87
Istrancalar Barajı: yüzde 45,69
Kazandere Barajı: yüzde 12,04
Pabuçdere Barajı: yüzde 7,06