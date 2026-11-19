İSTANBUL'DA EN DOLU VE EN BOŞ BARAJLAR HANGİLERİ?

İstanbul barajlarında su seviyesi her bölgede aynı değil. Son ölçümlere göre Darlık Barajı yüzde 90,29 ile en yüksek doluluk oranına sahip. Darlık'ı yüzde 80,11 ile Ömerli, yüzde 75,13 ile Alibey Barajı takip ediyor.

En düşük doluluk oranı ise yüzde 6,91 ile Pabuçdere Barajı'nda kaydedildi. Kazandere Barajı da yüzde 11,62 ile listenin alt sıralarında yer aldı.