İSKİ PAYLAŞTI: İstanbul barajları yüzde kaç dolu, su seviyesi yükseldi mi, düştü mü? 19 Kasım 2026 İstanbul baraj doluluk oranları
İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle barajlardaki su seviyeleri yakından takip ediliyor. Kent genelinde aralıklarla görülen yağmurun ardından vatandaşlar, su rezervlerinde artış olup olmadığını merak ediyor. Kasım ayının ilk günlerinde yükselişe geçen İstanbul baraj doluluk oranları, son ölçümlerde sınırlı bir düşüş gösterdi. Peki, bugün İstanbul barajları yüzde kaç dolu, su seviyesi yükseldi mi, düştü mü? Ömerli, Terkos, Darlık, Alibey ve Büyükçekmece barajlarında son durum ne? İşte, 19 Kasım 2026 İSKİ baraj doluluk oranı güncel veriler…
İstanbul'da etkisini gösteren yağışlı hava, gözleri bir kez daha barajların doluluk oranlarına çevirdi. Kasım ayının ilk günlerinde yağışlarla birlikte yükselen su seviyeleri, son günlerde yeniden düşüş eğilimine girdi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) son verilerine göre kentteki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 60’ın üzerinde ölçüldü. İstanbul'da 19 Kasım Perşembe günü de yerel yağış geçişleri beklenirken özellikle hafta sonu için yapılan sağanak uyarıları dikkat çekiyor. Yağışların barajlara ne ölçüde yansıyacağı merak ediliyor. Peki, İstanbul barajları yüzde kaç dolu, su seviyesi yükseldi mi? İşte, 19 Kasım 2026 İSKİ baraj doluluk oranı verileri ile Ömerli, Terkos, Darlık, Alibey ve Büyükçekmece barajlarında son durum…
19 KASIM 2026 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) 18 Kasım 2026 tarihli verilerine göre, İstanbul barajlarının genel doluluk oranı yüzde 60,96 olarak kaydedildi. Bir önceki gün yüzde 61,06 olan su seviyesi, 0,10 puanlık sınırlı bir düşüş gösterdi.
19 Kasım Perşembe gününe ait yeni ölçümler ise henüz paylaşılnadı. İstanbul'da görülen yağışların barajlara etkisi, yeni verilerle birlikte netleşecek.
İSTANBUL BARAJLARINDA SU SEVİYESİ ARTTI MI, AZALDI MI?
İstanbul barajlarında kasım ayının ilk yarısında yaşanan yükseliş, son günlerde yerini kademeli bir düşüşe bıraktı. 10 Kasım'da yüzde 61,81 olan doluluk oranı, 16 Kasım'da yüzde 61,11'e, 17 Kasım'da yüzde 61,06'ya ve 18 Kasım'da yüzde 60,96'ya geriledi.
İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR BARAJLARI DOLDURACAK MI?
AKOM'un hava tahminlerine göre 19 Kasım Perşembe günü kentte lodosla birlikte yerel sağanak geçişleri bekleniyor. Hafta sonu yağışların etkisini artıracağı öngörülürken 21 Kasım Cumartesi ve 22 Kasım Pazar günleri de yağmurlu havanın sürmesi bekleniyor.
Yağışların baraj doluluk oranlarını artırıp artırmayacağı ise yalnızca yağmurun miktarına değil, barajların su toplama havzalarına düşen yağışa ve günlük su tüketimine de bağlı olacak.
İSTANBUL'DA EN DOLU VE EN BOŞ BARAJLAR HANGİLERİ?
İstanbul barajlarında su seviyesi her bölgede aynı değil. Son ölçümlere göre Darlık Barajı yüzde 90,29 ile en yüksek doluluk oranına sahip. Darlık'ı yüzde 80,11 ile Ömerli, yüzde 75,13 ile Alibey Barajı takip ediyor.
En düşük doluluk oranı ise yüzde 6,91 ile Pabuçdere Barajı'nda kaydedildi. Kazandere Barajı da yüzde 11,62 ile listenin alt sıralarında yer aldı.
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI: HANGİ BARAJ YÜZDE KAÇ DOLU?
İSKİ'nin 18 Kasım 2026 tarihli ölçümlerine göre İstanbul'daki barajların doluluk oranları şöyle:
Darlık: %90,29
Ömerli: %80,11
Alibey: %75,13
Elmalı: %67,60
Terkos: %54,21