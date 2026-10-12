İŞKUR Gençlik Programı'nda yeni dönem! İŞKUR Gençlik Programı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır ve şartlar nelerdir?
Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan İŞKUR Gençlik Programı ile ilgili açıklamada bulundu. Üniversite öğrencilerine 19 bin 250 TL destek sağlayan İŞKUR Gençlik Programı'na ilişkin detaylar merak konusu oldu. Öğrenciler program sayesinde çalışma hayatını tanıma ve gelir elde etme fırsatı bulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2026-2027 dönemi kontenjanını 150 bine yükseltiyoruz" diyerek yeni eğitim-öğretim döneminde programdan yararlanabilecek öğrenci sayısına ilişkin hedefi duyurdu.. Peki İŞKUR Gençlik Programı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır ve şartlar nelerdir?
İŞKUR Gençlik Programı'nda yeni dönem başlıyor. Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencilerini ilgilendiren İŞKUR Gençlik Programı'na ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Peki İŞKUR Gençlik Programı başvurusu başladı mı, şartlar neler?
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI’NDA YENİ DÖNEM
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İŞKUR Gençlik Programımız için yeni dönem başvuruları başlıyor. Kontenjanımız: 150 bin üniversite öğrencisi" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantımızın ardından üniversiteli gençlerimiz için güzel bir haberi paylaştı. İŞKUR Gençlik Programımız için yeni dönem başvuruları başlıyor. Kontenjanımız: 150 bin üniversite öğrencisi. Üniversite öğrencilerimizi kendi kampüslerinde eğitim süreçlerini aksatmadan çalışma hayatına hazırlıyor, deneyim ve tecrübe kazanmalarını sağlıyoruz. Sevgili gençlerimiz; günlük bin 375 lira, ay içerisinde 14 gün katılmanız halinde 19 bin 250 lira gelir desteği elde edebilirsiniz. Ayrıntılara sitemizden ulaşabilir, başvuru takvimi için üniversitenizden bilgi alabilirsiniz" ifadelerini kullandı. Programa ilişkin detaylara guc.iskur.gov.tr üzerinden ulaşılabilecek.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Konuya dair açıklama yapan Bakan Işıkhan, “Üniversite öğrencilerimizi kendi kampüslerinde eğitim süreçlerini aksatmadan çalışma hayatına hazırlıyor, deneyim ve tecrübe kazanmalarını sağlıyoruz” dedi.
Açıklamalarına devam eden Işıkhan, “Sevgili gençlerimiz; günlük bin 375 lira, ay içerisinde 14 gün katılmanız halinde 19 bin 250 lira gelir desteği elde edebilirsiniz. Ayrıntılara sitemizden ulaşabilir, başvuru takvimi için üniversitenizden bilgi alabilirsiniz” açıklamasında bulundu.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR?
İŞKUR Gençlik Programı, devlet üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilerin çalışma hayatına hazırlanması amacıyla hayata geçirilen bir iş gücü uyum programı.
Öğrenciler, üniversitelerinde belirlenen faaliyetlere haftada 1 ila 3 gün katılarak hem mesleki deneyim kazanabiliyor hem de maddi destek alabiliyor.
Program kapsamında öğrencilere iş arama, öz geçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, finansal okuryazarlık ve etkili iletişim gibi konularda eğitim de veriliyor.