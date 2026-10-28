İsmail Kartal istifa mı etti, neden istifa etti? İsmail Kartal kimdir, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı?
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal dönemi sona erdi. Deneyimli teknik adamın yönetimine istifasını sunduğu ve sarı-lacivertli yönetimin bu kararı kabul ettiği bildirildi. Galatasaray derbisinin ardından geleceği tartışılmaya başlanan Kartal'ın ayrılık kararı, futbol gündeminin öne çıkan gelişmeleri arasında yer aldı. Fenerbahçe'de yaşanan gelişmelerin ardından gözler yeni teknik direktörün kim olacağına çevrildi. Ayrılık haberinin ardından İsmail Kartal'ın futbolculuk geçmişi ve teknik direktörlük kariyeri de yeniden merak konusu oldu. Peki, İsmail Kartal istifa mı etti, neden istifa etti, kaç yaşında ve nereli? İşte İsmail Kartal'ın hayatı, kariyeri ve çalıştırdığı takımlar...
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifasının yönetim tarafından kabul edildiği bildirildi. Galatasaray derbisi sonrasında teknik direktörün geleceğine ilişkin tartışmaların arttığı süreçte yaşanan ayrılık, sarı-lacivertli takımda yeni bir dönemin kapısını açtı. Kartal'ın ayrılığının ardından taraftarlar, tecrübeli teknik adamın kararının nedenlerini araştırmaya başladı. 15 Haziran 1961 doğumlu olan İsmail Kartal, futbolculuk kariyerinde özellikle Fenerbahçe formasıyla tanındı. Teknik direktörlük döneminde de birçok takımda görev alan Kartal, sarı-lacivertli ekiple farklı dönemlerde çalıştı. Peki, İsmail Kartal istifa mı etti, neden istifa etti? İsmail Kartal kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımları çalıştırdı? İşte İsmail Kartal'ın biyografisi ve teknik direktörlük geçmişi...
İSMAİL KARTAL İSTİFA ETTİ Mİ?
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın istifasını yönetime sunduğu ve yönetimin bu kararı kabul ettiği bildirildi. Kartal'ın sarı-lacivertli kulüpteki görev dönemi sona erdi.
Galatasaray derbisinin ardından teknik direktörün geleceğiyle ilgili tartışmaların yoğunlaşması, ayrılık haberinin spor gündeminde geniş yer bulmasına neden oldu. Yönetimin istifayı kabul etmesiyle birlikte Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu için yeni bir süreç başladı.
İSMAİL KARTAL NEDEN İSTİFA ETTİ?
İsmail Kartal'ın ayrılığı, Galatasaray derbisinin ardından Fenerbahçe'de artan teknik direktör tartışmalarıyla birlikte gündeme geldi. Sarı-lacivertli takımın sonuçları ve performansı üzerinden yapılan değerlendirmeler, Kartal'ın geleceğine yönelik beklentileri artırmıştı.
Bununla birlikte ayrılık kararının bütün gerekçelerine ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmış değil. Bu nedenle istifanın yalnızca derbi sonucundan kaynaklandığını söylemek mümkün değil. Yönetimin istifayı kabul etmesiyle birlikte Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı sorusu da gündeme taşındı.
İSMAİL KARTAL KİMDİR?
İsmail Kartal, 15 Haziran 1961 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eski millî futbolcu olan Kartal, futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe yöneldi. Özellikle Fenerbahçe'de hem futbolcu hem de teknik adam olarak görev yapmasıyla tanındı.
Futbolculuk döneminde savunmada, özellikle sağ bek pozisyonunda görev alan Kartal, uzun yıllar Fenerbahçe forması giydi. Teknik direktörlük kariyerinde ise farklı Anadolu kulüplerinde ve yurt dışında görev aldı.
İSMAİL KARTAL HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?
İsmail Kartal, teknik direktörlük kariyeri boyunca Türkiye'de birçok takımda görev yaptı. Fenerbahçe'de farklı dönemlerde teknik direktörlük üstlenen Kartal, Anadolu kulüplerindeki görevleriyle de futbol gündeminde yer aldı.
Kartal'ın teknik direktörlük kariyerinde görev aldığı takımlar arasında şunlar bulunuyor:
Fenerbahçe
Sivasspor
Kardemir Karabükspor
Mardinspor
Altay
Malatyaspor
Orduspor
Konya Şekerspor
Eskişehirspor
Gaziantepspor
MKE Ankaragücü
Çaykur Rizespor
Konyaspor
BB Erzurumspor
Persepolis
Kartal, özellikle Fenerbahçe'deki görevleriyle öne çıktı. Sarı-lacivertli ekipte 2014-2015 sezonunda, 2021-2022 sezonunda ve 2023-2024 sezonunda teknik direktörlük yaptı. 2024-2025 döneminde İran'ın Persepolis takımında da görev aldı.
İSMAİL KARTAL'IN FENERBAHÇE KARİYERİ
İsmail Kartal, Fenerbahçe'de yalnızca teknik direktör olarak değil, futbolcu ve yardımcı antrenör olarak da görev yaptı. Sarı-lacivertli formayla futbolculuk döneminde önemli bir yer edinen Kartal, daha sonra teknik ekipte ve takımın başında bulundu.
2023-2024 sezonunda Fenerbahçe'yi Süper Lig'de 99 puana taşıyan Kartal, aynı dönemde takımı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale götürdü. Fenerbahçe'nin ligde şampiyonluk yarışını ikinci sırada tamamladığı sezon, Kartal'ın teknik direktörlük kariyerinin dikkat çeken dönemlerinden biri oldu.
FENERBAHÇE'DE YENİ TEKNİK DİREKTÖR KİM OLACAK?
İsmail Kartal'ın istifasının kabul edilmesinin ardından Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor. Yönetimin teknik direktörlük görevi için nasıl bir yol izleyeceği, önümüzdeki dönemin önemli gündem maddeleri arasında bulunuyor.
Yeni teknik direktör konusunda resmî açıklama yapılmasıyla birlikte takımın gelecek maçlara hangi teknik heyetle çıkacağı da netleşecek.