İSMAİL KARTAL KİMDİR?

İsmail Kartal, 15 Haziran 1961 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eski millî futbolcu olan Kartal, futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe yöneldi. Özellikle Fenerbahçe'de hem futbolcu hem de teknik adam olarak görev yapmasıyla tanındı.

Futbolculuk döneminde savunmada, özellikle sağ bek pozisyonunda görev alan Kartal, uzun yıllar Fenerbahçe forması giydi. Teknik direktörlük kariyerinde ise farklı Anadolu kulüplerinde ve yurt dışında görev aldı.

İSMAİL KARTAL HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

İsmail Kartal, teknik direktörlük kariyeri boyunca Türkiye'de birçok takımda görev yaptı. Fenerbahçe'de farklı dönemlerde teknik direktörlük üstlenen Kartal, Anadolu kulüplerindeki görevleriyle de futbol gündeminde yer aldı.

Kartal'ın teknik direktörlük kariyerinde görev aldığı takımlar arasında şunlar bulunuyor:

Fenerbahçe

Sivasspor

Kardemir Karabükspor

Mardinspor

Altay

Malatyaspor

Orduspor

Konya Şekerspor

Eskişehirspor

Gaziantepspor

MKE Ankaragücü

Çaykur Rizespor

Konyaspor

BB Erzurumspor

Persepolis

Kartal, özellikle Fenerbahçe'deki görevleriyle öne çıktı. Sarı-lacivertli ekipte 2014-2015 sezonunda, 2021-2022 sezonunda ve 2023-2024 sezonunda teknik direktörlük yaptı. 2024-2025 döneminde İran'ın Persepolis takımında da görev aldı.

İSMAİL KARTAL'IN FENERBAHÇE KARİYERİ

İsmail Kartal, Fenerbahçe'de yalnızca teknik direktör olarak değil, futbolcu ve yardımcı antrenör olarak da görev yaptı. Sarı-lacivertli formayla futbolculuk döneminde önemli bir yer edinen Kartal, daha sonra teknik ekipte ve takımın başında bulundu.

2023-2024 sezonunda Fenerbahçe'yi Süper Lig'de 99 puana taşıyan Kartal, aynı dönemde takımı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale götürdü. Fenerbahçe'nin ligde şampiyonluk yarışını ikinci sırada tamamladığı sezon, Kartal'ın teknik direktörlük kariyerinin dikkat çeken dönemlerinden biri oldu.

FENERBAHÇE'DE YENİ TEKNİK DİREKTÖR KİM OLACAK?

İsmail Kartal'ın istifasının kabul edilmesinin ardından Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor. Yönetimin teknik direktörlük görevi için nasıl bir yol izleyeceği, önümüzdeki dönemin önemli gündem maddeleri arasında bulunuyor.

Yeni teknik direktör konusunda resmî açıklama yapılmasıyla birlikte takımın gelecek maçlara hangi teknik heyetle çıkacağı da netleşecek.