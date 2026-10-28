İSRAİL SEÇİM SONUÇLARI 2026 CANLI TAKİP: İsrail seçimlerini kim kazandı, Netanyahu'nun partisi Likud kaç sandalye kazandı?
İsrail seçim sonuçlarında oy sayımı sürerken, sandıkların yüzde 76,8'inden gelen verilere göre Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki blok 54, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloku ise 47 sandalye elde etti. İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Liste ile Raam'ın toplam sandalye sayısı 19'a yükseldi. Kısmi sonuçlarda hiçbir blok, hükümet kurmak için gereken 61 sandalyelik çoğunluğa ulaşamadı. Peki, İsrail seçimlerini kim kazandı, Netanyahu kazandı mı? Netanyahu'nun partisi Likud kaç sandalye kazandı? İşte 2026 İsrail seçim sonuçlarında son durum…
İsrail seçimleri, 27 Ekim 2026 Salı günü gerçekleştirilen genel seçimin ardından gündemdeki yerini koruyor. Yaklaşık 7,3 milyon seçmenin bulunduğu ülkede 26. Knesset'in üyelerini belirlemek için yapılan seçimde oy sayımı devam ediyor. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki Likud ile Gadi Eisenkot'un öncülük ettiği muhalefet arasındaki yarışta partilerin sandalye dağılımı ve Arap partilerinin elde ettiği sonuçlar, yeni hükümetin nasıl kurulacağı açısından önem taşıyor. Peki, İsrail seçimlerini kim kazandı, Netanyahu'nun partisi Likud kaç sandalye aldı? İşte 2026 İsrail seçim sonuçlarında son durum…
İSRAİL SEÇİM SONUÇLARINDA SON DURUM: SANDIKLARIN YÜZDE 76,8'İ SAYILDI
The Times of Israel'in aktardığı kısmi sonuçlara göre, sandıkların yüzde 76,8'inden gelen verilerde Netanyahu liderliğindeki blok 54, Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloku ise 47 sandalye elde etti. İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Liste ile Raam'ın toplam sandalye sayısı 19'a yükseldi.
Daha önce açıklanan kısmi sonuçlarda Netanyahu'nun bloku 54, Eisenkot'un bloku 48, Ortak Liste ile Raam ise toplam 18 sandalyede görünüyordu. Sayım ilerledikçe sandalye dağılımında değişiklik yaşandı. Kesin tablo, oy sayımının tamamlanmasıyla netleşecek.
“TOP ARTIK MUHALEFETİN ELİNDE”
İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Liste milletvekili Ofer Cassif, Arap partileri ile Raam'ın elde ettiği sandalye sayısının muhalefetin kararlarında etkili olabileceğini söyledi.
Ordu Radyosu'na konuşan Cassif, yeni bir seçimin Netanyahu'ya yarar sağlayacağını belirterek, “Daha fazla seçim Netanyahu'ya bir hediye olurdu. Top artık değişim bloğunun elinde” ifadelerini kullandı.
İSRAİL SEÇİMLERİNİ KİM KAZANDI?
İsrail seçimlerinde açıklanan kısmi sonuçlara göre henüz kesinleşmiş bir kazanan bulunmuyor. Netanyahu liderliğindeki blok 54, Eisenkot liderliğindeki blok ise 47 sandalye elde etti. Ortak Liste ve Raam'ın toplam 19 sandalyesi de parlamentodaki güç dengesi açısından öne çıktı.
120 sandalyeli Knesset'te hükümet kurabilmek için en az 61 milletvekilinin desteği gerekiyor. Mevcut dağılımda iki blok da bu sayıya ulaşamadı. Yeni hükümetin kurulmasında partiler arasındaki olası iş birlikleri ve koalisyon görüşmeleri belirleyici olacak.
NETANYAHU'NUN PARTİSİ LİKUD KAÇ SANDALYE KAZANDI?
İsrail Merkezi Seçim Komitesi'nin 28 Ekim saat 10.07'de paylaşılan kısmi sonuçlarına göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi 27 sandalye elde etti. Aynı veri setinde Gadi Eisenkot'un Yashar Partisi 21, Ortak Liste 12, Naftali Bennett liderliğindeki Birlikte Listesi ise 11 sandalye kazandı.
Daha sonraki kısmi sonuçlarda Eisenkot'un Yashar Partisi 20 sandalyede görünürken Ortak Liste 13, Raam ise 6 sandalyeye yükseldi. Bu dağılımda Likud 27 sandalye ile ilk sıradaki yerini korudu. Likud'un sandalye sayısı ile Netanyahu liderliğindeki bloğun toplamı birbirinden farklı verileri ifade ediyor.
ARAP PARTİLERİNİN SANDALYE SAYISI 19'A YÜKSELDİ
İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Liste 13, Mansur Abbas liderliğindeki Raam ise 6 sandalye elde etti. İki partinin toplam milletvekili sayısı 19'a ulaştı. Bu sayı, Arap partilerinin İsrail Meclisinde şimdiye kadar elde ettiği en yüksek sandalye sayısı olarak aktarılıyor.
Birleşik Arap Listesi liderlerinden Yusuf Cabarin, Yedioth Ahronoth'a yaptığı açıklamada Netanyahu'nun aşırı sağ koalisyonunu iktidardan uzaklaştırmak için sorumluluk almaya hazır olduklarını söyledi. Cabarin, Netanyahu, Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich'in hükümetini değiştirecek bir sürecin önünü açmaya hazır olduklarını belirtti.
NETANYAHU İLE EİSENKOT'UN GÖRÜŞLERİ ARASINDA AZ FARK VAR
Araştırmacı gazeteci, yazar ve belgesel yapımcısı Antony Loewenstein, Al Jazeera'ye yaptığı değerlendirmede Netanyahu ile Gadi Eisenkot'un Batı Şeria, Gazze, İran ve Orta Doğu politikaları arasında kayda değer ölçüde az fark bulunduğunu savundu.
Loewenstein, Netanyahu'nun seçim dönemindeki açıklamalarının İsrail'deki Araplara yönelik derin bir ırkçılığı yansıttığını belirterek Eisenkot'un da temel meselelerde çok farklı bir yaklaşım ortaya koymadığını söyledi. Batı Şeria'da bazı sınırlı değişiklikler yaşanabileceğini ifade eden Loewenstein, iki ismin de temel meselelerde benzer bir dünya görüşünü paylaştığını dile getirdi.
İSRAİL SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN KESİNLEŞECEK?
İsrail Merkez Seçim Komitesi'nin takvimine göre 26. Knesset seçimlerinin kesin sonuçlarının en geç 4 Kasım 2026'da yayımlanması öngörülüyor. Oy sayımı sürdüğü için geçici sonuçlarda ve sandalye dağılımında değişiklik yaşanabilir.
Kesin sonuçların ardından Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, siyasi parti temsilcileriyle görüşerek hükümeti kurma ihtimali en yüksek adaya görev verecek. Görevlendirilen adayın hükümeti kurabilmesi için Knesset'te gerekli desteği sağlaması gerekecek.