İSRAİL SEÇİM SONUÇLARI 2026 CANLI TAKİP: İsrail seçimlerini kim kazandı, Netanyahu'nun partisi Likud kaç sandalye kazandı?

İSRAİL SEÇİMLERİNİ KİM KAZANDI?

İsrail seçimlerinde açıklanan kısmi sonuçlara göre henüz kesinleşmiş bir kazanan bulunmuyor. Netanyahu liderliğindeki blok 54, Eisenkot liderliğindeki blok ise 47 sandalye elde etti. Ortak Liste ve Raam'ın toplam 19 sandalyesi de parlamentodaki güç dengesi açısından öne çıktı.

120 sandalyeli Knesset'te hükümet kurabilmek için en az 61 milletvekilinin desteği gerekiyor. Mevcut dağılımda iki blok da bu sayıya ulaşamadı. Yeni hükümetin kurulmasında partiler arasındaki olası iş birlikleri ve koalisyon görüşmeleri belirleyici olacak.