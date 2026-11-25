İSTANBUL’A KAR YAĞACAK MI, NE ZAMAN YAĞACAK?

25 Kasım itibariyle Marmara Bölgesi'nde şimdilik kar yağışı beklenmiyor.

İSTANBUL'DA KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel ‘e göre Edremit, Yeşilköy ve Gönen hattında başlayan kuvvetli sağanak yağışın ilerleyen saatlerde İstanbul'a ulaşması bekleniyor. Tekirdağ ve Çatalca çevresinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı, özellikle Çatalca'da su baskınları yaşanabileceği uyarısı yapılıyor. İstanbul genelinde ise saat 18.00'den itibaren hem Avrupa hem de Anadolu yakasında yağmur görülebilecek.

Akşam ve gece saatlerinde rüzgarın kuzeybatı ve kuzey yönlerine dönmesiyle hava hızla soğuyacak. Yaklaşan soğuk cephe nedeniyle 24 Kasım Salı günü Marmara'da sıcaklıkların 8 ila 12 derece azalması bekleniyor. Salı ve çarşamba günleri hissedilen sıcaklıkların 7 ila 10 derece civarında olmasıyla bölgede son dönemin en soğuk iki günü yaşanacak.