İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteoroloji’den fırtına, şiddetli yağış ve kar yağışı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 25 Kasım 2026 Çarşamba günü yayımladığı hava tahmin raporuna göre bazı illerimizin yüksek kesimlerinde karlı hava etkili olacak. Hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düşeceği İstanbul'da ise kuvvetli yağış etkili olacak. Türkiye'de son olarak fırtınanın etkili olmasıyla beraber kar yağışının ne zaman başlayacağı ile ilgili arayışlar da iyice arttı. Peki İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? İşte hava durumu raporu
İstanbul’da kış mevsiminin etkisini hissettirmeye başlamasıyla birlikte gözler kar yağışı ihtimaline çevrildi. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte “İstanbul’a kar yağacak mı, ilk kar ne zaman düşecek?” soruları gündeme geldi. Megakentte yaşayan milyonlarca vatandaş, Meteoroloji’nin güncel tahminlerini yakından takip ederken İstanbul’da önümüzdeki günlerde kar yağışı beklenip beklenmediği merak konusu oldu. İşte İstanbul’un önümüzdeki günlere ilişkin hava durumu tahmini ve kar yağışıyla ilgili son gelişmeler...
İSTANBUL’A KAR YAĞACAK MI, NE ZAMAN YAĞACAK?
25 Kasım itibariyle Marmara Bölgesi'nde şimdilik kar yağışı beklenmiyor.
İSTANBUL'DA KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR
Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel ‘e göre Edremit, Yeşilköy ve Gönen hattında başlayan kuvvetli sağanak yağışın ilerleyen saatlerde İstanbul'a ulaşması bekleniyor. Tekirdağ ve Çatalca çevresinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı, özellikle Çatalca'da su baskınları yaşanabileceği uyarısı yapılıyor. İstanbul genelinde ise saat 18.00'den itibaren hem Avrupa hem de Anadolu yakasında yağmur görülebilecek.
Akşam ve gece saatlerinde rüzgarın kuzeybatı ve kuzey yönlerine dönmesiyle hava hızla soğuyacak. Yaklaşan soğuk cephe nedeniyle 24 Kasım Salı günü Marmara'da sıcaklıkların 8 ila 12 derece azalması bekleniyor. Salı ve çarşamba günleri hissedilen sıcaklıkların 7 ila 10 derece civarında olmasıyla bölgede son dönemin en soğuk iki günü yaşanacak.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Zonguldak, Karabük, Bartın, Sinop, Kastamonu, Ordu, Batman, Siirt çevreleri ve Diyarbakır'ın doğu ilçelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Anadolu’da güneyli yönlerden, Batı Karadeniz kıyılarında batılı yönlerden kuvvetli ve yer yer kuvvetli fırtına (50-90 km/sa), İç Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güneyi, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANADOLU'NUN YÜKSEK KESİMLERİNE KAR GELİYOR
Soğuk ve yağışlı hava, 24 Kasım Salı akşamından itibaren Batı Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüşecek. Salı gecesi İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in diğer yüksek kesimlerinde de kar bekleniyor. Düzce, Karabük ve Kastamonu'nun yükseklerinde gece saatlerinde hafif kar örtüsü oluşabilecek.
Kayseri, Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Erzurum, Artvin ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde de salı akşamı kar yağışı bekleniyor. Özellikle şehirlerarası yollarda seyahat edecek sürücülerin kış lastiği ve diğer kış hazırlıklarını tamamlaması önem taşıyor.
İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR YENİDEN YÜKSELECEK
Batı bölgelerinde soğuk havanın yaklaşık iki gün etkili olması bekleniyor. Salı ve çarşamba günleri kış koşullarının hissedilmesinin ardından 26 Kasım Perşembe günü sıcaklıklar yeniden yükselişe geçecek. İstanbul'da 8-9 dereceye kadar gerilemesi beklenen sıcaklıkların 16-17 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.
ARALIK AYINDA YENİ SOĞUK HAVA DALGASI BEKLENİYOR
Aralık ayının ilk haftasında Türkiye'nin yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine girme ihtimali bulunuyor. Uzun vadeli tahminlere göre bu kez soğuk ve yağışlı koşullar daha uzun süre etkili olabilir. İstanbul gibi kıyı kesimlerde kar yağışı için henüz kesin bir tahmin yapılamasa da yüksek kesimlerde kar, kıyılarda ise karla karışık yağmur olasılığı değerlendiriliyor.
Atmosferde geniş alanları etkileyen hava hareketleri nedeniyle tahmin modelleri sürekli güncelleniyor. Bu nedenle özellikle aralık ayının ilk günlerine ilişkin hava durumu tahminlerinin yakında