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        Haberler Bilgi Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gözler Beştepe’de! 26 Ekim 2026 Kabine gündeminde hangi konular var, Kabine Toplantısı kararları ne zaman açıklanacak?

        Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gözler Beştepe’de! 26 Ekim 2026 Kabine gündeminde hangi konular var, Kabine Toplantısı kararları ne zaman açıklanacak?

        Kabine Toplantısı kararları ve konusu gündemdeki yerini aldı. 26 Ekim 2026 Pazartesi günü Beştepe'de gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı'nda milyonların takip ettiği ekonomi ve güvenlik başlıkları ele alınacak. Fon soruşturmasında yatırımcılara yönelik ara ödeme süreci, Terörsüz Türkiye ve Orta Doğu'daki gelişmeler toplantının öne çıkan gündem maddeleri arasında yer alıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte Kabine Toplantısı konuları ve tarihi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 07:37 Güncelleme:
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        26 Ekim Kabine Toplantısı kararları ve gündem maddeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de gerçekleştirilecek toplantı öncesinde gündeme geldi. İki haftalık aranın ardından gerçekleştirilecek toplantıda, fon soruşturmasında gelinen aşama ve tasfiye edilen fonlarda yatırımı bulunan vatandaşlara yönelik ödeme süreci değerlendirilecek. Ekonomi, güvenlik ve dış politikadaki gelişmelerin de ele alınacağı toplantının ardından Kabine Toplantısı kararlarının açıklanması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı kararları ne zaman açıklanacak, toplantı gündeminde hangi konular var? İşte, Kabine Toplantısı tarihi ve saati…

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        KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE HANGİ KONULAR VAR?

        26 Ekim 2026 Kabine Toplantısı’nın ana gündem maddesini fon soruşturmasında gelinen aşama oluşturacak. Tasfiye edilen fonlarda yatırımı bulunan vatandaşlara yapılması planlanan ara ödemelerin ayrıntıları da değerlendirilecek.

        Toplantıda Terörsüz Türkiye sürecindeki son durum, ABD ile İran arasındaki gerilim, Orta Doğu’daki gelişmeler ve Rusya-Ukrayna savaşı da ele alınacak. Ekonomideki son durum, Türkiye’nin dış politika gündemi ve 29-30 Ekim tarihlerinde Ankara’da düzenlenmesi planlanan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’ne yönelik hazırlıklar da görüşülecek başlıklar arasında bulunuyor.

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        FON SORUŞTURMASINDA SON DURUM VE ARA ÖDEME GÜNDEMDE

        Kabine Toplantısı’nın en önemli başlıklarından biri, sermaye piyasalarında yaşanan usulsüzlük iddiaları üzerine başlatılan fon soruşturmaları olacak. Soruşturmalarda gelinen aşama, fonların tasfiye süreci ve yatırımcıların mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik çalışmalar masaya yatırılacak.

        Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen fon düzenlemesi kapsamında yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılabilmesinin ayrıntılarının da değerlendirilmesi bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Adalet Bakanı Akın Gürlek’in, sürecin mali ve hukuki boyutlarına ilişkin bilgi vermesi öngörülüyor.

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        TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE SON DURUM DEĞERLENDİRİLECEK

        Kabinenin güvenlik gündeminde Terörsüz Türkiye süreci de yer alacak. Terör örgütünün silah bırakma sürecinde gelinen aşama ve sahadaki son durumun, güvenlik birimlerinden gelen bilgiler doğrultusunda değerlendirilmesi bekleniyor.

        Sürecin bundan sonraki aşamasına ilişkin gelişmelerin ve ilgili kurumların yürüttüğü çalışmaların da toplantıda ele alınması öngörülüyor.

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        ABD-İRAN GERİLİMİ VE ORTA DOĞU'DAKİ GELİŞMELER MASADA

        Kabine Toplantısı’nda dış politika başlığında Orta Doğu’daki gelişmeler ve ABD ile İran arasındaki temas trafiği öne çıkacak. Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilim, Gazze’deki son durum ve bölgesel güvenlik konularının Türkiye’nin diplomatik girişimleri kapsamında değerlendirilmesi bekleniyor.

        Rusya-Ukrayna savaşı ve Karadeniz’de seyrüsefer güvenliği de toplantının dış politika gündeminde yer alacak. Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanlarına ilişkin süreç ve bölgesel iş birliği başlıklarının da ele alınması öngörülüyor.

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        TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI ZİRVESİ HAZIRLIKLARI GÖRÜŞÜLECEK

        Ankara’da 29-30 Ekim tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi için yürütülen hazırlıklar da Kabine Toplantısı’nda değerlendirilecek. Zirve kapsamında yapılacak temaslar ve Türk devletleri arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik konular gündeme gelebilecek.

        Toplantıda Türkiye’nin bölgesel diplomasi trafiği ve önümüzdeki dönemde izlenecek dış politika adımlarının da ele alınması bekleniyor.

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        KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        26 Ekim 2026 Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor. Toplantıda ele alınan konular ve alınan kararlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasıyla kamuoyuna duyurulacak.

        Fon soruşturması, yatırımcılara yönelik ara ödeme süreci, Terörsüz Türkiye hedefi ve dış politikadaki gelişmelere ilişkin açıklamalar, toplantı sonrasında yakından takip edilecek.

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