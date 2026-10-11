TBMM kayıtlarına göre bu teklif de komisyonda bulunuyor. Teklifin sunulmuş olması, kapsamdaki çalışanlara yeni bir emeklilik hakkı verildiği anlamına gelmiyor. Düzenlemenin kabul edilmesi halinde uygulanacak yaş ve prim koşulları, yasalaşma sürecinin sonucuna göre netleşecek.