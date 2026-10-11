Kademeli emeklilik son dakika: Kademeli emeklilik Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak, prim ve yaş şartları belli oldu mu?
Kademeli emeklilik düzenlemesinde gözler TBMM'deki kanun tekliflerine çevrildi. 1999-2008 yılları arasında sigorta girişi bulunanları ilgilendiren teklifler kapsamında emeklilik şartlarının yeniden düzenlenmesi gündemde. Peki, 1999-2008 arası sigortalılara kademeli emeklilik gelecek mi? İşte, 2026-2027 kademeli emeklilik son dakika gelişmeleri…
EYT düzenlemesinden yararlanamayan çalışanlar, emeklilik şartlarının sigorta başlangıç tarihine göre yeniden düzenlenmesine yönelik gelişmeleri takip ediyor. TBMM'ye sunulan kademeli emeklilik tekliflerinin yasalaşıp yasalaşmayacağı, düzenlemenin kimleri kapsayacağı ve yürürlük tarihi merak ediliyor. Peki, Kademeli emeklilik Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak? İşte, Kademeli emeklilikte son durum…
KADEMELİ EMEKLİLİK MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?
Kademeli emeklilik düzenlemesi henüz yasalaşmadı. TBMM kayıtlarında, emeklilik şartlarının yeniden düzenlenmesini amaçlayan kanun teklifleri komisyonda bulunuyor. Bu nedenle düzenlemenin yürürlüğe girdiğini veya yeni bir emeklilik hakkı tanındığını söylemek mümkün değil.
CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay'ın 3 Mart 2025'te sunduğu kanun teklifi, işçiler, memurlar ve sözleşmeli personel için kademeli emeklilik düzenlemesi yapılmasını ve emeklilikte aranan prim gün sayılarının düşürülmesini amaçlıyor. Teklifin mevcut durumu TBMM kayıtlarında komisyonda olarak yer alıyor.
1999-2008 ARASI SİGORTALILARA KADEMELİ EMEKLİLİK GELECEK Mİ?
EYT düzenlemesinden yararlanamayan ve 1999 sonrası sigorta girişi bulunan çalışanlar, kademeli emeklilik düzenlemesinin kapsamını araştırıyor. Bağımsız Edirne Milletvekili Ediz Ün tarafından 5 Aralık 2024'te sunulan kanun teklifinde, sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında olan kişilerin emeklilik, prim ve yaş şartlarının kademeli olarak uygulanması amaçlanıyor.
TBMM kayıtlarına göre bu teklif de komisyonda bulunuyor. Teklifin sunulmuş olması, kapsamdaki çalışanlara yeni bir emeklilik hakkı verildiği anlamına gelmiyor. Düzenlemenin kabul edilmesi halinde uygulanacak yaş ve prim koşulları, yasalaşma sürecinin sonucuna göre netleşecek.
KADEMELİ EMEKLİLİK TEKLİFLERİNDE NELER YER ALIYOR?
TBMM'ye sunulan teklifler, emeklilik şartlarının sigorta başlangıç tarihine ve sigortalılık durumuna göre yeniden düzenlenmesini içeriyor. Cevdet Akay'ın teklifinde işçiler, memurlar ve sözleşmeli personel için kademeli emeklilik düzenlemesi yapılması ve prim gün sayılarının düşürülmesi hedefleniyor.
Ediz Ün'ün teklifinde ise 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigorta girişi bulunan kişilerin emeklilik, prim ve yaş şartlarının kademeli uygulanması öngörülüyor. Bu öneriler henüz yürürlüğe girmiş kurallar değil; tekliflerin yasalaşması halinde uygulanacak şartlar kabul edilecek kanun metniyle belirlenecek.
KADEMELİ EMEKLİLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?
Kademeli emeklilik düzenlemesinin ne zaman yürürlüğe gireceğine ilişkin açıklanmış kesin bir tarih bulunmuyor. TBMM kayıtlarında ilgili kanun tekliflerinin komisyonda olması nedeniyle yasalaşma takvimi de netleşmiş değil.
Düzenlemenin hayata geçirilmesi için yasama sürecinin tamamlanması ve teklifin kabul edilmesi gerekiyor. Bu süreçte yeni bir karar alınmadığı sürece mevcut emeklilik şartları uygulanmaya devam ediyor. Kademeli emeklilik bekleyen çalışanların kapsam, yaş ve prim gün şartlarına ilişkin resmi açıklamaları takip etmesi gerekiyor.