1999-2008 ARASI MEVCUT EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

Kademeli emeklilik yasalaşmadığı için 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında ilk kez 4A (SSK) kapsamında sigortalı olanlar için mevcut şartlar uygulanıyor. Bu kapsamda temel emeklilik koşulları şöyle:

- Kadınlar: 58 yaş ve 7.000 prim günü.

- Erkekler: 60 yaş ve 7.000 prim günü.

Alternatif olarak 25 yıl sigortalılık süresi ve 4.500 prim günü koşuluyla da emeklilik seçeneği bulunuyor. Bu seçenekte de kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş şartı aranıyor. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki çalışanların koşulları ise sigortalılık statüsüne ve ilgili mevzuata göre değişebiliyor.