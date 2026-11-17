Kademeli emeklilik son durum 2026: Kademeli emeklilik çıkacak mı, erken emeklilik şartları neler, kimleri, hangi yılları kapsayacak?
EYT düzenlemesinin dışında kalan milyonlarca çalışan, kademeli emeklilik konusunda yeni bir adım atılıp atılmayacağını yakından takip ediyor. Bu kapsamda 2000 ile 2008 yılları arasında sigortalı olanlar erken emeklilik beklentisiyle Meclis'ten gelecek son dakika açıklamalarına odaklanmış durumda. Konuya ilişkin kanun teklifleri ve soru önergeleri gündeme taşınsa da henüz yürürlüğe giren yeni bir düzenleme bulunmuyor. Peki, kademeli emeklilik nasıl olacak, 1999-2008 arası sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak, erken emeklilik şartları neler? İşte 2026 kademeli emeklilik tablosu...
Kademeli emeklilik tartışmaları, EYT düzenlemesinden yararlanamayan çalışanların talepleriyle gündemdeki yerini koruyor. İlk sigorta girişi 8 Eylül 1999 sonrasında olanlar, emeklilik yaşında kendileri için de kademeli bir geçiş uygulanmasını istiyor. TBMM'ye sunulan teklifler, düzenlemenin hayata geçirilip geçirilmeyeceği konusundaki beklentileri artırıyor. Ancak tekliflerin Meclis gündeminde bulunması, yeni emeklilik hakkının kesinleştiği anlamına gelmiyor. Peki, Kademeli emeklilik nasıl olacak, erken emeklilik maaşı ne kadar, şartları neler? İşte erken emeklilik şartları...
KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU 2026: KİMLERİ KAPSAYACAK?
Kademeli emeklilik için kamuoyunda konuşulan modeller, özellikle 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında ilk kez sigortalı olan çalışanlara odaklanıyor. Ancak yeni düzenleme yasalaşmadığı için bu tarih aralığına göre hazırlanmış tablolar kesinleşmiş emeklilik koşulları olarak değerlendirilemiyor.
2000-2008 ARASI SİGORTA GİRİŞİ OLANLAR EMEKLİ OLACAK MI?
Kademeli emeklilik beklentisinin merkezinde 2000-2008 yılları arasında ilk kez sigortalı olan çalışanlar bulunuyor. EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı bulunanlara yaş şartı olmadan emeklilik imkânı tanınırken, bu tarihten sonra sigortalı olanlar mevcut yaş koşullarına tabi olmaya devam ediyor.
Yeni bir düzenleme yasalaşmadığı için 2000-2008 arası sigorta girişi bulunanların tamamı için erken emeklilik hakkı doğmuş değil. Meclis'teki tekliflerin kabul edilip edilmeyeceği ve hangi şartlarla uygulanacağı ise yasama sürecinin sonunda belli olacak.
1999-2008 ARASI MEVCUT EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?
Kademeli emeklilik yasalaşmadığı için 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında ilk kez 4A (SSK) kapsamında sigortalı olanlar için mevcut şartlar uygulanıyor. Bu kapsamda temel emeklilik koşulları şöyle:
- Kadınlar: 58 yaş ve 7.000 prim günü.
- Erkekler: 60 yaş ve 7.000 prim günü.
Alternatif olarak 25 yıl sigortalılık süresi ve 4.500 prim günü koşuluyla da emeklilik seçeneği bulunuyor. Bu seçenekte de kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş şartı aranıyor. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki çalışanların koşulları ise sigortalılık statüsüne ve ilgili mevzuata göre değişebiliyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?
Kademeli emeklilik düzenlemesinin ne zaman yasalaşacağına ilişkin açıklanmış kesin bir tarih bulunmuyor. TBMM'deki teklifin önce komisyon aşamasında değerlendirilmesi, ardından yasama sürecindeki diğer aşamaların tamamlanması gerekiyor.
Şu an için 2000-2008 arası sigorta girişi bulunan çalışanların yeni bir emeklilik başvurusu yapabileceği bir uygulama başlamış değil. Bu nedenle vatandaşların resmî açıklamaları, TBMM'deki teklifin durumunu ve SGK duyurularını takip etmesi önem taşıyor.
ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?
Kademeli emeklilik düzenlemesinden bağımsız olarak mevcut mevzuatta bazı çalışanlara özel erken emeklilik imkânları tanınıyor. Bu haklar kişinin sigorta başlangıç tarihine, prim gününe ve çalışma koşullarına göre değişebiliyor.
Malulen emeklilik, engellilik nedeniyle emeklilik, engelli çocuğu bulunan kadın sigortalılara yönelik prim avantajları ve yıpranma payı uygulaması bu kapsamda değerlendirilebiliyor. Ayrıca belirli şartları sağlayan çalışanlar için yaş haddinden veya kısmi emeklilik seçenekleri de gündeme gelebiliyor.