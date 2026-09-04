ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

Mevcut sistemde bazı çalışanlar farklı uygulamalar sayesinde yaş şartını beklemeden veya daha düşük prim günleriyle emeklilik imkanlarından yararlanabiliyor. Ancak erken emeklilik şartları herkes için aynı değil.

Sigorta başlangıç tarihi, 4A, 4B veya 4C kapsamındaki çalışma durumu, prim gün sayısı ve kişinin özel durumları emeklilik hesabında belirleyici oluyor. Bu nedenle erken emeklilik konusunda kişiye özel emeklilik hesabı yapılması gerekiyor.