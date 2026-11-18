KANALLARIN TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ: Bugün televizyonda neler var? 18 Kasım 2026 Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı
18 Kasım 2026 Çarşamba günü televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımlar izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Akşam saatlerini ekran başında geçirmek isteyenler, favori dizilerinin yeni bölümlerini ve kanalların hazırladığı programları araştırmaya başladı. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 başta olmak üzere ulusal kanalların güncel yayın akışları yakından takip ediliyor. Prime time kuşağında hangi yapımların ekrana geleceği, kanalların TV yayın akışı listesi ile belli oldu. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi kanalda hangi dizi yayınlanacak? İşte 18 Kasım 2026 Çarşamba TV yayın akışı ve kanalların akşam kuşağındaki dizi ve programları...
Haftanın üçüncü gününde televizyon kanallarının izleyicilere sunacağı yayın seçenekleri belli oluyor. 18 Kasım 2026 Çarşamba akşamını televizyon karşısında değerlendirmek isteyenler, ulusal kanalların yayın saatlerini ve ekranlara gelecek yapımları araştırıyor. Dizilerden yarışmalara, eğlence programlarından sinema filmlerine kadar farklı içeriklerin yer aldığı yayın akışında özellikle akşam kuşağı dikkat çekiyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in prime time programları merak edilirken izleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak için güncel listelere yöneliyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var, hangi diziler yayınlanacak? İşte 18 Kasım 2026 Çarşamba gününe ait kanal kanal TV yayın akışı ve akşam ekranlarında yer alacak yapımlar...
KANALLARIN 18 KASIM 2026 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Baba
09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12.30 Buse Varol İle Gelin Evi
15.00 Bahar
18.25 Show Ana Haber
20.00 Sevdan Bir Ateş (Yeni Bölüm)
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Küçük Ağa
09.00 Neler Oluyor Hayatta
11.00 Yaprak Dökümü
13.45 Gelinim Mutfakta
16.45 Güller ve Günahlar
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Güller ve Günahlar
23.15 Şeytan Marka Giyer
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.30 Kalk Gidelim
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.05 Masumlar Apartmanı
17.30 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Avcı: Kış Savaşı
22.10 Mumya
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Altı Üstü İstanbul
16.00 Esra Eron’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Var Mısın Yok Musun
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Aramızda Kalsın
08.30 Cansu Canan ile Bugün
10.00 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.45 Fazilet Hanım ve Kızları
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
19.00 Star Haber
20.00 Kara Bela
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.15 İlk Bakış
08:30 Çalar Saat
10.45 Çağla İle Yeni Bir gün
12.30 Gelinler Sofrada
15.00 Yeraltı
17.30 Kumbara
19.00 Now Ana Haber
20.00 Yeraltı (Yeni Bölüm)
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım
12.45 Temizlik Benim İşim
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)