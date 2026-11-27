Türkiye ile Karadağ arasındaki vize uygulamasında değişikliğe gidildi. 18 Ocak 2008'de imzalanan ve 3 Mart 2008 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanan Karşılıklı Vize Muafiyeti Anlaşması'nın, Karadağ'ın umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarına ilişkin hükümlerinin uygulanması durduruldu. 27 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar, iki ülke arasındaki seyahat düzenlemelerinde yeni bir süreci başlattı. Peki, Türkiye Karadağ'a vize mi uygulayacak? İşte, Karadağ vize kararı son dakika gelişmeleri…

KARADAĞ TÜRK VATANDAŞLARINA VİZE UYGULAMASINI 1 KASIM'DA BAŞLATTI

Karadağ, 1 Kasım 2026 itibarıyla Türk vatandaşlarına yönelik vize muafiyetini kaldırdı. Bu tarihten itibaren bordo pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Karadağ'a seyahatlerinde vize alması gerekiyor. Ancak Karadağ'ın vize mevzuatında belirli koşullarda vize muafiyeti sağlayan istisnalar da bulunuyor. Bu nedenle seyahat öncesinde güncel giriş şartlarının kontrol edilmesi önem taşıyor.