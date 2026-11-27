KARADAĞ VİZE KARARI SON DAKİKA | Türkiye Karadağ'a vize mi uygulayacak? Resmi Gazete'de yayımlandı!
Türkiye ile Karadağ arasındaki 18 yıllık vize muafiyeti anlaşmasına ilişkin yeni karar, 27 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Karadağ vatandaşlarının Türkiye'ye seyahatlerini ilgilendiren düzenlemenin ardından "Türkiye Karadağ'a vize uygulayacak mı, Karadağ vatandaşları için vize şartı değişti mi?" soruları gündeme geldi. İşte, Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ayrıntıları...
Türkiye ile Karadağ arasındaki vize uygulamasında değişikliğe gidildi. 18 Ocak 2008'de imzalanan ve 3 Mart 2008 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanan Karşılıklı Vize Muafiyeti Anlaşması'nın, Karadağ'ın umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarına ilişkin hükümlerinin uygulanması durduruldu. 27 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar, iki ülke arasındaki seyahat düzenlemelerinde yeni bir süreci başlattı. Peki, Türkiye Karadağ'a vize mi uygulayacak? İşte, Karadağ vize kararı son dakika gelişmeleri…
KARADAĞ TÜRK VATANDAŞLARINA VİZE UYGULAMASINI 1 KASIM'DA BAŞLATTI
Karadağ, 1 Kasım 2026 itibarıyla Türk vatandaşlarına yönelik vize muafiyetini kaldırdı. Bu tarihten itibaren bordo pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Karadağ'a seyahatlerinde vize alması gerekiyor. Ancak Karadağ'ın vize mevzuatında belirli koşullarda vize muafiyeti sağlayan istisnalar da bulunuyor. Bu nedenle seyahat öncesinde güncel giriş şartlarının kontrol edilmesi önem taşıyor.
KARADAĞ İLE VİZE MUAFİYETİ ANLAŞMASI ASKIYA ALINDI
Türkiye ile Karadağ arasında 18 Ocak 2008 tarihinde imzalanan Karşılıklı Vize Muafiyeti Anlaşması hakkında yeni karar alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle anlaşmanın, Karadağ'ın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşları bakımından uygulanmasının durdurulmasına karar verildi.
Yaklaşık 18 yıldır yürürlükte olan anlaşmanın ilgili hükümlerine yönelik bu karar, Karadağ vatandaşlarının Türkiye'ye seyahatlerinde geçerli olan vize muafiyetini kapsıyor.
TÜRKİYE KARADAĞ'A VİZE Mİ UYGULAYACAK?
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Karadağ'ın umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşları için karşılıklı vize muafiyeti anlaşmasının uygulanması durduruldu. Düzenleme, Karadağ vatandaşlarının Türkiye'ye seyahatlerinde vize muafiyetine ilişkin mevcut uygulamayı değiştiriyor.
Kararın kapsamı umuma mahsus pasaport sahipleriyle sınırlı tutulurken, diğer pasaport türlerine ilişkin ayrıca bir düzenleme metinde yer almıyor.
KARADAĞ VİZE MUAFİYETİ ANLAŞMASI NE ZAMAN İMZALANDI?
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti arasında Karşılıklı Vize Muafiyeti Anlaşması 18 Ocak 2008 tarihinde imzalandı. Anlaşma, 3 Mart 2008 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla onaylandı.
27 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan son kararla, anlaşmanın Karadağ'ın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşları bakımından uygulanmasının durdurulması kararlaştırıldı.