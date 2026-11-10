KASIM ARA TATİLİ İÇİN GERİ SAYIM! İlk ara tatili ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Okullar hangi gün kapanacak, kaç gün kaldı? 2026-2027 MEB ara tatil takvimi...

Yeni eğitim öğretim yılının ilk aylarını geride bırakan öğrenciler için gözler Kasım ayında verilecek ara tatile çevrildi. Ders yoğunluğuna kısa bir ara vermek ve dinlenmek isteyen milyonlarca öğrenci, tatilin başlayacağı günü merakla beklerken aileler de planlarını açıklanan takvime göre şekillendirmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin çalışma takviminde ilk ara tatilin tarihleri belli oldu. Peki, okullarda ilk ara tatil hangi gün başlayacak, öğrenciler ne zaman yeniden ders başı yapacak? İşte merak edilen Kasım ara tatili takvimi...