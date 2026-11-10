KASIM ARA TATİLİ İÇİN GERİ SAYIM! İlk ara tatili ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Okullar hangi gün kapanacak, kaç gün kaldı? 2026-2027 MEB ara tatil takvimi...
2026-2027 eğitim öğretim yılı devam ederken öğrenciler ve veliler, yılın ilk tatil dönemi için takvim araştırmalarına hız verdi. Okul sıralarında ders başı yapan milyonlarca öğrenci için yoğun geçen eğitim maratonuna verilecek ilk mola olan Kasım ara tatilinin tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı çalışma takvimiyle belli oldu. Kasım ayında gerçekleştirilecek birinci ara tatil, öğrencilere hem dinlenme hem de yeni döneme hazırlanma fırsatı sunacak. Hafta sonlarının da tatil süresine dahil edilmesiyle birlikte öğrenciler toplam 9 günlük bir aranın keyfini çıkarabilecek. Tatil planlarını şimdiden yapmak isteyen öğrenciler ve aileleri ise ara tatilin hangi gün başlayacağını, hangi tarihte sona ereceğini merak ediyor. Peki, 2026 Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, okullar hangi tarihte yeniden açılacak? İşte MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminde yer alan ilk ara tatil tarihleri...
Yeni eğitim öğretim yılının ilk aylarını geride bırakan öğrenciler için gözler Kasım ayında verilecek ara tatile çevrildi. Ders yoğunluğuna kısa bir ara vermek ve dinlenmek isteyen milyonlarca öğrenci, tatilin başlayacağı günü merakla beklerken aileler de planlarını açıklanan takvime göre şekillendirmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin çalışma takviminde ilk ara tatilin tarihleri belli oldu. Peki, okullarda ilk ara tatil hangi gün başlayacak, öğrenciler ne zaman yeniden ders başı yapacak? İşte merak edilen Kasım ara tatili takvimi...
İLK ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Millî Eğitim Bakanlığının (MEB) 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre öğrencilerin yıl içerisindeki ilk dinlenme molası Kasım ayında verilecek.
MEB'in açıkladığı takvime göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, bu cuma günü (13 Kasım) son ders zilinin çalmasıyla birlikte hafta sonu tatiline çıkacak ve ara tatil süreci başlamış olacak.
Hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 gün sürecek tatilin ardından öğrenciler, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Öğrenciler, 13 Kasım 2026 Cuma günü derslerin tamamlanmasının ardından hafta sonuyla birleşen ara tatile çıkacak. MEB takvimine göre öğrenciler, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden sınıflarındaki yerlerini alarak ders başı yapacak.
2026-2027 MEB OKULLARDA YARIYIL VE ARA TATİL TAKVİMİ
MEB'in açıkladığı eğitim öğretim yılı takvimine göre 14 Eylül 2026 tarihinde başlayan birinci dönem, 22 Ocak 2027 Cuma günü tamamlanacak. İlk dönemin sona ermesinin ardından öğrenciler, 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatiline çıkacak. İki hafta sürecek sömestir tatili, 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek ve okullarda ikinci dönem 8 Şubat Pazartesi günü yeniden başlayacak.
Öğrencilerin ikinci dönemdeki ara tatil tarihleri de belli oldu. Buna göre 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ikinci ara tatil, 12 Mart Cuma günü tamamlanacak. Hafta sonlarının da eklenmesiyle öğrenciler bu dönemde de kısa bir dinlenme fırsatı bulacak.