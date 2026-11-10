Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        COP31
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi KASIM ARA TATİLİ İÇİN GERİ SAYIM! İlk ara tatili ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Okullar hangi gün kapanacak, kaç gün kaldı? 2026-2027 MEB ara tatil takvimi...

        KASIM ARA TATİLİ İÇİN GERİ SAYIM! İlk ara tatili ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Okullar hangi gün kapanacak, kaç gün kaldı? 2026-2027 MEB ara tatil takvimi...

        2026-2027 eğitim öğretim yılı devam ederken öğrenciler ve veliler, yılın ilk tatil dönemi için takvim araştırmalarına hız verdi. Okul sıralarında ders başı yapan milyonlarca öğrenci için yoğun geçen eğitim maratonuna verilecek ilk mola olan Kasım ara tatilinin tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı çalışma takvimiyle belli oldu. Kasım ayında gerçekleştirilecek birinci ara tatil, öğrencilere hem dinlenme hem de yeni döneme hazırlanma fırsatı sunacak. Hafta sonlarının da tatil süresine dahil edilmesiyle birlikte öğrenciler toplam 9 günlük bir aranın keyfini çıkarabilecek. Tatil planlarını şimdiden yapmak isteyen öğrenciler ve aileleri ise ara tatilin hangi gün başlayacağını, hangi tarihte sona ereceğini merak ediyor. Peki, 2026 Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, okullar hangi tarihte yeniden açılacak? İşte MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminde yer alan ilk ara tatil tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 11:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Yeni eğitim öğretim yılının ilk aylarını geride bırakan öğrenciler için gözler Kasım ayında verilecek ara tatile çevrildi. Ders yoğunluğuna kısa bir ara vermek ve dinlenmek isteyen milyonlarca öğrenci, tatilin başlayacağı günü merakla beklerken aileler de planlarını açıklanan takvime göre şekillendirmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin çalışma takviminde ilk ara tatilin tarihleri belli oldu. Peki, okullarda ilk ara tatil hangi gün başlayacak, öğrenciler ne zaman yeniden ders başı yapacak? İşte merak edilen Kasım ara tatili takvimi...

        2

        İLK ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Millî Eğitim Bakanlığının (MEB) 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre öğrencilerin yıl içerisindeki ilk dinlenme molası Kasım ayında verilecek.

        MEB'in açıkladığı takvime göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, bu cuma günü (13 Kasım) son ders zilinin çalmasıyla birlikte hafta sonu tatiline çıkacak ve ara tatil süreci başlamış olacak.

        Hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 gün sürecek tatilin ardından öğrenciler, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

        3

        OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        Öğrenciler, 13 Kasım 2026 Cuma günü derslerin tamamlanmasının ardından hafta sonuyla birleşen ara tatile çıkacak. MEB takvimine göre öğrenciler, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden sınıflarındaki yerlerini alarak ders başı yapacak.

        4

        2026-2027 MEB OKULLARDA YARIYIL VE ARA TATİL TAKVİMİ

        MEB'in açıkladığı eğitim öğretim yılı takvimine göre 14 Eylül 2026 tarihinde başlayan birinci dönem, 22 Ocak 2027 Cuma günü tamamlanacak. İlk dönemin sona ermesinin ardından öğrenciler, 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatiline çıkacak. İki hafta sürecek sömestir tatili, 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek ve okullarda ikinci dönem 8 Şubat Pazartesi günü yeniden başlayacak.

        5

        Öğrencilerin ikinci dönemdeki ara tatil tarihleri de belli oldu. Buna göre 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ikinci ara tatil, 12 Mart Cuma günü tamamlanacak. Hafta sonlarının da eklenmesiyle öğrenciler bu dönemde de kısa bir dinlenme fırsatı bulacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Eski eş katiline büyük ceza!

        Adana'da, eski eşi 54 yaşındaki Neriman Onur'u, tabancayla başından vurarak öldüren, oğlu Caner'i de darp eden 59 yaşındaki Mehmet Ali Nayki, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Öldürme kastının olmadığını söyleyen sanığın cezası açıklandı.(DHA)

        #Ara tatil
        #MEB
        #Ara tatil tarihleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        18 yaşındaki Ayşenur'u hayattan kopardı! Yayaları biçtiği an kamerada
        18 yaşındaki Ayşenur'u hayattan kopardı! Yayaları biçtiği an kamerada
        40 metreden ateş edilmiş
        40 metreden ateş edilmiş
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        FT yazdı: Netanyahu Trump'ı "her gün" arıyor
        FT yazdı: Netanyahu Trump'ı "her gün" arıyor
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        Elife 23 yıl önce kayboldu! En yakını tutuklandı
        Elife 23 yıl önce kayboldu! En yakını tutuklandı
        Köy okulunda 1 öğretmen ve 2 öğrenciyle en büyük anma
        Köy okulunda 1 öğretmen ve 2 öğrenciyle en büyük anma
        Viktor Orban'ın kardeşi gözaltına alındı
        Viktor Orban'ın kardeşi gözaltına alındı
        Yolcuların önünde 8 kurşunlu kanlı infaz
        Yolcuların önünde 8 kurşunlu kanlı infaz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
        Yurtta saat: 09.05 oldu... Her yerde hayat durdu! Şükran, minnet ve rahmetle andık
        Yurtta saat: 09.05 oldu... Her yerde hayat durdu! Şükran, minnet ve rahmetle andık
        Sadece bir milletin değil, bütün dünyanın hafızasında: Bitmeyen özlem, sonsuz saygı
        Sadece bir milletin değil, bütün dünyanın hafızasında: Bitmeyen özlem, sonsuz saygı
        "Vatan sana minnettar"
        "Vatan sana minnettar"
        Opel'de 25 yıllık dönem kapandı
        Opel'de 25 yıllık dönem kapandı
        Cenazede gözyaşlarına boğuldu
        Cenazede gözyaşlarına boğuldu
        7,5 milyon sterline satışa çıktı
        7,5 milyon sterline satışa çıktı
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Peynir üretim ve etiketlemesinde yeni dönem
        Peynir üretim ve etiketlemesinde yeni dönem
        Mitte'yi andılar
        Mitte'yi andılar