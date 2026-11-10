KASIM SÜPER DOLUNAYININ BURÇLARA ETKİLERİ NELER OLACAK?

24 Kasım 2026 tarihinde gerçekleşecek Süper Dolunay, astrolojik yorumlara göre İkizler burcunda meydana gelecek. İletişim, haberleşme, eğitim, seyahat ve sosyal ilişkilerle ilişkilendirilen İkizler burcundaki bu dolunayın, özellikle düşüncelerin ifade edilmesi ve yarım kalan meselelerin açıklığa kavuşması açısından hareketli bir döneme işaret ettiği yorumlanıyor.

Yay burcundaki Güneş ile karşıt konumda gerçekleşecek dolunay, astrolojik açıdan bilgi edinme, yeni kararlar alma ve hayata bakış açısını gözden geçirme temalarını ön plana çıkarıyor. Burç yorumlarında ise bazı kişiler için ilişkilerde yüzleşmeler, bazıları için kariyer ve maddi konularda yeni gelişmeler gündeme gelebilir.