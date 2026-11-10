KASIM SÜPER AY TARİHİ 2026: Kasım Dolunayı ne zaman, hangi gün, saat kaçta gerçekleşecek? Kunduz Dolunayı hangi burçları nasıl etkileyecek?
Kasım ayında gerçekleşecek gökyüzü olayları arasında öne çıkan dolunay, bu yıl Süper Ay görünümüyle gökyüzü meraklılarına görsel bir şölen sunmaya hazırlanıyor. Geleneksel adıyla Kunduz Dolunayı olarak anılan bu doğa olayı sırasında Ay, Dünya'ya en yakın konumlarından birinde bulunacağı için her zamankinden daha büyük ve parlak görünecek. Yılın dikkat çeken astronomi olaylarından biri olması beklenen Kasım dolunayı, gözlem yapmak isteyenlerin de gündeminde yer alıyor. Peki, 2026 Kasım Süper Ay hangi tarihte ortaya çıkacak, saat kaçta görülecek? Kunduz Dolunayı Türkiye'den hangi gün izlenebilecek? İşte merak edilen tarih ve saat bilgileri...
Gökyüzünde nadir rastlanan etkileyici manzaralardan birine sahne olacak Kasım dolunayı için gözler gökyüzüne çevrildi. 2026 yılının sonlarına doğru gerçekleşecek bu özel dolunay, Dünya'ya yakın konumda meydana gelmesi nedeniyle Süper Ay olarak gözlemlenecek. Kunduz Dolunayı adıyla da bilinen Kasım ayı dolunayı, normal dolunaylara kıyasla daha iri ve aydınlık görünümüyle dikkat çekecek. Astronomi meraklıları ve gökyüzü tutkunları, bu görsel şölenin hangi tarihte yaşanacağını araştırmaya başladı. Peki, Kasım Süper Ay ne zaman gerçekleşecek, dolunay saat kaçta en parlak halini alacak? Kunduz Dolunayı Türkiye'den hangi gün izlenebilecek? İşte 2026 dolunay takvimine ilişkin merak edilenler...
SÜPER AY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GÖRÜLECEK?
Kasım ayının merakla beklenen Süper Ay'ı, 24 Kasım 2026 Salı günü saat 17.54'te (TSİ) dolunay evresine ulaşacak. Ay'ın bu sırada Dünya'ya yakın konumda bulunması, gökyüzünde alışılmış dolunay görüntüsünden daha büyük ve parlak bir manzara oluşturmasını sağlayacak.
KASIM DOLUNAYI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?
Kasım Süper Ay'ı Türkiye'den de gözlemlenebilecek. 24 Kasım akşamı Güneş'in batmasının ardından Ay'ın gökyüzünde yükselmesiyle birlikte bu özel doğa olayını izlemek mümkün olacak.
Özellikle bulutlanmanın az olduğu, görüş mesafesinin açık bulunduğu ve yapay ışıkların yoğun olmadığı bölgeler, dolunayı daha net gözlemlemek isteyenler için uygun noktalar arasında yer alacak.
KASIM SÜPER DOLUNAYININ BURÇLARA ETKİLERİ NELER OLACAK?
24 Kasım 2026 tarihinde gerçekleşecek Süper Dolunay, astrolojik yorumlara göre İkizler burcunda meydana gelecek. İletişim, haberleşme, eğitim, seyahat ve sosyal ilişkilerle ilişkilendirilen İkizler burcundaki bu dolunayın, özellikle düşüncelerin ifade edilmesi ve yarım kalan meselelerin açıklığa kavuşması açısından hareketli bir döneme işaret ettiği yorumlanıyor.
Yay burcundaki Güneş ile karşıt konumda gerçekleşecek dolunay, astrolojik açıdan bilgi edinme, yeni kararlar alma ve hayata bakış açısını gözden geçirme temalarını ön plana çıkarıyor. Burç yorumlarında ise bazı kişiler için ilişkilerde yüzleşmeler, bazıları için kariyer ve maddi konularda yeni gelişmeler gündeme gelebilir.
12 burcun Kasım Süper Dolunayı'ndan nasıl etkileneceği şu şekilde:
- Koç burcu: İletişim trafiğinizin artabileceği bir dönem başlıyor. Yakın çevrenizle ilişkiler, kardeşler ve kısa yolculuklarla ilgili konular gündeme gelebilir. Beklediğiniz bir haber yeni kararlar almanıza neden olabilir.
- Boğa burcu: Maddi konular ve kişisel kazançlar ön plana çıkıyor. Gelir-gider dengenizi yeniden düzenlemek, harcamalarınızı gözden geçirmek ve ekonomik açıdan daha sağlam adımlar atmak isteyebilirsiniz.
- İkizler burcu: Dolunayın merkezinde yer alan İkizler burçları için kişisel kararlar ve ilişkiler önem kazanıyor. Kendinizi ifade etme biçiminiz, beklentileriniz ve gelecek planlarınız konusunda önemli farkındalıklar yaşayabilirsiniz.
- Yengeç burcu: İç dünyanıza yönelmek ve geçmişte kalan meseleleri değerlendirmek isteyebilirsiniz. Gizli kalmış bazı konuların açığa çıkması, duygusal anlamda yeni bir sayfa açmanıza yardımcı olabilir.
- Aslan burcu: Arkadaşlıklar, sosyal çevre ve gelecek hedefleri gündeminize taşınıyor. Uzun süredir üzerinde düşündüğünüz projelerle ilgili gelişmeler yaşayabilir, yeni insanlarla tanışabilirsiniz.
- Başak burcu: Kariyer ve iş hayatınızda önemli gelişmeler yaşanabilir. Üstlerinizle ilişkileriniz, sorumluluklarınız ve mesleki hedefleriniz konusunda yeni kararlar almanız gerekebilir.
- Terazi burcu: Eğitim, seyahat ve kişisel gelişim konuları ön plana çıkıyor. Yeni bir alana yönelmek, farklı deneyimler kazanmak veya uzun zamandır ertelediğiniz bir yolculuğu gerçekleştirmek isteyebilirsiniz.
- Akrep burcu: Ortak kazançlar, borçlar, krediler ve finansal paylaşımlar gündeminizde olabilir. Maddi konularda daha temkinli davranmanız ve ilişkilerinizde güven unsuruna önem vermeniz gerekebilir.
- Yay burcu: İkili ilişkiler ve ortaklıklar açısından hareketli bir dönem sizi bekliyor. Partnerinizle aranızdaki meseleleri konuşmak, beklentilerinizi netleştirmek ve ilişkinizin geleceğine dair kararlar almak isteyebilirsiniz.
- Oğlak burcu: Günlük yaşam, çalışma düzeni ve sağlık alışkanlıklarınız ön plana çıkıyor. Ertelediğiniz işleri tamamlamak, çalışma koşullarınızı değiştirmek ve kendinize daha fazla zaman ayırmak gündeme gelebilir.
- Kova burcu: Aşk hayatı, romantik ilişkiler ve yaratıcılık konularında yeni gelişmeler yaşanabilir. Duygularınızı daha rahat ifade edebilir, hobilerinize ve sizi mutlu eden aktivitelere ağırlık verebilirsiniz.
- Balık burcu: Ev, aile ve yaşam alanınıza ilişkin konular önem kazanıyor. Aile üyeleriyle yapılacak konuşmalar, taşınma veya ev düzeninde değişiklik gibi meseleler gündeminize gelebilir.
Astrolojik açıdan küçük bir not: Bu yorumlar Güneş burçlarına göre genel değerlendirmelerdir. Daha kişisel bir astrolojik yorum için yükselen burcun da dikkate alınması gerekir.