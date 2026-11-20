Kasım Süper Kunduz Dolunayı için geri sayım sürerken astrolojiyle ilgilenenler, bu özel gökyüzü olayının burçlara etkilerini araştırmaya başladı. Yılın dikkat çeken dolunaylarından biri olan Süper Kunduz Dolunayı, astrolojik yorumlarda tamamlanma, yüzleşme, değişim ve yeni kararlarla ilişkilendiriliyor. Özellikle aşk hayatında belirsizlik yaşayanlar, iş ve para konularında yeni bir yol arayanlar ile aile ilişkilerinde önemli kararların eşiğinde olanlar için bu dönem ayrı bir önem taşıyor. Peki, Kasım Süper Kunduz Dolunayı Koç, Boğa, İkizler ve diğer burçları nasıl etkileyecek? İşte burç burç Kasım dolunayı yorumları…