Kasım tatili başlıyor! Ara tatil ne zaman 2026? Kasım ara tatili kaç gün, 9 gün mü, okullar hangi tarihte açılacak?

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Öğrencilerin merak ettiği bir diğer tarih ise ikinci dönem ara tatili oldu. MEB'in açıkladığı takvime göre ikinci ara tatil 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.

Bu dönemde ara tatil, Ramazan Bayramı ile aynı tarihlere denk geliyor. Hafta sonları da eklendiğinde öğrenciler için kesintisiz tatil süresi uzayacak.