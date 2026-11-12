Kasım tatili başlıyor! Ara tatil ne zaman 2026? Kasım ara tatili kaç gün, 9 gün mü, okullar hangi tarihte açılacak?
Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği kasım ara tatili için geri sayım başladı. 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenciler ilk dönem arasına girecekleri tarihleri araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan eğitim öğretim takvimine göre birinci dönem ara tatili kasım ayında başlayacak. Peki, 2026 kasım ara tatili ne zaman başlayacak, okullar hangi gün açılacak? İşte MEB 2026-2027 eğitim öğretim takvimi ile ara tatil tarihleri...
Okullarda ilk dönem ara tatili için tarih belli oldu. Ara tatille birlikte hafta sonlarının da eklenmesiyle öğrenciler kesintisiz 9 günlük tatil yapma fırsatı bulacak. İlk ara tatilin sona ermesiyle öğrenciler 23 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. Peki, Ara tatil ne zaman başlayacak? 2026 Kasım ara tatili kaç gün sürecek, okullar ne zaman kapanacak? İşte ara tatilin başlayacağı tarih...
KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.
Öğrenciler 13 Kasım Cuma günü son derslerine girdikten sonra hafta sonuyla birlikte tatile çıkacak. 16-20 Kasım arasındaki ara tatilin öncesindeki ve sonrasındaki hafta sonları da hesaba katıldığında öğrenciler toplam 9 gün dinlenmiş olacak.
Okullarda dersler 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden başlayacak.
ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?
Kasım ara tatili resmî takvimde 5 iş günü olarak uygulanacak. Ancak cumartesi ve pazar günlerinin de eklenmesiyle öğrenciler 9 günlük kesintisiz tatil yapacak.
Ara tatil takvimi şöyle:
- 14 Kasım Cumartesi: Hafta sonu tatili
- 15 Kasım Pazar: Hafta sonu tatili
- 16 Kasım Pazartesi: Ara tatil
- 17 Kasım Salı: Ara tatil
- 18 Kasım Çarşamba: Ara tatil
- 19 Kasım Perşembe: Ara tatil
- 20 Kasım Cuma: Ara tatil
- 21 Kasım Cumartesi: Hafta sonu tatili
- 22 Kasım Pazar: Hafta sonu tatili
Öğrenciler 23 Kasım Pazartesi günü yeniden okullarına dönecek.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN 2027?
Birinci dönem ara tatilinin ardından öğrenciler ocak ayında yarıyıl tatiline çıkacak. MEB takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.
Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
Öğrencilerin merak ettiği bir diğer tarih ise ikinci dönem ara tatili oldu. MEB'in açıkladığı takvime göre ikinci ara tatil 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.
Bu dönemde ara tatil, Ramazan Bayramı ile aynı tarihlere denk geliyor. Hafta sonları da eklendiğinde öğrenciler için kesintisiz tatil süresi uzayacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Bu tarihte öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak.