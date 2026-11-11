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        Haberler Bilgi KAZANAN GELİN AÇIKLANDI! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu ve çeyrek altın kazandı? 11 Kasım 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu

        KAZANAN GELİN AÇIKLANDI! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu ve çeyrek altın kazandı? 11 Kasım 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu

        11 Kasım 2026 Çarşamba günü Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın üçüncü gününe ait rekabet tüm hızıyla devam etti. Cemile, Tuğba, Yeşim ve Sevim, günün yemeğinde en başarılı tabağı ortaya koyarak kayınvalidelerden yüksek puan toplamak için hünerlerini sergiledi. Mutfaktaki hazırlıkların sona ermesiyle birlikte tadım ve değerlendirme aşamasına geçilirken günün puan tablosu da merak konusu oldu. Yarışmanın takipçileri, haftanın ortasında günün birincisi olan gelini ve en yüksek puanı alan ismi öğrenmek için araştırmalarına başladı. Peki, 11 Kasım Çarşamba Gelinim Mutfakta'da günün birincisi kim oldu? Hangi gelin rakiplerini geride bıraktı? İşte 11 Kasım Gelinim Mutfakta güncel puan durumu ve günün kazananı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 16:29 Güncelleme:
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        Gelinim Mutfakta'nın 11 Kasım 2026 Çarşamba günü ekrana gelen bölümünde yarışmacılar, haftanın üçüncü gününde de kıyasıya mücadele etti. Cemile, Tuğba, Yeşim ve Sevim, hazırladıkları yemeklerle hem kayınvalidelerin beğenisini kazanmak hem de rakiplerinden daha yüksek puan elde etmek için tezgâh başında ter döktü. Günün tarifinin tamamlanmasının ardından sofraya taşınan lezzetler tek tek değerlendirilirken gözler puanlamaya çevrildi. Yarışmada günün sonunda hangi gelinin zirveye yerleştiği, en düşük puanı kimin aldığı ve puan tablosunun nasıl şekillendiği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, 11 Kasım Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi hangi yarışmacı oldu? İşte günün puanları ve sonuçlar...

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        GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?

        Gelinim Mutfakta’da 11 Kasım bugün en yüksek puanı alan ve çeyrek altını kazanan gelin Sevim oldu.

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        GELİNİM MUTFAKTA 11 KASIM 2026 PUAN DURUMU

        Sevim: 21 puan

        Cemile: 14 puan

        Tuğba: 12 puan

        Yeşim: 11 puan

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