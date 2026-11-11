KAZANAN GELİN AÇIKLANDI! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu ve çeyrek altın kazandı? 11 Kasım 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta'nın 11 Kasım 2026 Çarşamba günü ekrana gelen bölümünde yarışmacılar, haftanın üçüncü gününde de kıyasıya mücadele etti. Cemile, Tuğba, Yeşim ve Sevim, hazırladıkları yemeklerle hem kayınvalidelerin beğenisini kazanmak hem de rakiplerinden daha yüksek puan elde etmek için tezgâh başında ter döktü. Günün tarifinin tamamlanmasının ardından sofraya taşınan lezzetler tek tek değerlendirilirken gözler puanlamaya çevrildi. Yarışmada günün sonunda hangi gelinin zirveye yerleştiği, en düşük puanı kimin aldığı ve puan tablosunun nasıl şekillendiği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, 11 Kasım Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi hangi yarışmacı oldu? İşte günün puanları ve sonuçlar...