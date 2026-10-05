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        Haberler Bilgi Ekonomi Kira artış oranı hesaplama 2026 Ekim: Kira artış oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta belli olacak?

        Kira artış oranı hesaplama 2026 Ekim: Kira artış oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta belli olacak?

        Ekim 2026 kira artış oranı, ev ve iş yeri sahipleri ile kiracıların gündeminde yer alıyor. Ekim ayında kira sözleşmesi yenilenecek olan milyonlarca kiracı, uygulanabilecek azami zam oranını öğrenmek için TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verilerine odaklandı. Kira artış oranı, Türk Borçlar Kanunu kapsamında on iki aylık ortalama TÜFE değişimine göre belirleniyor. Kiracılar ve ev sahipleri açıklanacak oran üzerinden yeni kira bedelini hesaplayabilecek. Peki kira artış oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte 2026 Ekim kira artış oranı hesaplama ve TÜİK enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 01:49 Güncelleme:
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        Ekim ayında kira sözleşmesini yenileyecek vatandaşlar, yeni kira bedelinin ne kadar olacağını araştırıyor. Kira zam oranının belirlenmesinde TÜİK tarafından açıklanan TÜFE'nin on iki aylık ortalaması esas alınıyor. Bu nedenle Eylül ayına ilişkin enflasyon verileri, Ekim ayında uygulanacak kira artış oranının hesaplanmasında belirleyici olacak. TÜİK'in açıklayacağı verilerle birlikte kira artış oranı da kesinlik kazanacak. Peki TÜİK Eylül 2026 enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

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        EKİM 2026 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

        TÜİK enflasyon verilerini her ayın başında kamuoyuyla paylaşıyor. Eylül 2026 TÜFE verilerinin açıklanmasının ardından Ekim ayı kira artış oranı da hesaplanabilecek. TÜİK'in açıklama takvimine göre enflasyon verilerinin 5 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

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        KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

        Kira artış oranı hesaplanırken TÜFE'nin on iki aylık ortalama değişim oranı dikkate alınıyor. Konut ve çatılı iş yeri kiralarında tarafların yapacağı kira artışı, ilgili dönemde açıklanan on iki aylık ortalama TÜFE oranını aşamıyor.

        Örneğin açıklanan on iki aylık ortalama TÜFE oranının yüzde 30 olması halinde 10 bin TL kira için azami artış tutarı 3 bin TL olacak ve yeni kira bedeli 13 bin TL olarak hesaplanacak.

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        2026 EKİM KİRA ZAMMI HESAPLAMA

        Ekim 2026 kira artış oranı açıklandığında yeni kira bedelini hesaplamak isteyen vatandaşlar mevcut kira tutarı üzerinden işlem yapabilecek. Bunun için mevcut kira bedeli, açıklanan kira artış oranıyla çarpılarak zam tutarı bulunacak ve mevcut kiraya eklenerek yeni kira bedeli hesaplanacak.

        Kira artış tutarı = Mevcut kira × Kira artış oranı / 100

        Yeni kira = Mevcut kira + Kira artış tutarı

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        #kira artış oranı
        #TÜİK
        #TÜFE
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