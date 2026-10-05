KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Kira artış oranı hesaplanırken TÜFE'nin on iki aylık ortalama değişim oranı dikkate alınıyor. Konut ve çatılı iş yeri kiralarında tarafların yapacağı kira artışı, ilgili dönemde açıklanan on iki aylık ortalama TÜFE oranını aşamıyor.

Örneğin açıklanan on iki aylık ortalama TÜFE oranının yüzde 30 olması halinde 10 bin TL kira için azami artış tutarı 3 bin TL olacak ve yeni kira bedeli 13 bin TL olarak hesaplanacak.