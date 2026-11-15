Kış lastiği uygulaması ile ilgili sürücüleri yakından ilgilendiren bilgiler yer alıyor. Kış mevsimi yaklaştıkça, araç sahipleri için kış lastiği uygulamasıyla ilgili detaylar yeniden gündeme geliyor. Peki Kış lastiği uygulaması başladı mı, kış lastiği takmamanın cezası ne kadar ve hangi araçlara zorunlu?