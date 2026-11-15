Kış lastiği takmamanın cezası ne kadar ve hangi araçlara zorunlu? KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI 2026 2027 TARİHLERİ
Araç sahiplerini yakından ilgilendiren kış lastiği uygulaması için tarihler belli oldu. Zorunluluk kapsamındaki araçlarına kış lastiği taktırmayanlara para cezası uygulanacak. Kanunen bazı araçların takması zorunlu olan kışlık lastik, yıl içinde belli tarihler arasında kullanılıyor. Havaların serinlemesiyle birlikte kış lastiği hazırlıklarının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki 2026 2027 Kış lastiği uygulaması ne zaman? Zorunlu kış lastiği takmamanın cezası ne kadar ve hangi araçlara zorunlu?
Kış lastiği uygulaması ile ilgili sürücüleri yakından ilgilendiren bilgiler yer alıyor. Kış mevsimi yaklaştıkça, araç sahipleri için kış lastiği uygulamasıyla ilgili detaylar yeniden gündeme geliyor. Peki Kış lastiği uygulaması başladı mı, kış lastiği takmamanın cezası ne kadar ve hangi araçlara zorunlu?
KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN?
Şehirler arası yollarda yolcu ve eşya taşıyan tüm ticari araçlar için kış lastiği kullanım zorunluluğu 15 Kasım itibarıyla başlıyor. 15 Nisan'da sona erecek. Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere para cezası uygulanacak.
KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI NE KADAR?
Zorunluluğa aykırılık halinde 2026’da araç işletenine 6 bin lira ceza kesilecek. Hususi otomobiller için ülke çapında genel bir zorunluluk bulunmuyor.
KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI ÖNEMİ NEDİR?
Kış lastiği uygulaması, kış aylarında yaşanan soğuk hava, kar, buz ve yağmur gibi olumsuz hava koşullarında trafik güvenliğini sağlamak açısından büyük önem taşımaktadır. Kış lastikleri, özel kauçuk yapısı ve diş desenleri sayesinde düşük sıcaklıklarda yol tutuşunu artırarak fren mesafesinin kısalmasına yardımcı olur. Böylece araçların kayma ve savrulma riski azalır, sürücünün araç üzerindeki kontrolü artar ve trafik kazalarının önüne geçilmesine katkı sağlanır.
KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLARA ZORUNLU?
Türkiye'de kış lastiği zorunluluğu, şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan ticari araçlar için geçerlidir.
HUSUSİ ARAÇLARA ZORUNLU MU?
Hususi (özel) otomobiller için Türkiye genelinde zorunluluk bulunmamaktadır.