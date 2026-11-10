Kış lastiği zorunluluğu başlama tarihi | 2026 Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak, takmama cezası ne kadar?
Zorunlu kış lastiği uygulaması 2026 yılında Kasım ayında başlayacak. Kış şartlarında trafikte güvenliği sağlamak amacıyla hayata geçirilen uygulama, Nisan ayının ortasına kadar devam edecek. Ticari araç sahipleri için geçerli olan zorunlulukta başlangıç ve bitiş tarihleri ile kış lastiği takmayan sürücülere uygulanacak para cezası belli oldu. Peki, bu yıl kışlık lastik zorunluluğu hangi tarihte başlayacak, cezası ne kadar? İşte, 2026 kış lastiği zorunluluğu başlama tarihi…
Milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren kış lastiği zorunluluğu başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu. Zorunlu kış lastiği uygulamasının süresi, 2025 yılında yapılan düzenlemeyle 4 aydan 5 aya çıkarıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçların belirlenen tarihlerde kış lastiği kullanması gerekiyor. Peki, kış lastiği uygulaması 2026 yılında hangi tarihte başlayacak? İşte, 2026 kış lastiği uygulaması zorunlu olan araçlar…
KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Zorunlu kış lastiği uygulaması 2026 yılında 15 Kasım'da başlayacak ve 15 Nisan 2027 tarihinde sona erecek. Daha önce 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında uygulanan zorunluluk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemesiyle 5 aya çıkarıldı.
4 Ekim 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ değişikliğiyle uygulamanın başlangıç ve bitiş tarihleri yeniden belirlendi. Böylece kış şartlarının etkili olduğu dönemde ticari araçların kış lastiği kullanması için daha uzun bir süre tanındı.
KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLARDA ZORUNLU?
Kış lastiği kullanma zorunluluğu, şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçları kapsıyor. Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerin tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin kış lastiği olması gerekiyor.
Kamyonet ve minibüslerde ise aracın tüm lastiklerinin kış lastiği olması zorunlu. Seyir sırasında lastik değiştirilmesi gerektiğinde takılacak yedek lastiğin de kış lastiği özelliklerini taşıması gerekiyor.
Hususi otomobiller için genel bir kış lastiği zorunluluğu bulunmuyor. Ancak kış şartlarında güvenli sürüş için özel araçlarda da kış lastiği kullanılması tavsiye ediliyor.
KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI NE KADAR?
Zorunlu kış lastiği uygulamasına uymayan araçlara 6 bin TL idari para cezası uygulanacak. Denetimler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin ilgili ekipleri tarafından yapılacak.
27 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, karlı ve buzlu hava koşullarında belirli araçların güvenli şekilde ilerleyemediği kara yollarında kar zinciri bulundurmayan, kullanmayan veya kullanıma hazır halde tutmayan sürücülere de 6 bin TL idari para cezası kesilecek.
VALİLİKLER KIŞ LASTİĞİ TARİHLERİNİ DEĞİŞTİREBİLİR Mİ?
Valilikler, il sınırları içerisindeki kış lastiği uygulamasını Bakanlığın belirlediği 15 Kasım-15 Nisan tarih aralığının öncesinde ve sonrasında birer ay uzatabiliyor. Bu nedenle sürücülerin bulundukları ilin valiliği tarafından yapılan duyuruları takip etmesi gerekiyor.