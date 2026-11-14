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        Haberler Bilgi KPSS DHBT SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ 2026: ÖSYM takvimi ile KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? DHBT sonuç sorgulama ekranı

        KPSS DHBT SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ 2026: ÖSYM takvimi ile KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? DHBT sonuç sorgulama ekranı

        KPSS DHBT sonuçları için adayların bekleyişi sürüyor. Kamu Personel Seçme Sınavı (2026-KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 1 Kasım 2026 tarihinde düzenlendi. Kasım ayının ikinci haftası geride kalırken KPSS DHBT sonuçları açıklanma tarihi araştırmaları sıklaştı. Sınava katılan adaylar, puanlarını ve başarı durumlarını öğrenmek için ÖSYM'den gelecek açıklamalara odaklandı. Peki, KPSS DHBT sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM ile 2026 KPSS DHBT sonuç sorgulama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 14:43 Güncelleme:
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        2026 KPSS DHBT sonuçları, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki din hizmetleri kadrolarında görev almak isteyen adaylar tarafından merakla bekleniyor. ÖSYM tarafından 1 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (2026-KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi’ne (DHBT) 147 bini aşkın aday katıldı. Sınavın ardından temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlanırken gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. ÖSYM'nin sınav takvimi ile 2026 KPSS DHBT sonuç tarihi belli oldu. Peki, KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte 2026 KPSS DHBT sonuç sorgulama ÖSYM ekranı..

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        KPSS DHBT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2026 KPSS DHBT sonuçları, 25 Kasım 2026 Çarşamba günü erişime açılacak.

        Ancak sonuçların açıklanacağı saat konusunda ÖSYM tarafından henüz bir bilgilendirme yapılmadı.

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        2026 KPSS DHBT SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        KPSS DHBT sonuçları, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi (sonuc.osym.gov.tr) üzerinden sorgulanabilecek.

        Adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak puanlarını ve başarı durumlarını öğrenebilecek.

        ÖSYM KPSS DHBT SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        KPSS DHBT PUANI NASIL HESAPLANIYOR?

        KPSS DHBT sınavında adayların puanları, Genel Yetenek, Genel Kültür ve Din Hizmetleri Alan Bilgisi testlerindeki performansları dikkate alınarak hesaplanıyor. DHBT, her biri 20 sorudan oluşan iki bölümden meydana geliyor. DHBT-1 bölümünde ortak temel din bilgisi soruları, DHBT-2 bölümünde ise adayların eğitim düzeylerine uygun alan bilgisi soruları bulunuyor.

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        Puan hesaplamasında dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürüyor. Adayların doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak net sayıları belirleniyor. Hesaplanan netler, sınavın istatistiksel verileri doğrultusunda standart puanlara dönüştürülüyor.

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