KPSS DHBT SONUÇLARI SORGULAMA 2026: Gözler ÖSYM’de! KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı, nasıl ve nereden öğrenilir?
2026 KPSS DHBT sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından 1 Kasım'da gerçekleştirilen Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'ne Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev almak isteyen adaylar katılım sağladı. Kasım ayının ikinci haftasına girilmesiyle birlikte tüm gözler sonuç tarihine çevrildi. Sonuçların erken açıklanıp açıklanmayacağı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Bu sebeple ''KPSS DHBT sonuçları erken açıklanır mı?'' sorusuna yanıt aranıyor. Adaylar, sınav puanlarını ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden öğrenebilecek. Peki, KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? İşte 2026 ÖSYM DHBT sonuç sorgulama ekranı…
2026 KPSS DHBT sınavına katılan adayların sonuç heyecanı sürüyor. ÖSYM tarafından 1 Kasım Pazar günü düzenlenen Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'nin ardından sonuçların açıklanacağı tarih yaklaştı. Sınavın cevap anahtarını inceleyerek doğru ve yanlışlarını hesaplayan adaylar, şimdi DHBT puanlarını öğrenmek istiyor. KPSS DHBT sonuç tarihi ÖSYM sınav takviminde işaretlenirken daha önce açıklanma ihtimali de araştırılıyor. Özellikle imam-hatip, müezzin-kayyım ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi kadrolarda görev almak isteyen adaylar, sonuç sorgulama ekranını yakından takip ediyor. Peki, 2026 KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte merak edilen ayrıntılar...
KPSS DHBT SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2026 KPSS DHBT sonuçları, 25 Kasım Çarşamba günü açıklanacak.
Sonuçların hangi saatte erişime açılacağına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
KPSS DHBT SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?
2026 KPSS DHBT sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağı da sınava giren adayların gündeminde yer alıyor.
ÖSYM geçmiş dönemlerde bazı sınav sonuçlarını takvimde belirtilen tarihten önce erişime açmış olsa da DHBT sonuçlarının erken açıklanacağına ilişkin resmi bir duyuru bulunmuyor.
2026 KPSS DHBT SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
KPSS DHBT sonuçları, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi (sonuc.osym.gov.tr) üzerinden erişime açılacak.
Adaylar, sonuçların ilan edilmesinin ardından T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav puanlarını görüntüleyebilecek.
KPSS DHBT PUANI NASIL HESAPLANIR?
KPSS DHBT puanları hesaplanırken adayların Genel Yetenek, Genel Kültür ve Din Hizmetleri Alan Bilgisi testlerindeki performansları dikkate alınıyor. Sınavda dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürüyor. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayların net sayısı hesaplanıyor. Bu sonuçlar, sınavın istatistiksel verileri ve ilgili puan türünün ağırlıkları doğrultusunda değerlendirilerek KPSS DHBT puanlarına dönüştürülüyor. Adaylar kesin puanlarını 25 Kasım'da açıklanması planlanan sınav sonuç belgesinden öğrenebilecek.
KPSS DHBT SONUÇLARI NERELERDE KULLANILACAK?
KPSS DHBT, Diyanet İşleri Başkanlığının din hizmetleri kadrolarında görev almak isteyen adaylar için uygulanıyor. İmam-hatip, müezzin-kayyım, Kur'an kursu öğreticisi ve vaiz gibi kadrolara yönelik personel alımlarında, ilgili ilanların şartlarına göre DHBT puanları kullanılabiliyor.
Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde sınava katılan adayların başvurabilecekleri kadrolar, mezuniyet koşulları ve diğer kriterler personel alımı duyurularıyla belirlenecek. Bu nedenle adayların sonuçların açıklanmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığının resmi personel alımı ilanlarını takip etmesi gerekiyor.