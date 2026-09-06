KPSS LİSANS SONUÇ AÇIKLANMA TARİHİ: ÖSYM 2026 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden sorgulanır?
Kamuda kariyer hedefleyen adayların katıldığı 2026 KPSS Lisans maratonunda ilk oturum heyecanı yaşanıyor. Genel Yetenek-Genel Kültür sınavının tamamlanmasının ardından gözler şimdi sonuç tarihine çevrildi. Alan Bilgisi oturumlarının da gerçekleştirilmesiyle birlikte ÖSYM'nin değerlendirme süreci başlayacak. Adaylar, "KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden ve nasıl sorgulanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte ÖSYM AİS üzerinden sonuç sorgulama ekranı ve merak edilen detaylar...
2026 KPSS Lisans sürecinde ilk oturumun tamamlanmasının ardından adayların gündeminde sonuç tarihi yer alıyor. Genel Yetenek-Genel Kültür sınavıyla başlayan maratonda gözler, Alan Bilgisi oturumlarının ardından ÖSYM’nin açıklayacağı değerlendirme takvimine çevrildi. Sınav sonuçlarını takip etmek isteyen adaylar, “KPSS lisans sonuçları hangi tarihte açıklanacak, sonuçlara nasıl ulaşılacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte ÖSYM AİS sonuç sorgulama ekranı ve sonuçlarla ilgili detaylar..
KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimine göre 2026 KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak.
Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuyla başlayan sınav sürecinde, Alan Bilgisi testleri ise 12 ve 13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Tüm oturumların tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından yapılacak değerlendirme işlemleri sona erecek ve sonuçlar AİS ekranı üzerinden ilan edilecek.
KPSS LİSANS SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?
KPSS Lisans sonuçları, ÖSYM’nin resmi sonuç sorgulama platformu üzerinden erişime açılacak. Adaylar, sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra ilgili KPSS sonuç duyurusunu seçerek T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM aday şifresi ile sisteme giriş yapabilecek. İşlemler tamamlandığında adaylar, sınav puanları ve sonuç bilgilerini aynı ekran üzerinden görüntüleyebilecek.
KPSS 2026 ALAN BİLGİSİ SINAVLARI NE ZAMAN?
2026 KPSS Lisans kapsamında düzenlenecek Alan Bilgisi sınavları 12 ve 13 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu tüm adaylar için zorunlu olurken, Alan Bilgisi testlerine ise adaylar başvuru sırasında tercih ettikleri oturumlara göre katılım sağlayacak.