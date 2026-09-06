KPSS ÖNCESİ ADAYLAR DİKKAT! KPSS lisans sınavına girerken yanınızda olması gerekenler neler? ÖSYM kalem, silgi ve peçete veriyor mu, yasak olan eşyalar neler?
KPSS Lisans sınavına katılacak adaylar için sınav günü uygulanacak kurallar merak konusu oldu. ÖSYM'nin belirlediği salon giriş şartlarına göre hareket etmek isteyen adaylar, mağduriyet yaşamamak adına sınavda yanlarında bulundurabilecekleri ve bulundurmaları yasak olan eşyaları araştırıyor. Peki, KPSS'ye giderken hangi belgeler gerekli? Kalem, silgi ve peçete ÖSYM tarafından veriliyor mu? Sınav salonuna su ile girilebilir mi? Hangi eşyalar yasak? İşte KPSS lisans sınav günü dikkat edilmesi gereken kurallar haberimizde...
KPSS Lisans sınavına kısa süre kala adayların en çok merak ettiği konuların başında sınav salonuna girişte uygulanacak kurallar geliyor. ÖSYM’nin belirlediği şartlara uygun hazırlık yapmak isteyen adaylar, sınav günü yanlarında hangi belgeleri ve eşyaları bulundurabileceklerini araştırıyor. Kalem, silgi, peçete gibi malzemelerin verilip verilmeyeceği, salona suyla girilip girilemeyeceği ve yasaklı eşyalarla ilgili detaylar sınava girecek binlerce kişinin gündeminde. İşte KPSS günü adayların dikkat etmesi gereken tüm kurallar...
KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur.
Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır.
Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir.
Sınava Giriş Belgesi’ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
SINAV SALONUNA GİRİŞTE YASAKLI EŞYALAR NELER?
Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından büyük önem taşıyor.
Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete ÖSYM tarafından temin edileceği için adayların sınav binasına bu malzemeleri getirmemesi gerekiyor.
KPSS SINAVINA SU İLE GİRİLEBİLECEK Mİ?
Adaylar, yalnızca şeffaf pet şişe içerisindeki suyu sınav salonuna getirebilecek. Bunun dışında herhangi bir araç, gereç, yiyecek veya içeceğin sınav binasına alınmayacağı belirtildi.
Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirmek serbest olacak.
GEÇERLİ KİMLİK BELGELERİ NELER?
Adayların sınava katılabilmeleri için Sınava Giriş Belgesi’nin yanı sıra fotoğraflı ve onaylı geçerli bir kimlik belgesini de yanlarında bulundurmaları gerekiyor.
Geçerli kimlik belgeleri arasında; nüfus cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı, süresi geçerli pasaport, pasaportu bulunmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı ile Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlara ve kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar yer alıyor.
EKSİK BELGEYLE GELEN ADAYLAR SINAVA ALINMAYACAK
Sürücü belgesi, meslek kimlik kartları ve benzeri diğer belgeler sınava giriş için geçerli kabul edilmeyecek.
Nüfus cüzdanında soğuk damga, güncel fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunması gerekiyor. Üzerinde gerekli bilgiler yer almayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi sona ermiş pasaportlar kabul edilmeyecek.
Sınav için gerekli belgeleri eksiksiz şekilde yanında bulundurmayan adaylar, mazeretleri ne olursa olsun sınava alınmayacak. Fotoğraf üzerinden kimlik tespitinde sorun yaşanması halinde adayın sınava alınmaması veya sınavının geçersiz sayılması da mümkün olacak.