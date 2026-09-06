KPSS ÖNCESİ ADAYLAR DİKKAT! KPSS lisans sınavına girerken yanınızda olması gerekenler neler? ÖSYM kalem, silgi ve peçete veriyor mu, yasak olan eşyalar neler?

KPSS Lisans sınavına kısa süre kala adayların en çok merak ettiği konuların başında sınav salonuna girişte uygulanacak kurallar geliyor. ÖSYM’nin belirlediği şartlara uygun hazırlık yapmak isteyen adaylar, sınav günü yanlarında hangi belgeleri ve eşyaları bulundurabileceklerini araştırıyor. Kalem, silgi, peçete gibi malzemelerin verilip verilmeyeceği, salona suyla girilip girilemeyeceği ve yasaklı eşyalarla ilgili detaylar sınava girecek binlerce kişinin gündeminde. İşte KPSS günü adayların dikkat etmesi gereken tüm kurallar...