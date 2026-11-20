KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ SIRALAMASI 2026 AÇIKLANDI MI? KPSS Ortaöğretim branş bazında sıralamalar ne zaman açıklanacak? ÖSYM AİS sorgulama ekranı
2026 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasının ardından kamu personeli olma hayali kuran adayların gözü branş bazında sıralamalara çevrildi. Sınav puanlarını öğrenen binlerce lise mezunu aday, kendi mezuniyet alanlarında kaçıncı sırada olduklarını öğrenmek için ÖSYM'den gelecek açıklamara odaklandı. 2026 KPSS Ortaöğretim branş bazında sıralamalar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açılacak. Peki, KPSS Ortaöğretim branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…
2026 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının erişime açılmasının ardından branş sıralamaları için araştırmalar başladı. Sınavdan aldıkları puanları öğrenen lise mezunları, aynı eğitim alanından sınava giren kişiler arasındaki başarı durumlarını merak ediyor. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar, mezun oldukları bölümde kaçıncı sırada yer aldıklarını öğrenmek için ÖSYM duyurularını takip ediyor. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim branş sıralaması açıklandı mı? KPSS Ortaöğretim branş bazında sıralamalar ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, ÖSYM AİS sorgulama ekranı…
2026 KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?
2026 KPSS Ortaöğretim branş bazında sıralamalar henüz açıklanmadı. Adayların kendi eğitim alanlarındaki başarı sıralamalarını öğrenmek için bekleyişi devam ediyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ SIRALAMASI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 KPSS Ortaöğretim branş bazında sıralamaların açıklanacağı tarihe ilişkin ÖSYM tarafından resmi bir açıklama gelmedi.
Önceki sınav dönemlerinde branş sıralamaları, sonuçların ilan edilmesini takip eden süreçte adayların erişimine açılmıştı.
KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ SIRALAMASI NASIL ÖĞRENİLİR?
2026 KPSS Ortaöğretim branş sıralamaları erişime açıldığında adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sorgulama yapabilecek.
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra ilgili sınavın branş bazında sıralama bölümünü kullanabilecek. Böylece mezun oldukları eğitim alanında diğer adaylar arasındaki başarı durumlarını görebilecek.
KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR, NE İŞE YARAR?
KPSS branş bazında sıralama, adayların kendi mezuniyet alanlarındaki diğer adaylarla karşılaştırmalı başarı durumlarını gösteren bilgilendirme amaçlı bir uygulamadır. Bu sıralama sayesinde adaylar, aynı bölümden sınava katılan kişiler arasında kaçıncı sırada bulunduklarını görebilir.
Örneğin, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Bilgisayar Programcılığı veya Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik mezunları, branş sıralamaları yayımlandığında kendi alanlarındaki başarı durumlarını değerlendirebilir. Ancak branş sıralamasında üst sıralarda bulunmak, tek başına kamu kurumuna atanma garantisi sağlamaz.
KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ SIRALAMASI ATAMAYI ETKİLER Mİ?
KPSS Ortaöğretim branş sıralamaları, adayların kendi alanlarındaki başarı durumlarını değerlendirmelerine yardımcı olsa da doğrudan bir atama sıralaması niteliği taşımıyor.
Kamu personeli alımlarında adayların KPSS puanları, tercih ettikleri kadroların kontenjanları, nitelik kodları ve ilgili kurumların başvuru şartları belirleyici oluyor. Bu nedenle adayların yalnızca branş sıralamalarına değil, yayımlanacak tercih kılavuzlarına ve personel alım ilanlarına da dikkat etmesi gerekiyor.