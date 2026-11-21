KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR, NE İŞE YARAR?

KPSS branş bazında sıralama, adayların kendi eğitim alanlarında sınava katılan diğer adaylarla karşılaştırmalı başarı durumlarını görmesini sağlayan bir uygulamadır. Bu sistem sayesinde adaylar, aldıkları KPSS puanına göre aynı alandaki diğer adaylar arasında hangi sırada yer aldıklarını öğrenebilir.

ÖSYM'nin resmi açıklamalarına göre branş sıralamaları yalnızca bilgilendirme amacı taşıyor ve doğrudan yerleştirme işlemlerini etkilemiyor. Dolayısıyla branş sıralamasında üst sıralarda bulunmak, tek başına kamu kurumlarına atanma hakkı kazandırmıyor. Yerleştirme işlemlerinde ilgili kadroların şartları, tercih kuralları ve resmi değerlendirme ölçütleri esas alınıyor.