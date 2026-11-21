KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ SIRALAMASI 2026 SON DURUM | ÖSYM ile KPSS Ortaöğretim branş bazında sıralamalar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?
2026 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler branş bazında sıralamalara çevrildi. Kamu kurumlarına atanmayı hedefleyen lise mezunları, kendi alanlarındaki sıralamalarını öğrenmek istiyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak branş sıralamaları, adayların aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasındaki yerlerini görmelerine ve başarı durumlarını değerlendirmelerine yardımcı oluyor. Ancak bu sıralamalar, tek başına atanma durumunu belirlemiyor. Kadro sayısı, tercih koşulları ve ilgili puan türü de yerleştirme sürecinde önem taşıyor. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim branş bazında sıralamalar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS Ortaöğretim branş sıralaması nereden ve nasıl öğrenilir? İşte merak edilen ayrıntılar…
ÖSYM tarafından 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanan KPSS Ortaöğretim sonuçlarının ardından branş bazında sıralamaların yayımlanacağı tarih araştırılmaya başladı. KPSSP94 puanlarını öğrenen adaylar, bu kez kendi mezuniyet alanlarında kaçıncı sırada olduklarını öğrenmek istiyor. Branş sıralamaları, adayların aynı alandaki diğer kişilerle karşılaştırıldığında nasıl bir konumda bulunduğunu görmelerine yardımcı oluyor. Sıralama bilgileri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılacak. Peki, KPSS Ortaöğretim branş bazında sıralamalar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM AİS ile 2026 KPSS Ortaöğretim branş sıralaması sorgulama ekranı…
2026 KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?
2026 KPSS Ortaöğretim branş bazında sıralamalar henüz açıklanmadı.
Adayların kendi mezuniyet alanlarına göre sıralamalarını görebilmeleri için ÖSYM'nin veri tabanında ayrı bir tasnif işlemi yapması ve bu modülü özel olarak sisteme yüklemesi gerekmektedir.
KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ SIRALAMASI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 KPSS Ortaöğretim branş sıralamalarının açıklanacağı tarihe ilişkin ÖSYM tarafından henüz resmi bir takvim paylaşılmadı.
ÖSYM, genellikle sonuçların ilan edilmesinden sonraki ilk 3 ila 7 gün içerisinde branş bazında sıralamaları hazırlayarak adayların erişimine sunuyor.
Bu doğrultuda, 2026 KPSS Ortaöğretim branş sıralamalarının en geç önümüzdeki hafta ortasına kadar ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanması bekleniyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ SIRALAMASI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
2026 KPSS Ortaöğretim branş bazında sıralamalar, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açılacak.
Adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresine T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle giriş yaparak kendi sıralamalarını öğrenebilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ SIRALAMASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR, NE İŞE YARAR?
KPSS branş bazında sıralama, adayların kendi eğitim alanlarında sınava katılan diğer adaylarla karşılaştırmalı başarı durumlarını görmesini sağlayan bir uygulamadır. Bu sistem sayesinde adaylar, aldıkları KPSS puanına göre aynı alandaki diğer adaylar arasında hangi sırada yer aldıklarını öğrenebilir.
ÖSYM'nin resmi açıklamalarına göre branş sıralamaları yalnızca bilgilendirme amacı taşıyor ve doğrudan yerleştirme işlemlerini etkilemiyor. Dolayısıyla branş sıralamasında üst sıralarda bulunmak, tek başına kamu kurumlarına atanma hakkı kazandırmıyor. Yerleştirme işlemlerinde ilgili kadroların şartları, tercih kuralları ve resmi değerlendirme ölçütleri esas alınıyor.