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        Haberler Bilgi Yaşam KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman, ertelendi mi? 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

        KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman, ertelendi mi? 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

        ÖSYM tarafından KPSS Ortaöğretim sınavı gerçekleşiyor. Yaklaşık 3 milyon adayın başvurduğu KPSS Ortaöğretim için sınavının ertelendiği iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Sınava katılım gösterecek olan vatandaşlar KPSS Ortaöğretim sınav tarihi, saati ve oturum bilgisini merak ediyor. Adayların sınav günü yanlarında bulundurması zorunlu olan KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açıldı. Peki KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte, KPSS Ortaöğretim sınavı oturum bilgisi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 18:33 Güncelleme:
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        1

        KPSS Ortaöğretim sınavı için geri sayım başladı. Sınava katılacak adaylara genel yetenek ve genel kültür testlerinden oluşan toplam 120 soru yöneltilecek. Ortaöğretim sınavı giriş belgesi yayınlandı. Peki KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

        2

        KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

        2026 KPSS Ortaöğretim sınavı, 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

        3

        KPSS ORTAÖĞRETİM SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

        Sınav saat 10.15’te başlayacak ve 12.25’te tamamlanacak. Sınav binalarına girişler ise başlangıç saatinden 15 dakika önce sona erecek

        4

        KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

        Sınav giriş belgeleri, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açıldı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak belgelerini alabilecek.

        Sınava girilecek okul, bina ve salon bilgilerini içeren belgenin renkli veya siyah-beyaz çıktısı alınabiliyor. Adayların sınav günü giriş belgeleriyle birlikte geçerli kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

        Ersoy, sınav öncesinde giriş belgesindeki bina, salon ve adres bilgilerinin kontrol edilmesini istedi. Nüfus cüzdanında fotoğraf bulunmayan adayların da nüfus müdürlüklerine başvurarak fotoğraflı yeni kimlik kartlarını almaları gerektiğini hatırlattı.

        Kimlik kartını veya nüfus cüzdanını sınav günü kaybedenler ile nüfus cüzdanında fotoğraf ya da T.C. kimlik numarası bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.

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