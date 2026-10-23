KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman, ertelendi mi? 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınav giriş belgeleri, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açıldı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak belgelerini alabilecek.

Sınava girilecek okul, bina ve salon bilgilerini içeren belgenin renkli veya siyah-beyaz çıktısı alınabiliyor. Adayların sınav günü giriş belgeleriyle birlikte geçerli kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

Ersoy, sınav öncesinde giriş belgesindeki bina, salon ve adres bilgilerinin kontrol edilmesini istedi. Nüfus cüzdanında fotoğraf bulunmayan adayların da nüfus müdürlüklerine başvurarak fotoğraflı yeni kimlik kartlarını almaları gerektiğini hatırlattı.

Kimlik kartını veya nüfus cüzdanını sınav günü kaybedenler ile nüfus cüzdanında fotoğraf ya da T.C. kimlik numarası bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.