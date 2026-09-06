KPSS SINAV DUASI || 6 Eylül 2026 KPSS Lisans için sınava girmeden önce ve sınavda okunacak dualar neler?

KPSS SINAV DUASI TÜRKÇE NASIL OKUNUR?

KPSS'ye girecek adaylar, Arapça duaların yanı sıra kendi cümleleriyle de dua edebilir. Sınavın kolay geçmesi, bildiklerini doğru şekilde hatırlamak, soruları doğru anlamak ve hayırlı bir sonuç elde etmek için Allah'tan yardım istenebilir.

Sınav öncesinde okunabilecek dualar arasında özellikle "Rabbi zidni ilmen" ve Hz. Musa'nın "Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri" duası öne çıkıyor. Her iki dua da Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor.