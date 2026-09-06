KPSS SINAV DUASI || 6 Eylül 2026 KPSS Lisans için sınava girmeden önce ve sınavda okunacak dualar neler?
2026 KPSS Lisans sınavı için geri sayım sona ererken adaylar, sınava girmeden önce ve sınav sırasında okunabilecek duaları araştırıyor. KPSS sınav duası, sınava girerken okunacak dua ve başarı duası aramaları yoğunlaşırken, Kur'an-ı Kerim'de yer alan ve ilim ile kolaylık dileğini ifade eden dualar merak konusu oldu. İşte, KPSS sınavına girmeden önce ve sınavda okunacak dualar…
Bu yıl KPSS Lisans sınavına girecek adaylar bir yandan sınav hazırlıklarını tamamlarken bir yandan da sınav öncesinde okunabilecek dualar araştırılıyor. Özellikle "KPSS sınav duası nedir, sınava girerken hangi dua okunur?" soruları gündeme gelirken, Kur'an-ı Kerim'de ilmin artırılması ve işlerin kolaylaştırılması için yer alan dualar dikkat çekiyor. İşte, 6 Eylül 2026 KPSS Lisans sınav duası…
KPSS SINAVINDAN ÖNCE OKUNACAK DUA NEDİR?
Sınav öncesinde okunabilecek dualar arasında Taha Suresi'nin 114. ayetinde yer alan "Rabbi zidni ilmen" duası öne çıkıyor. Ayette, "Rabbim! İlmimi arttır" ifadesi yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığının Kur'an-ı Kerim kaynağında da bu ifade Taha Suresi'nin 114. ayeti olarak yer alıyor.
Arapça: رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا
Türkçe okunusu: Rabbi zidni ilmen.
Anlamı: Rabbim! İlmimi arttır.
Bu dua, ilmin artırılması dileğini ifade ettiği için sınav öncesinde dua etmek isteyen adayların okuyabileceği ayetlerden biridir.
SINAVA GİRERKEN OKUNACAK DUA HANGİSİ?
Sınava girerken okunabilecek dualardan biri de Taha Suresi'nin 25-28. ayetlerinde yer alan Hz. Musa'nın duasıdır. Hz. Musa'nın Allah'tan gönlüne ferahlık vermesini ve işini kolaylaştırmasını istediği bu dua, sınav öncesinde okunabilecek dualar arasında yer alır.
Arapça: رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي
Okunusu: Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefkahu kavli.
Anlamı: Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki düğümü çöz ki sözümü anlasınlar.
KPSS SINAVINDA OKUNABİLECEK DUA VAR MI?
KPSS sırasında belirli bir duanın okunmasını zorunlu kılan bir uygulama bulunmuyor. Adaylar sınav öncesinde veya sınav sırasında kendi dualarıyla Allah'a yönelerek kolaylık ve başarı dileğinde bulunabilir.
Kur'an-ı Kerim'de yer alan "Rabbim! İlmimi arttır" ifadesi bilgi ve ilmin artırılması dileğini içerirken, Hz. Musa'nın duasında ise gönle ferahlık verilmesi ve işlerin kolaylaştırılması isteniyor. Bu nedenle söz konusu dualar, sınav öncesinde dua etmek isteyen adayların başvurabileceği ifadeler arasında bulunuyor.
KPSS SINAV DUASI TÜRKÇE NASIL OKUNUR?
KPSS'ye girecek adaylar, Arapça duaların yanı sıra kendi cümleleriyle de dua edebilir. Sınavın kolay geçmesi, bildiklerini doğru şekilde hatırlamak, soruları doğru anlamak ve hayırlı bir sonuç elde etmek için Allah'tan yardım istenebilir.
Sınav öncesinde okunabilecek dualar arasında özellikle "Rabbi zidni ilmen" ve Hz. Musa'nın "Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri" duası öne çıkıyor. Her iki dua da Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor.