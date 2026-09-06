KPSS SINAV SÜRELERİ VE ÇIKIŞ SAATİ | 2026 KPSS kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürüyor ve en erken kaçta çıkılıyor?
2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştiriliyor. Adaylara 120 soru için 130 dakika süre verilirken sınavın bitiş saati ve salondan en erken çıkılabilecek saat de belli oldu. Peki, 2026 KPSS kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve kaç dakika sürüyor? İşte, 2026 KPSS Lisans sınav süresi ve en erken çıkış saatine ilişkin detaylar…
KPSS Lisans sınavında ter dökecek olan adaylar sınavın ne zaman sona ereceğini merak ediyor. ÖSYM takvimine göre 6 Eylül 2026 Pazar günü uygulanan KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu saat 10.15'te başlayacak. Sınavda adaylara toplam 130 dakika cevaplama süresi verilecek. Peki KPSS saat kaçta bitecek, adaylar saat kaçta salondan çıkabilecek? İşte, 2026 KPSS sınav saatleri…
KPSS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 Pazar günü saat 10.15'te başladı. Sınava girecek adayların sınav binalarına giriş işlemlerini daha önce tamamlaması gerekiyor. ÖSYM kurallarına göre saat 10.00'dan sonra sınav binalarına aday alınmayacak.
KPSS SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda adaylara 130 dakika süre verilecek. Sınavda Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinde toplam 120 soru yer alacak. Adayların 130 dakikalık süre içerisinde cevaplarını tamamlaması ve sınav kurallarına uygun şekilde işlemlerini bitirmesi gerekiyor.
KPSS KAÇTA BİTİYOR?
Saat 10.15'te başlayan KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 12.25'te sona erecek. Böylece adayların sınav için toplam 2 saat 10 dakikası bulunuyor.
Sınavını daha erken tamamlayan adayların salondan çıkışında ise ÖSYM'nin belirlediği süre kuralları uygulanıyor.
KPSS'DE İLK KAÇ DAKİKA ÇIKILAMAZ?
KPSS'de adayların sınavın ilk 100 dakikasında sınav salonundan çıkmasına izin verilmiyor. Saat 10.15'te başlayan sınav açısından bu süre 11.55'te doluyor. Bu nedenle sınavını tamamlayan adaylar, sınav kurallarına uygun olmak şartıyla 11.55'ten itibaren salondan ayrılabiliyor.
KPSS'DE SON 15 DAKİKA ÇIKILABİLİR Mİ?
Adayların sınavın son 15 dakikasında salondan çıkmasına izin verilmiyor. 12.25'te sona erecek KPSS için bu yasak 12.10'da başlıyor. Buna göre sınavını erken tamamlayan adaylar için çıkış yapılabilecek süre 11.55 ile 12.10 arasındaki 15 dakika olarak öne çıkıyor. 12.10'dan sınavın sona erdiği 12.25'e kadar salondan çıkış yapılamıyor.