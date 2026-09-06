KPSS SINAV SÜRELERİ VE ÇIKIŞ SAATİ | 2026 KPSS kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürüyor ve en erken kaçta çıkılıyor?

KPSS'DE SON 15 DAKİKA ÇIKILABİLİR Mİ?

Adayların sınavın son 15 dakikasında salondan çıkmasına izin verilmiyor. 12.25'te sona erecek KPSS için bu yasak 12.10'da başlıyor. Buna göre sınavını erken tamamlayan adaylar için çıkış yapılabilecek süre 11.55 ile 12.10 arasındaki 15 dakika olarak öne çıkıyor. 12.10'dan sınavın sona erdiği 12.25'e kadar salondan çıkış yapılamıyor.