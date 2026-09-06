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        Haberler Bilgi KPSS SINAV YORUMLARI 2026: KPSS Lisans soru yorumları ile sınav nasıl geçti? Instagram ve komik X (Twitter) paylaşımları

        KPSS SINAV YORUMLARI 2026: KPSS Lisans soru yorumları ile sınav nasıl geçti? Instagram ve komik X (Twitter) paylaşımları

        KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavının tamamlanmasının ardından gözler adayların sınav değerlendirmelerine çevrildi. 6 Eylül 2026 tarihinde düzenlenen KPSS Lisans oturumunda adaylara toplam 120 soru yöneltildi ve cevaplama süresi 130 dakika olarak belirlendi. Sınavdan çıkan adaylar, özellikle soru dağılımı ve testlerin zorluk seviyesine ilişkin ilk yorumlarını sosyal medya platformlarında paylaşmaya başladı. KPSS'nin kolay mı yoksa zor mu olduğu, hangi soruların öne çıktığı ve adayların dikkat çeken paylaşımları merak ediliyor. Peki, 2026 KPSS Lisans sınavı nasıldı? Adayların soru yorumları ve Instagram ile X (Twitter) üzerinden yapılan paylaşımlar neler? İşte sınav sonrası öne çıkan değerlendirmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Eylül 2026 - 12:24 Güncelleme:
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        2026 KPSS Lisans sınavının sona ermesiyle birlikte adayların ilk değerlendirmeleri gündeme geldi. Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumuna katılan binlerce aday, sınavda karşılaştıkları soruların zorluk derecesi ve konu dağılımı hakkında yorumlarını paylaşmaya başladı. 6 Eylül’de yapılan sınavda adaylara 120 soru yöneltilirken, cevaplama süresi 130 dakika olarak uygulandı. Sınav sonrası özellikle bazı soruların beklenenden zor olup olmadığı, hangi bölümlerin daha fazla zorladığı ve adayların dikkat çeken sosyal medya paylaşımları merak ediliyor. Peki, KPSS 2026 nasıl geçti, adaylar sınav hakkında neler söyledi? İşte KPSS Lisans soru değerlendirmeleri ve sosyal medyada öne çıkan yorumlar...

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        #kpss yorumları
        #kpss lisans
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