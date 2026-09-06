KPSS SINAV YORUMLARI 2026: KPSS Lisans soru yorumları ile sınav nasıl geçti? Instagram ve komik X (Twitter) paylaşımları

2026 KPSS Lisans sınavının sona ermesiyle birlikte adayların ilk değerlendirmeleri gündeme geldi. Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumuna katılan binlerce aday, sınavda karşılaştıkları soruların zorluk derecesi ve konu dağılımı hakkında yorumlarını paylaşmaya başladı. 6 Eylül’de yapılan sınavda adaylara 120 soru yöneltilirken, cevaplama süresi 130 dakika olarak uygulandı. Sınav sonrası özellikle bazı soruların beklenenden zor olup olmadığı, hangi bölümlerin daha fazla zorladığı ve adayların dikkat çeken sosyal medya paylaşımları merak ediliyor. Peki, KPSS 2026 nasıl geçti, adaylar sınav hakkında neler söyledi? İşte KPSS Lisans soru değerlendirmeleri ve sosyal medyada öne çıkan yorumlar...