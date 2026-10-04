KPSS SONUÇ TARİHİ | 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS sonuç tarihini duyurdu
4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilen KPSS Ön Lisans sınavına katılan adayların gündeminde sonuç tarihi yer alıyor. ÖSYM sınav takviminde açıklanan tarihe göre KPSS Ön Lisans sonuçlarının ne zaman erişime açılacağı ve adayların puanlarını nasıl öğrenebileceği belli oldu. Peki, KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM takvim ile KPSS sonuç tarihi…
2026 KPSS Ön Lisans sınavı için geri sayım sona erdi. ÖSYM tarafından 4 Ekim Pazar günü saat 10.15'te uygulanacak sınavın ardından adayların gündeminde bu kez sonuç tarihi olacak. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takviminde KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklanacağı tarih de yer alıyor. İşte, 2026 KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında merak edilenler…
2026 KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçların ilan edilmesinin ardından KPSS puanlarını ÖSYM üzerinden görüntüleyebilecek.
KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek. Sonuç ekranında adayların sınav performansına ilişkin puan bilgileri yer alacak.
KPSS ÖN LİSANS PUANI NASIL HESAPLANACAK?
KPSS'de her test kendi içinde değerlendirilecek. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayların ham puanları hesaplanacak. Ham puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar oluşturulacak.
Bir testte en az 1 ham puanı, yani neti bulunmayan adaylar o test için yapılacak değerlendirmeye alınmayacak.
KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN YAPILDI?
ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirildi.