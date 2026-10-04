KPSS SONUÇ TARİHİ | 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS sonuç tarihini duyurdu

KPSS ÖN LİSANS PUANI NASIL HESAPLANACAK?

KPSS'de her test kendi içinde değerlendirilecek. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayların ham puanları hesaplanacak. Ham puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar oluşturulacak.

Bir testte en az 1 ham puanı, yani neti bulunmayan adaylar o test için yapılacak değerlendirmeye alınmayacak.