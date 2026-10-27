KUPA HEYECANI! Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 27 Ekim 2026 maç programı ve yayın kanalları
27 Ekim 2026 maç programı belli oldu. Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu heyecanı bugün oynanacak 12 karşılaşmayla başlayacak. Kocaelispor, Alanyaspor, Gaziantep FK, Ankaragücü ve Karşıyaka gibi takımlar sahaya çıkacak. Avrupa'da Almanya Kupası, İspanya Kral Kupası ve Serie A maçları oynanacak. Basketbolda ise EuroLeague 8. hafta maçları başlayacak. Bugün Valencia Basket-Fenerbahçe Tarfin mücadelesi ekranlara gelecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Türkiye Kupası, Almanya Kupası, İspanya Kral Kupası, İtalya Serie A ve EuroLeague'de günün maç programı, başlama saatleri ve canlı yayın kanalları.
27 Ekim 2026 Salı günü Türkiye'de ve Avrupa'da futbol heyecanı birbirinden önemli karşılaşmalarla devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası'nın üçüncü eleme turunda 12 mücadele oynanacak. Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Alanyaspor ve Gaziantep FK kupada tur ararken Ankaragücü, İstanbulspor, Boluspor ve Karşıyaka da sahaya çıkacak. Avrupa futbolunda Almanya Kupası, İspanya Kral Kupası ve İtalya Serie A maçları futbolseverlerle buluşacak. Basketbolda ise EuroLeague 8. hafta maçları başlayacak. Günün dikkat çeken mücadelesi Valencia Basket-Fenerbahçe Tarfin maçı olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, maçlar saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 27 Ekim Salı gününün maç programı ve mücadelelerin canlı yayın bilgileri...
27 EKİM 2026 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Futbolseverleri bugün yoğun bir maç programı bekliyor. Türkiye Futbol Federasyonunun açıkladığı fikstüre göre Ziraat Türkiye Kupası üçüncü eleme turu 27-29 Ekim tarihlerinde oynanacak. İlk gün programında 12 karşılaşma bulunuyor. Avrupa'da ise Almanya Kupası ve İspanya Kral Kupası mücadeleleriyle birlikte İtalya Serie A maçları oynanacak.
Basketbolseverler ise EuroLeague 8. hafta maçlarına odaklandı.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 27 EKİM MAÇ PROGRAMI
13.00 Ağrı 1970 Spor-İstanbulspor
13.30 Etimesgutspor-Gaziantep FK (A Spor)
13.30 İnegöl Kafkasspor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor
13.30 Pazarspor-Aliağa Futbol
15.00 Adana Adaletgücüspor-MKE Ankaragücü
15.00 Seza Çimento Elazığspor-Açıkalın Erciyes 38
15.00 Orduspor 1967-Artı Değer Vanspor
15.00 SMS Grup Sarıyer-Ayvalıkgücü Belediyespor
15.30 Boluspor-Karşıyaka (A Spor)
18.00 Kocaelispor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (A Spor)
19.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Muşspor
20.30 Corendon Alanyaspor-12 Bingölspor (A Spor)
ALMANYA KUPASI'NDA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
20.00 Bochum-Mainz 05
20.00 Sonnenhof Großaspach-Augsburg
20.00 Rot-Weiss Essen-RB Leipzig
20.00 Hamburg-Eintracht Frankfurt
22.45 Köln-Union Berlin
22.45 Borussia Mönchengladbach-Karlsruher SC
22.45 Elversberg-Darmstadt 98
22.45 Borussia Dortmund-Werder Bremen
İTALYA SERIE A'DA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
20.30 Sassuolo-Lazio (S Sport Plus)
22.45 Roma-Cagliari (S Sport Plus)
22.45 Torino-Como (S Sport Plus)
İSPANYA KRAL KUPASI'NDA HANGİ MAÇLAR OYNANACAK?
20.30 Cuarte-Girona
21.00 Pinatar-Elche
21.00 Sestao River-Espanyol
23.00 Manacor-Villarreal (HT Spor)
23.00 Recreativo Huelva-Rayo Vallecano
EUROLEAGUE 27 EKİM MAÇ PROGRAMI
19.00 Dubai Basketbol-Paris Basketbol
22.00 Bayern Münih-Barcelona
22.00 Kızılyıldız-Maccabi Tel Aviv
22.15 Panathinaikos AKTOR-Armani Olimpia Milan
22.30 Valencia Basket-Fenerbahçe Tarfin (S Sport / S Sport Plus)
23.00 Baskonia-Real Madrid
BUGÜN SÜPER LİG MAÇI VAR MI?
27 Ekim 2026 Salı günü Trendyol Süper Lig'de karşılaşma oynanmayacak. Ligin dokuzuncu haftası 26 Ekim Pazartesi günü oynanan maçlarla tamamlandı.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Süper Lig'in 10. hafta karşılaşmaları 30 Ekim Cuma günü başlayacak ve 2 Kasım Pazartesi günü sona erecek. Bu nedenle futbolseverler bugün Türkiye'de Ziraat Türkiye Kupası maçlarını takip edecek.