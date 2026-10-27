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        Haberler Bilgi KUPA HEYECANI! Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 27 Ekim 2026 maç programı ve yayın kanalları

        KUPA HEYECANI! Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 27 Ekim 2026 maç programı ve yayın kanalları

        27 Ekim 2026 maç programı belli oldu. Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu heyecanı bugün oynanacak 12 karşılaşmayla başlayacak. Kocaelispor, Alanyaspor, Gaziantep FK, Ankaragücü ve Karşıyaka gibi takımlar sahaya çıkacak. Avrupa'da Almanya Kupası, İspanya Kral Kupası ve Serie A maçları oynanacak. Basketbolda ise EuroLeague 8. hafta maçları başlayacak. Bugün Valencia Basket-Fenerbahçe Tarfin mücadelesi ekranlara gelecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Türkiye Kupası, Almanya Kupası, İspanya Kral Kupası, İtalya Serie A ve EuroLeague'de günün maç programı, başlama saatleri ve canlı yayın kanalları.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 08:05 Güncelleme:
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        1

        27 Ekim 2026 Salı günü Türkiye'de ve Avrupa'da futbol heyecanı birbirinden önemli karşılaşmalarla devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası'nın üçüncü eleme turunda 12 mücadele oynanacak. Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Alanyaspor ve Gaziantep FK kupada tur ararken Ankaragücü, İstanbulspor, Boluspor ve Karşıyaka da sahaya çıkacak. Avrupa futbolunda Almanya Kupası, İspanya Kral Kupası ve İtalya Serie A maçları futbolseverlerle buluşacak. Basketbolda ise EuroLeague 8. hafta maçları başlayacak. Günün dikkat çeken mücadelesi Valencia Basket-Fenerbahçe Tarfin maçı olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, maçlar saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 27 Ekim Salı gününün maç programı ve mücadelelerin canlı yayın bilgileri...

        2

        27 EKİM 2026 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Futbolseverleri bugün yoğun bir maç programı bekliyor. Türkiye Futbol Federasyonunun açıkladığı fikstüre göre Ziraat Türkiye Kupası üçüncü eleme turu 27-29 Ekim tarihlerinde oynanacak. İlk gün programında 12 karşılaşma bulunuyor. Avrupa'da ise Almanya Kupası ve İspanya Kral Kupası mücadeleleriyle birlikte İtalya Serie A maçları oynanacak.

        Basketbolseverler ise EuroLeague 8. hafta maçlarına odaklandı.

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        ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 27 EKİM MAÇ PROGRAMI

        13.00 Ağrı 1970 Spor-İstanbulspor

        13.30 Etimesgutspor-Gaziantep FK (A Spor)

        13.30 İnegöl Kafkasspor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor

        13.30 Pazarspor-Aliağa Futbol

        15.00 Adana Adaletgücüspor-MKE Ankaragücü

        15.00 Seza Çimento Elazığspor-Açıkalın Erciyes 38

        15.00 Orduspor 1967-Artı Değer Vanspor

        15.00 SMS Grup Sarıyer-Ayvalıkgücü Belediyespor

        15.30 Boluspor-Karşıyaka (A Spor)

        18.00 Kocaelispor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (A Spor)

        19.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Muşspor

        20.30 Corendon Alanyaspor-12 Bingölspor (A Spor)

        4

        ALMANYA KUPASI'NDA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        20.00 Bochum-Mainz 05

        20.00 Sonnenhof Großaspach-Augsburg

        20.00 Rot-Weiss Essen-RB Leipzig

        20.00 Hamburg-Eintracht Frankfurt

        22.45 Köln-Union Berlin

        22.45 Borussia Mönchengladbach-Karlsruher SC

        22.45 Elversberg-Darmstadt 98

        22.45 Borussia Dortmund-Werder Bremen

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        İTALYA SERIE A'DA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        20.30 Sassuolo-Lazio (S Sport Plus)

        22.45 Roma-Cagliari (S Sport Plus)

        22.45 Torino-Como (S Sport Plus)

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        İSPANYA KRAL KUPASI'NDA HANGİ MAÇLAR OYNANACAK?

        20.30 Cuarte-Girona

        21.00 Pinatar-Elche

        21.00 Sestao River-Espanyol

        23.00 Manacor-Villarreal (HT Spor)

        23.00 Recreativo Huelva-Rayo Vallecano

        7

        EUROLEAGUE 27 EKİM MAÇ PROGRAMI

        19.00 Dubai Basketbol-Paris Basketbol

        22.00 Bayern Münih-Barcelona

        22.00 Kızılyıldız-Maccabi Tel Aviv

        22.15 Panathinaikos AKTOR-Armani Olimpia Milan

        22.30 Valencia Basket-Fenerbahçe Tarfin (S Sport / S Sport Plus)

        23.00 Baskonia-Real Madrid

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        BUGÜN SÜPER LİG MAÇI VAR MI?

        27 Ekim 2026 Salı günü Trendyol Süper Lig'de karşılaşma oynanmayacak. Ligin dokuzuncu haftası 26 Ekim Pazartesi günü oynanan maçlarla tamamlandı.

        Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Süper Lig'in 10. hafta karşılaşmaları 30 Ekim Cuma günü başlayacak ve 2 Kasım Pazartesi günü sona erecek. Bu nedenle futbolseverler bugün Türkiye'de Ziraat Türkiye Kupası maçlarını takip edecek.

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