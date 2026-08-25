KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? GSB 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri açıklandı mı?
KYK burs başvuru tarihleri 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre kala araştırılmaya başlandı. Maddi açıdan desteğe ihtiyaç duyan üniversite öğrencileri, KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının ne zaman başlayacağını ve bu yılki tutarın ne kadar olacağını merak ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü açıklamaları yakından takip ediliyor. Hem burs hem de öğrenim kredisi için KYK başvuru ekranı e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Peki, GSB ile 2026-2027 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır? 2026-2027 KYK kredi ve burs tutarı ne kadar, burs kimlere, kredi kimlere çıkar? İşte detaylar…
KYK burs ve kredi başvuruları için bekleyiş sürüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında KYK bursu veya öğrenim kredisinden yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri ‘’KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı?’’ sorusuna yanıt arıyor. 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri için Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün duyuruları yakından takip ediliyor. 2026 Ocak ayı itibarıyla burs ücreti ön lisans ve lisans için aylık 4 bin TL olarak belirlenmişti. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs ve kredi miktarı ne kadar olacak, kimlere çıkar?
2026-2027 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026-2027 KYK burs ve kredi başvuruları henüz başlamadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından başvuru tarihleri ile ilgili resmi bir duyuru da yapılmadı.
Başvuruların YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacağı tahmin edilirken, öğrencilerin başvuru takvimi için GSB'nin resmi açıklamalarını takip etmesi gerekiyor.
GEÇEN YIL KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILMIŞTI?
Geçtiğimiz yıl YKS ek tercih sonuçları 6 Eylül’de açıklanmıştı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı burs/kredi başvuruları ise 13 Ekim’de başlamış, 17 Ekim’de sona ermişti.
Buna göre 2026-2027 KYK burs ve kredi başvurularının da Ekim ayının ikinci veya üçüncü haftasında başlaması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK burs ve kredi başvuruları, her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
e-Devlet'e giriş yapan adaylar, sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu yazarak doğrudan başvuru ekranına ulaşabilmektedir.
Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda durumu mevzuata uygun öğrenciye burs, diğer tüm öğrencilere ise kredi verilmektedir.
2026-2027 KYK BURS VE KREDİ TUTARI ARTACAK MI, NE KADAR OLACAK?
KYK burs ve kredi ücretleri her yıl artış yaşıyor. Bu yıl da üniversite öğrencilerine verilen burs ve öğrenim kredisi tutarı artırılacak.
2026 yılı Ocak ayında yapılan artışla birlikte KYK burs ve kredi tutarı, ön lisans ve lisans öğrencileri için 4 bin lira olarak belirlenmişti.
2026-2027 eğitim öğretim yılında geçerli olacak yeni burs ve kredi miktarının ise Aralık ayında açıklanması bekleniyor.
KYK burs ve kredi ödemeleri; yüzde 25 zam yapılması halinde 5 bin lira, yüzde 30 zam yapılması halinde 5 bin 200 lira, yüzde 40 zam yapılması halinde 5 bin 600 lira, yüzde 50 zam yapılması halinde ise 6 bin lira olacak.
ÖNCELİKLİ OLARAK BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER KİMLER?
• Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri
• Gazinin kendisi veya bekar çocukları
• Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engeli olduğu tespit edilenler
• Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi
• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar
• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar
• Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular
• Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler