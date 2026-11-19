KYK burs ve kredi ödemeleri için beklenen açıklama geldi. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM), 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk kez burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler için ödemelerin başladığını bildirdi. İki aylık burs ve kredi tutarları, öğrencilerin hesaplarına toplu olarak yatırılıyor. Ödemeler, T.C. kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen sırayla gerçekleştirilirken bazı öğrenciler burs ve kredilerini aldı. Henüz ödemesi yapılmayan öğrenciler ise paralarının hesaplarına ne zaman geçeceğini merak ediyor. İlk ödemelerin tamamlanmasının ardından burs ve öğrenim kredileri düzenli ödeme takvimine göre yatırılmaya devam edecek. Peki, KYK burs ve kredi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte T.C. kimlik numarasına göre 2026-2027 KYK burs ve kredi ödeme takvimi…