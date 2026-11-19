KYK BURS VE KREDİ ÖDEME TAKVİMİ 2026-2027: GSB KYK burs ve kredi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? T.C. kimlik numarasına göre KYK toplu ödeme tarihleri!
KYK burs ve kredi ödeme takvimi 2026-2027 eğitim öğretim yılı için belli oldu! Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM), ilk kez burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler için ödemelerin başladığını duyurdu. Ekim ve kasım aylarını kapsayan iki aylık ödemeler, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre belirlenen tarihlerde hesaplarına yatırılıyor. Peki, KYK burs ve kredi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte T.C. kimlik numarasına göre 2026-2027 KYK toplu ödeme tarihleri ve merak edilen ayrıntılar...
KYK burs ve kredi ödemeleri için beklenen açıklama geldi. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM), 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk kez burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler için ödemelerin başladığını bildirdi. İki aylık burs ve kredi tutarları, öğrencilerin hesaplarına toplu olarak yatırılıyor. Ödemeler, T.C. kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen sırayla gerçekleştirilirken bazı öğrenciler burs ve kredilerini aldı. Henüz ödemesi yapılmayan öğrenciler ise paralarının hesaplarına ne zaman geçeceğini merak ediyor. İlk ödemelerin tamamlanmasının ardından burs ve öğrenim kredileri düzenli ödeme takvimine göre yatırılmaya devam edecek. Peki, KYK burs ve kredi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte T.C. kimlik numarasına göre 2026-2027 KYK burs ve kredi ödeme takvimi…
KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ BAŞLADI
KYK burs ve kredi ödemeleri için beklenen açıklama geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM), 2026-2027 eğitim öğretim döneminde ilk kez burs ve öğrenim kredisi alacak öğrenciler için ödemelerin başladığını duyurdu.
İlk ödemeler, 18-22 Kasım tarihleri arasında yapılacak ve öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre hesaplara yatırılacak.
KYK BURS ÖDEMELERİ TOPLU MU YAPILIYOR?
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, ilk ödemeler ekim ve kasım aylarını kapsıyor. Böylece öğrenciler, eğitim öğretim yılının başlangıcından itibaren hak kazandıkları iki aylık burs veya kredi tutarını birlikte alacak.
2026-2027 KYK BURS VE KREDİ ÖDEME TAKVİMİ
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı KYK burs ve kredi ödeme takvimi şöyle:
18 Kasım 2026 Çarşamba: Son hanesi 0 olanlar
19 Kasım 2026 Perşembe: Son hanesi 2 olanlar
20 Kasım 2026 Cuma: Son hanesi 4 olanlar
21 Kasım 2026 Cumartesi: Son hanesi 6 olanlar
22 Kasım 2026 Pazar: Son hanesi 8 olanlar
KYK BURS VE KREDİLERİ SONRAKİ AYLARDA NE ZAMAN YATACAK?
İlk ödemelerin 18-22 Kasım tarihleri arasında tamamlanmasının ardından KYK burs ve öğrenim kredileri normal ödeme takvimine dönecek.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, sonraki aylarda ödemelerin her ayın 6'sı ile 10'u arasında gerçekleştirileceğini duyurdu.
Böylece öğrenciler, aralık ayından itibaren burs ve öğrenim kredilerini her ay düzenli ödeme takvimine göre alabilecek.
KYK BURS VE KREDİ ÖDEMESİ NEREDEN SORGULANIR?
KYK burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, ödemelerini banka hesapları üzerinden kontrol edebiliyor.
Öğrenciler ayrıca e-Devlet üzerinden burs ve öğrenim kredisi bilgilerine ulaşabiliyor. Ödeme durumunu öğrenmek isteyenler, e-Devlet Kapısı üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığının ilgili hizmetlerine erişebiliyor.
Burs ve öğrenim kredilerine ilişkin güncel açıklamalar ise Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden takip edilebiliyor.