KYK BURS ÖDEMELERİ 2026 NE ZAMAN YATACAK?

KYK burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarih henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından ödeme takvimine ilişkin resmi bir duyuru yapılmadı.

Geçen yıl ilk burs ve kredi ödemeleri, 18-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda 2026 yılı ödemelerinin de kasım ayının ikinci yarısında yapılması bekleniyor.

2026-2027 ilk KYK burs ve kredi ödeme tarihleri ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.