KYK BURS VE KREDİ ÖDEME TAKVİMİ 2026-2027: KYK bursları ne zaman yatacak, toplu ödeme hangi gün yapılacak? KYK toplu ödeme tarihi için gözler GSB’de!
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün (KYGM) burs ve kredi başvuru sonuçlarını açıklamasıyla birlikte burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler belli oldu. Akabinde ise tüm gözler ilk ödemelerin hesaplara yatırılacağı tarihe çevrildi. Üniversite öğrencileri, 2026-2027 KYK burs ve kredi ödeme takvimi için Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan (GSB) gelecek açıklamalara kilitlendi. T.C. kimlik numarasına göre ödeme günleri ve güncel burs tutarları da en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İlk kez burs veya kredi alacak öğrencilere, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlangıcı olan ekim ayından itibaren normal öğrenim süreleri boyunca ödeme yapılacak. Peki, KYK bursları ne zaman yatacak, ilk ödeme toplu mu yapılacak, toplu ödeme hangi gün yapılacak? İşte 2026-2027 KYK toplu ödeme tarihi hakkında son durum…
2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite öğrencileri ilk ödemeler için geri sayıma geçti. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 6 Kasım'da burs ve kredi almaya hak kazanan öğrencileri duyururken taahhütname onay süresi de 11 Kasım'da sona erdi. İşlemlerini tamamlayan öğrenciler, şimdi hesaplarına yatırılacak ilk burs ve kredi ödemelerini bekliyor. 2026-2027 KYK burs ve kredi ödeme takvimi yoğun bir şekilde merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl kasım ayının ortasında başlayan ödemelerde öğrencilere ekim ve kasım aylarının tutarları birlikte verilmişti. Bu nedenle yeni dönemde de iki aylık toplu ödeme yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki, KYK bursları ne zaman yatacak? 2026-2027 KYK toplu ödeme tarihi belli mi, hangi gün yapılacak? İşte detaylar…
KYK BURS ÖDEMELERİ 2026 NE ZAMAN YATACAK?
KYK burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarih henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından ödeme takvimine ilişkin resmi bir duyuru yapılmadı.
Geçen yıl ilk burs ve kredi ödemeleri, 18-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda 2026 yılı ödemelerinin de kasım ayının ikinci yarısında yapılması bekleniyor.
2026-2027 ilk KYK burs ve kredi ödeme tarihleri ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
KYK İLK BURS ÖDEMELERİ TOPLU MU YATACAK?
2026-2027 KYK burs ve kredi ödemeleri ile ilgili en çok araştırılan konulardan biri, ekim ve kasım aylarına ait tutarların birlikte yatırılıp yatırılmayacağı oldu.
KYGM'nin resmi bilgilendirmesine göre ilk kez burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilere, başvurdukları eğitim öğretim yılının başlangıcı olan ekim ayından itibaren ödeme yapılıyor.
Geçtiğimiz yıl KYK burs/kredi almaya hak kazanan öğrencilere, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ekim ile kasım aylarını kapsayan iki aylık tutar birlikte yatırılmıştı. Bu yıl da ilk KYK ödemelerinin Kasım ayı içinde iki aylık olarak ödenmesi bekleniyor.
Ancak henüz 2 aylık ödeme yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili yeni bir gelişme olması durumunda haberimizde yer verilecektir.
2026-2027 KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2026 yılı için belirlenen burs ve öğrenim kredisi tutarları, öğrencilerin öğrenim düzeylerine göre değişiyor.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın 10 Kasım 2026 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı açıklamaya göre güncel aylık ödeme tutarları şöyle:
Ön lisans ve lisans: 4.000 TL
Yüksek lisans: 8.000 TL
Doktora: 12.000 TL
KYK İKİ AYLIK TOPLU BURS ÖDEMESİ NE KADAR OLACAK?
İlk kez burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilere ekim ve kasım aylarını kapsayan iki aylık ödeme yapılması durumunda hesaplara aktarılabilecek tutarlar da merak ediliyor.
2026 yılı için geçerli aylık burs miktarları üzerinden iki aylık ödeme hesabı şöyle:
Ön lisans ve lisans: 8.000 TL
Yüksek lisans: 16.000 TL
Doktora: 24.000 TL
KYK BURSLARI T.C. KİMLİK NUMARASINA GÖRE AYIN KAÇINDA YATIYOR?
KYK burs ve öğrenim kredilerinin düzenli aylık ödemeleri, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre her ayın 6'sı ile 10'u arasında gerçekleştiriliyor.
Ancak ilk kez burs veya kredi alacak öğrenciler için farklı bir ödeme takvimi uygulanabiliyor. Geçen yıl ilk ödemelerde kullanılan takvim şöyleydi:
0 ve 2: 18 Kasım
4 ve 6: 19 Kasım
8: 20 Kasım
KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ HANGİ BANKAYA YATACAK?
KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrenciler, ödemeler hesaplarına aktarıldıktan sonra paralarını banka kartları ve ATM'ler üzerinden kullanabiliyor.
Öğrenciler, hesaplarına ödeme yapılıp yapılmadığını Ziraat Bankası mobil uygulamasından veya internet bankacılığından da kontrol edebiliyor. Burs ve kredi durumuna ilişkin bilgiler ise e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.
KYK BURSLARINA 2027 OCAK AYINDA ZAM YAPILACAK MI?
KYK burs ve öğrenim kredilerinin 2027 yılında ne kadar olacağı da üniversite öğrencileri tarafından araştırılıyor. Ancak 2027 yılına ilişkin yeni burs ve öğrenim kredisi miktarları henüz kesinleşmedi.
Yeni yıl için geçerli olacak burs ve kredi tutarlarının Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak resmi açıklamayla belli olması bekleniyor.