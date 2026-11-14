KYK BURS VE KREDİ ÖDEME TARİHİ: GSB 2026 2027 KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak, toplu ödeme olacak mı?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından KYK burs ödemeleri yapılıyor. Özellikle şehir dışında eğitim alacak öğrenciler için iyi bir maddi imkan olan kredi ve burs ödemeleri için başvurular tamamlandı. 6 Kasım'da açıklanan burs başvuru sonuçların ardından gözler KYK burs ve kredi ödeme takvimine çevrildi. Peki, 2026 2027 KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak, toplu ödeme olacak mı? İşte, detaylar
KYK burs ödemeleriyle ilgili lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin beklediği haber Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden gelecek. Burs ödemeleri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından farkı tarihlerde lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin hesaplarına yatırılacak. Peki KYK burs ve kredi ödemesi ne zaman? GSB 2026 2027 KYK burs ve kredi ödemeleri başladı mı, toplu ödeme olacak mı?
KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için ilk KYK burs ve öğrenim kredisi ödemesinin yapılacağı tarih henüz açıklamadı.
KYK TOPLU PARA ÖDEMESİ NE ZAMAN?
KYK burs toplu para ödemesinin yapılacağı tarih henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulmadı. 2025-2026 burs ve öğrenim kredisi sonuçları 4 Kasım 2025 tarihinde açıklanmıştı. Sonuçlarının ardından ilk ödemeler 18-20 Kasım tarihleri arasında hesaplara iki aylık olarak toplu yatırılmıştı.
KYK ÖDEMELERİ HANGİ GÜNLERDE YAPILIYOR?
KYK'nın normal aylık ödeme sisteminde öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamı esas alınıyor. Buna göre düzenli ödemeler ayın 6'sı ile 10'u arasında gerçekleştiriliyor:
T.C. kimlik numarası son hanesi 0: Ayın 6'sı
Son hanesi 2: Ayın 7'si
Son hanesi 4: Ayın 8'i
Son hanesi 6: Ayın 9'u
Son hanesi 8: Ayın 10'u
Bu takvim düzenli ödeme alan öğrencilerin aylık ödemeleri için uygulanıyor. 2026-2027 döneminde ilk kez burs veya kredi alacak öğrencilerin ilk ödeme tarihi ile ilgili güncel açıklama henüz gelmedi.
KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?
Taahhütname onay işlemini tamamlayan öğrencilerin Ziraat Bankası bünyesindeki KYK burs ve kredi hesapları otomatik olarak aktif hale getiriliyor.